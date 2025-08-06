You are Here
“ওবিআইয়ের এক-মেয়াদী প্রতিশ্রুতি 1999 সংবিধান লঙ্ঘন করেছে”-পিডিপি
News

“ওবিআইয়ের এক-মেয়াদী প্রতিশ্রুতি 1999 সংবিধান লঙ্ঘন করেছে”-পিডিপি

পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হলে কেবল একটি মেয়াদে সেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি আশাবাদী পিটার ওবি দৃ strongly ়তার সাথে সমালোচনা করেছেন।

মঙ্গলবার, পিডিপির উপ-জাতীয় যুব নেতা টিমোথি ওসাদোলর বলেছেন, ওবিআইয়ের এক-মেয়াদী অঙ্গীকার ১৯৯৯ সালের সংবিধানের বিরোধিতা করে, যা চার বছরের রাষ্ট্রপতি পদগুলির দুটি শর্তের অনুমতি দেয়।

“সংবিধান স্পষ্টভাবে বলেছে যে একজন আট বছরের মেয়াদে যোগ্য। মাত্র একটি মেয়াদে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ… না ফ্যাশনেবল বা এমন কিছু যা উত্সাহিত করা উচিত নয়,”

বিজ্ঞাপন

ওসাদোলর যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় প্রতীকী প্রতিশ্রুতিগুলি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটিকে ক্ষুন্ন করে এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং জাতীয় unity ক্যের আরও চাপযুক্ত বিষয়গুলি থেকে বিভ্রান্ত করে।

আরও পড়ুন: https: //www.informationng.com/2025/08/peter-obi-cant-penetrate-north-in-2027- নির্বাচন-festus-keamo.html#google_vignette

“আমি বিশ্বাস করি না যে এই জাতীয় বক্তব্যগুলির গণতন্ত্রের একটি স্থান রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি ওবিআইয়ের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এবং যোগ্যতার প্রচারের পরিবর্তে “আবেগগতভাবে হুডউইনক” ভোটারদের চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।

“আপনি যদি ক্ষমতা, যোগ্যতা এবং unity ক্যের ভিত্তিতে চালিয়ে যাচ্ছেন তবে তা বলুন এবং লোকেরা আপনাকে এই যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোট দিন,” ওসাদোলর যোগ করেছেন।

পিডিপি যুব নেতা জোর দিয়েছিলেন যে নাইজেরিয়াকে টোকেন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার দরকার নেই বরং এমন একজন দক্ষ নেতা যিনি দেশের চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে পারেন।

“নাইজেরিয়ার এখন যা দরকার তা হ’ল সত্যিকারের নিরাময়কারী, একজন নেতা এবং একজন প্রশাসক যিনি আমাদের নিজের মধ্যে খুঁজে পাই বর্তমান কোয়াগমায়ার থেকে আমাদের গাইড করতে পারেন,” তিনি জোর দিয়েছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts