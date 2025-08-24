ওবাসানজো, মালেমা থেকে গ্রেস এনবিএ 2025 সম্মেলন

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজো এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ফায়ারব্র্যান্ড রাজনীতিবিদ জুলিয়াস মালেমা রবিবার নাইজেরিয়ান বার অ্যাসোসিয়েশনের (এনবিএ) ২০২৫ সালের বার্ষিক জেনারেল কনফারেন্স (এজিসি) (এনবিএ) এর জন্য এনুগু রাজ্যে প্রত্যাশিত।
২৫ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট এএনইউগু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনটি ২৪ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত ঘোষণা করা হবে।
প্রাক-সম্মেলন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে, এনবিএর সভাপতি মাজি আফাম ওসিগওয়ে শনিবার এনগু রাজধানীর বড় বড় রাস্তা পেরিয়ে হাজার হাজার আইনজীবীকে স্বাস্থ্যকর পথে পরিচালিত করেছিলেন।
এরপরে নিউজম্যানদের সাথে কথা বলার পরে ওসিগওয়ে এনুগুতে পরিবেশকে রোমাঞ্চকর হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই শহরটি সম্মেলনের জন্য উপযুক্ত হোস্ট, থিমযুক্ত “দাঁড়ানো, লম্বা দাঁড়ানো”।
তিনি বলেছিলেন, “এনুগু দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের রাজধানী এবং আতিথেয়তা, সৌন্দর্য এবং শান্তির বাড়ি।
“এ কারণেই আমরা পোর্ট হারকোর্ট থেকে সরানোর পরে আমাদের সম্মেলনটি হোস্ট করার জন্য এনগু স্টেটকে বেছে নিয়েছিলাম।
“সুতরাং, আমরা এখানে এনুগুতে রয়েছি জনগণকে যেভাবে দেওয়া হয় তার সর্বোত্তম উপভোগ করতে এবং নাইজেরিয়া গড়ে তোলার বিষয়ে এবং এটি আফ্রিকার একটি অর্থনৈতিক দৈত্য হিসাবে তৈরি করার বিষয়ে কথোপকথনও করতে পারি।
“আমাদের মূল বক্তা জুলিয়াস মালেমা লাগোসের মাটিতে রয়েছেন এবং রবিবার এখানে স্পর্শ করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্বকারী প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি চিফ ওলুসেগুন ওবাসানজোও একই দিনে মাটিতে থাকবেন।
“আমরা সবাই প্রস্তুত, আমরা খুব উচ্ছ্বসিত। আমরা এটিকে কখনই ভুলে যাওয়া অভিজ্ঞতা তৈরি করতে যাচ্ছি, এমন ধরণের যা আপনাকে এনগুতে একটি সম্মেলনে প্রতিবার ফিরে আসতে চাইবে,” তিনি বলেছিলেন।
এছাড়াও নিউজম্যানদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এনুগু রাজ্য সরকারের সচিব অধ্যাপক চিডিবেরে ওনিয়া বলেছেন, গভর্নর সরকার পিটার এমবিএএচ সরকার এনবিএ এবং আরও অনেকের মতো সম্মেলন হোস্ট করার জন্য কৌশলগতভাবে এনুগু প্রস্তুত করেছিলেন।
তাঁর মতে, এমবিএএইচ প্রশাসনের নকশা এবং পর্যটন, আতিথেয়তা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আশেপাশে চিন্তাভাবনা এবং চিন্তাভাবনা সম্পর্কে আপনি এখনই প্রস্তুতিতে যা দেখছেন তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ফ্যাক্টর করেছিলেন।
তিনি বলেন, “এনবিএর আগত পরিকল্পনা না থাকলেও আমরা ইতিমধ্যে এনবিএ এখানে এলে কী হবে তা পরিকল্পনা শুরু করেছিলাম, যদি নাইজেরিয়ান সোসাইটি অফ ইঞ্জিনিয়ার্স এখানে আসে বা অন্যরা আসে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে খুব বেশি দিন আগে, এনুগু 100 টি সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস বাস এবং পাঁচটি আধুনিক পরিবহন টার্মিনালের উদ্বোধন করে প্রচারিত হয়েছিল।
“পুনর্গঠিত এবং পুনর্নির্মাণ হোটেল রাষ্ট্রপতিদেরও উন্মোচন করা হয়েছিল, কেবল কয়েকজনের নামকরণ করার জন্য। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে লোকেরা যখন এখানে আসে তখন তারা সহজেই ঘুরে বেড়ায়, নিরাপদ বোধ করে এবং এমনকি এখানে থাকতেও ভালোবাসে।
“এনগু বেছে নেওয়ার জন্য আমরা এনবিএর কাছে কৃতজ্ঞ এবং বিশ্বাস করি যে তাদের থাকার সময় তাদের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা থাকবে।”
এদিকে, ইতিমধ্যে রাজ্যের অন্যতম আইনজীবী, মিসেস মিনা, নাইজারের অব্রাহামকে অনুগ্রহ করে বলেছেন, তিনি এনগুতে একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার জন্য উত্তেজনায় অপেক্ষা করছেন।
“এটি আমার দ্বিতীয়বারের মতো এনুগুতে। আমি ২০০৫ সালে এনবিএ সম্মেলনে এখানে এসেছি So সুতরাং, এটি 20 বছর হয়ে গেছে।
“আজ, এটি একটি সুন্দর শহর। কমপক্ষে বিমানবন্দর থেকে, আমাদের কাছে এনুগু স্টেট সিএনজি বাসগুলি আসলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এখানকার লোকেরা অতিথিপরায়ণ।
“আমি বলতে পারি ইগবো লোকেরা খুব উষ্ণ এবং স্বাগত।
“এনুগু পরিবর্তিত হয়েছে, এবং এটি একটি সুন্দর শহর So সুতরাং, আমরা এখানে অন্বেষণ করতে, আমাদের সম্মেলনে অংশ নিতে, আরও দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করতে এবং তারপরে এনুগু পুরোপুরি উপভোগ করতে এসেছি।
“আমাদের কাছে ওকপা, আইসিউইউ, আবাচা এবং আরও অনেক কিছুর মতো সুন্দর জিনিস রয়েছে।
“কমপক্ষে আমরা উত্তর থেকে আসছি, এবং আমরা শহরটি অন্বেষণ করতে পছন্দ করব,” তিনি যোগ করেছেন।