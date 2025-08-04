You are Here
ওবিআই আফ্রোবাসকেটে জয়ের জন্য ডি’ক্লেসকে অভিনন্দন জানায়

প্রাক্তন আনামব্রা রাজ্যের গভর্নর পিটার ওবি ২০২৫ সালের ফাইবিএ আফ্রোবাসকেট চ্যাম্পিয়নশিপে রেকর্ড ব্রেকিং বিজয়ের পরে ডি টিগ্রেস দলের প্রশংসা করেছেন।

রবিবার ফাইনালে মালির বিপক্ষে –৮-–৪ জয় রেকর্ড করেছে নাইজেরিয়া প্রতিযোগিতার ইতিহাসে টানা পঞ্চম ট্রফি জিততে পেরেস ডেস স্পোর্টস ডি ট্রাইচভিল, কোট ডি’ভায়ারে ফাইনালে মালির বিপক্ষে vice

সোমবার নাইজেরিয়াকে গর্বিত করার জন্য দলকে প্রশংসিত করার সময় ওবিআই একটি বিবৃতিতে দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

তিনি বলেছিলেন: “অভিনন্দন ডি’ক্লেসেস, আপনি এটি করেছেন। আপনি আদালতের সত্যিকারের কুইন্সের মতো খেলেছেন … আবারও, আপনি নাইজেরিয়াকে গর্বিত করেছেন, আপনি আফ্রিকাকে গর্বিত করেছেন, এবং আপনি একটানা পাঁচবার আফ্রোবাসকেট চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস তৈরি করেছেন।

“আমাদের আপনার নিখুঁত সেরা দেওয়ার জন্য, প্রতিটি খেলায় আপনার হৃদয় ing ালার জন্য এবং নাইজেরিয়ান শ্রেষ্ঠত্বের চেহারা কেমন তা বিশ্বকে দেখানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আদালতে আপনার দক্ষতা ব্যতিক্রমী ছিল।

সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনের লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী দলের কোচ রেনি ওয়াকামার জন্য বিশেষ প্রশংসা সংরক্ষণ করেছেন।

ওবি বলেছিলেন: “এবং ওয়াকামাকে কোচ করার জন্য, আপনার নেতৃত্ব, কৌশল এবং এই দলে বিশ্বাসের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি তাদেরকে সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন প্রস্তুতকারকের মতো গাইড করেছেন।”

ডি’ টিগ্রেস ২০১৫ সাল থেকে টুর্নামেন্টে তাদের অপরাজিত ২৯ -এ বাড়িয়েছে এবং তারা ২০০৩, ২০০ ,, ২০১ ,, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩, এবং এখন ২০২৫ সালে উদীয়মান চ্যাম্পিয়নদের সাতবার রেকর্ডের জন্য প্রতিযোগিতাও জিতেছে।

নাইজেরিয়ার অ্যামি ওকনকওয়োকে টুর্নামেন্টের সর্বাধিক মূল্যবান খেলোয়াড় হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল এবং সিয়েরা ডিলার্ড (সেনেগাল), ডেলিসিয়া ওয়াশিংটন (দক্ষিণ সুদান), জেন আসিন্ডে (উগান্ডা) এবং সিকা কোন (মালি) পাশাপাশি টুর্নামেন্টের দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি মালির বিপক্ষে ফাইনালে ১৯ পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন এবং একটি ম্যাচ ব্যতীত ডাবল ডিজিট রেকর্ড করার সময় (মোজাম্বিকের বিপক্ষে, যেখানে তিনি আটটি করেছিলেন)।

পাঁচটি গেমের সময়কালে ওকনকওয়ো গড় 14 পয়েন্ট, 6 রিবাউন্ডস এবং দক্ষতার রেটিং 15.6।

এদিকে, সরকারী ভ্রমণ পরিকল্পনা অনুসারে এই দলটি সোমবার বিকেলে দেশে ফিরে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

