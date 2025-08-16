You are Here
ওবাসানজো লাইব্রেরিতে কারাগারে গ্রেপ্তার চারটি ইন্টারনেট জালিয়াতি

চার নাইজেরিয়ান, বিস্রিয়ু রকিব অ্যাবিওডুন, ইব্রাহিম আজীজ ওলাতুনজি, আকিনওয়ালে আইজাক এবং হাবিব ওলাদিপুপো ওসুনরাইরো সাইবার ক্রাইম-সম্পর্কিত অফদের জন্য ইকোয়াইয়ের একটি ফেডারেল কোর্টের মাধ্যমে বেনকে কারাগারে সাজা দিয়েছেন।

রবিবার ওগুন রাজ্যের অ্যাবোকুতায় ওলুসেগুন ওবাসানজো প্রেসিডেন্ট লাইব্রেরির মধ্যে অবস্থিত একটি হোটেলে রবিবার অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) এর কর্মীরা গ্রেপ্তার হওয়া ৯৩ জন সন্দেহভাজনদের মধ্যে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা ছিলেন।

অনুযায়ী ইএফসিসি“প্রোফাইলিংয়ের পরে, গ্রেপ্তার হওয়া প্রায় সমস্ত সন্দেহভাজনকে ছদ্মবেশ, পরিচয় এবং ইন্টারনেট জালিয়াতির সীমান্তবর্তী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।”

শুক্রবার বসে আদালতে, চার আসামীকে আদালতে আদালতে অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

ইএফসিসির অপারেটিভ উমর শুইবু সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে আকিনওয়াল একটি অনলাইন সেলিব্রিটি কেলেঙ্কারী চালানোর জন্য একটি মিথ্যা মহিলা পরিচয় ব্যবহার করেছিলেন, $ 500 এর শিকারকে প্রতারণা করে।

ফ্র্যাঙ্কলিন ওফোমার নেতৃত্বে এই প্রসিকিউশন 2007 এর টয়োটা ক্যামেরি, একটি গ্যালাক্সি ফোন এবং প্রদর্শনী হিসাবে 400,000 ডলার একটি ব্যাংক খসড়া উপস্থাপন করেছিল।

বিচারপতি দেহিন্ডে ডিপোলু আইজাক আকিনওয়ালকে তিন মাসের কারাদণ্ডে বা এক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার জরিমানা দিয়েছেন।

বিচারক আরও এক মাসের কারাদণ্ডে ইব্রাহিম ওলাতুনজি বা রোম্যান্স কেলেঙ্কারীতে তার ভূমিকার জন্য ₦ 500,000 জরিমানা শাস্তি দিয়েছেন।

হাবিব ওশুন্দাইরো ৩০ দিনের কমিউনিটি সার্ভিস পেয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি ব্যানার পাঠ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে: “সাইবার ক্রাইম অর্থ প্রদান করে না। সাইবার ক্রাইম থেকে দূরে থাকুন” দুটি ছদ্মবেশে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে এবং ফৌজদারি উপার্জনে, 000০০,০০০ ধরে রাখার পরে।

এদিকে, ওনুনয়ে ওলামিলেকান ফেসবুকে একজন “নার্স বেকি” ছদ্মবেশ ধারণ করার এবং জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত $ 50 টি ধরে রাখার অভিযোগে দোষী না বলে আবেদন করেছিলেন।

তাঁর আইনজীবী এই অভিযোগের বৈধতাটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই মামলায় উদ্ধৃত সাইবার ক্রাইমস অ্যাক্টের বিভাগটি বিদ্যমান ছিল না।

বিচারক 31 অক্টোবর ইকোয়ী সংশোধন কেন্দ্রে ওলামিলেকানের রিমান্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।

যদিও ইএফসিসি ২৩ টি সন্দেহভাজন জালিয়াতির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে, আদালত শুক্রবারের অধিবেশনে কেবল চারটি মামলা শুনেছিল।

ইএফসিসির মুখপাত্র ডেল ওয়েওয়ালে বলেছেন, সমস্ত সন্দেহভাজনদের গ্রেপ্তার ব্যাচে পরিচালিত হবে।

