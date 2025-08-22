You are Here
ওবাসানজো বিচার বিভাগে গভীর পচা অভিযোগ করেছেন, আইএনইসি, বুহারি জরিপ কারসাজির অভিযোগ করেছেন

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজো নাইজেরিয়ার বিচার বিভাগের উপর একটি নতুন আক্রমণ শুরু করেছেন, বিচারকদের বিরুদ্ধে আদালতকে এমন বাজারে পরিণত করার অভিযোগ করেছেন যেখানে ন্যায়বিচারকে সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রি করা হয়।

ওলুসেগুন ওবাসানজো প্রেসিডেন্ট লাইব্রেরি (ওওপিএল) দ্বারা প্রকাশিত তাঁর নতুন বই, নাইজেরিয়া: অতীত ও ভবিষ্যতে, প্রাক্তন নেতা ১৯৯৯ সালে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে তিনি বিচারিক অখণ্ডতার “অবিচ্ছিন্ন পতন” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

তাঁর মতে, আদালত তাদের সাংবিধানিক ভূমিকা থেকে সরে এসে তাকে “ন্যায়বিচার আদালতের চেয়ে দুর্নীতির আদালত” বলে অভিহিত করেছে।

ওবাসানজো লিখেছেন, “নাইজেরিয়ার বিচার বিভাগের খ্যাতি আজ অবধি চারটি যুগ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে নেমে গেছে। বিশেষত চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের অবক্ষয় পতনের দ্রুততা শোকযোগ্য,” ওবাসানজো লিখেছেন।

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ন্যায়বিচারের পণ্য নাইজেরিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে।

“যেখানে ‘ন্যায়বিচার’ কেবলমাত্র সর্বোচ্চ দরদাতাকে, হতাশা, নৈরাজ্য এবং সহিংসতার জন্য উপলব্ধ, ন্যায়বিচার, আদেশ এবং আশার বিকল্প হবে,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।

ওবাসানজো একটি উত্তর রাজ্যের সাথে দেখা করার কথা স্মরণ করেছিলেন যেখানে একজন গভর্নর নির্বাচন ট্রাইব্যুনালের মামলার মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করেছিলেন এমন বিচারকের মালিকানাধীন ছয়টি দ্বৈতকে নির্দেশ করেছিলেন।

ওবাসানজো স্বাধীন জাতীয় নির্বাচনী কমিশন (আইএনইসি) এড়াতে পারেনি, অভিযোগ করেছেন যে, যেহেতু অধ্যাপক মাহমুদ ইয়াকুবু ২০১৫ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাই নির্বাচনী প্রক্রিয়াটি “দূষিত এবং গুরুতরভাবে ক্ষুন্ন করা হয়েছে”।

“অবাক হওয়ার কিছু নেই যে রাজনীতিবিদরা এমন একটি নির্বাচনের প্রতি তেমন আস্থা রাখেন না যা অধ্যাপক মাহমুদ ইয়াকুবু দূষিত হয়েছিলেন … বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ ট্রাইব্যুনাল বিচারক, আপিল বিচারকদের এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের ইচ্ছায় জনগণের ইচ্ছার চেয়ে বিশ্বাস করেন,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি ইয়াকুবুকে নিজের ইচ্ছা তৈরির অভিযোগ করেছিলেন “জনগণের ইচ্ছার চেয়ে বৃহত্তর এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ।”

ওবাসানজোও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদু বুহারীর দিকে লক্ষ্য নিয়েছিলেন, অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি তার নির্বাচনের আবেদনের সময় বিচারকদের সাথে জড়িত ছিলেন।

“বুহারি বাতাসের প্রতি সতর্কতা ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, তাঁর এবং বিচারকদের মধ্যে যারা তাঁর বিড করেছিলেন তাদের মধ্যে যা ঘটেছিল তা বিবেচনা করেই। তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে, আর্থিকভাবে, তিনি তাদের বয়স এবং তাদের পদ নির্বিশেষে তাদের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে শীর্ষে ছিলেন,” তিনি অভিযোগ করেছিলেন।

তিনি দাবি করেছিলেন যে বিচার বিভাগ, নির্বাচনী জালিয়াতি সংশোধন করার পরিবর্তে প্রায়শই রাবার-স্ট্যাম্পড মিথ্যা ফলাফল।

“ফলাফলের মিথ্যা ঘোষণার পরে, ক্ষতিগ্রস্থদের বিজয়ী এবং বিজয়ীদের ক্ষতিগ্রস্থ করে তোলার পরে, ভুক্তভোগীকে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় – যা বিচার আদালতের চেয়ে দুর্নীতির আদালত,” তিনি লিখেছিলেন।

৮৮ বছর বয়সী এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ বলেছেন যে পরিস্থিতি উভয় নির্বাচন এবং আদালতগুলিতে জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করেছে, সতর্ক করে দিয়েছিল যে জরুরি সংস্কার না করা হলে নাইজেরিয়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার দিকে আরও গভীরতর ঝুঁকির ঝুঁকিতে পড়েছে।

