ওবাসানজো লাইব্রেরি ইএফসিসির বিরুদ্ধে মামলা চালাতে সরে যায়, অন্যরা আক্রমণে

উইকএন্ডে অ্যাবোকুতায় ওলুসেগুন ওবাসানজো প্রেসিডেন্ট লাইব্রেরি (ওওপিএল) এর পরিচালনা তার প্রাঙ্গনে সন্দেহভাজন ইন্টারনেট জালিয়াতিদের আক্রমণ এবং গ্রেপ্তারের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) এর কর্মীরা রবিবার ভোরের দিকে ওওপিএল প্রাঙ্গণে আক্রমণ করেছিল, প্রায় ৯৩ টি সন্দেহভাজন জালিয়াতিকে গ্রেপ্তার করেছিল।
ইএফসিসি তার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলগুলিতে বলেছিল যে ইন্টারনেট অপরাধে তাদের সন্দেহজনক জড়িত থাকার বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য বুদ্ধিমত্তার পরে, লাগোস জোনাল অধিদপ্তর 2 এর কর্মীরা এই অভিযান চালিয়েছিল।
“তাদের গ্রেপ্তারের পরে, তাদের কাছ থেকে ১৮ টি গাড়ি এবং মোবাইল ডিভাইস উদ্ধার করা হয়েছিল। তদন্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাদের আদালতে অভিযুক্ত করা হবে”, ইএফসিসি জানিয়েছে।
যাইহোক, ওওপিএল -এর ব্যবস্থাপনা নিউজম্যানদের কাছে উপলব্ধ করা একটি বিবৃতিতে, প্রায় 50 জন সশস্ত্র লোককে নিয়ে এজেন্সিটিকে তার প্রাঙ্গনে আক্রমণ করার জন্য এজেন্সিটিকে তার প্রাঙ্গনে আক্রমণ করার জন্য সঞ্চার করেছিল।
“ম্যানেজমেন্ট বলতে চাই যে ইএফসিসির এই পদক্ষেপটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি আক্রমণ, কর্পোরেট নাগরিক হিসাবে ওওপিএল অধিকার লঙ্ঘন এবং প্রকৃতপক্ষে এই ইভেন্টের জন্য জড়ো হওয়া লোকদের অধিকারের একদম ও নির্লজ্জ লঙ্ঘনের স্পষ্ট ঘটনা।
“পরিচালন আক্রমণটির তদন্ত শুরু করেছে এবং ইএফসিসি, পুলিশ এবং রাজ্য সুরক্ষা বিভাগ সহ সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টি গ্রহণ করবে।
“এরই মধ্যে, ব্যবস্থাপনা কমিশনের কাছ থেকে এই অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ব্যাখ্যা এবং ইএফসিসি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তার অধিকার লঙ্ঘনের জন্য, যারা জড়ো হয়েছিল তাদের সকলের কাছে এবং যারা গ্যাংস্টার-জাতীয় প্ররোচিত বিশৃঙ্খলার কাছ থেকে গুরুতর আহত হয়েছে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছে।
“ব্যর্থতা যার জন্য পরিচালনা