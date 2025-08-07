ওব্রেরোস দে আহমসা পতিত মজুরির সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের দাবি করেছেন: “আমাদের ১.6 মিলিয়ন পেসোও বেশি .ণী”

মেক্সিকোয়ের উচ্চ চুল্লিগুলির শ্রমিকরা যারা স্টিলের পুয়ের্তা ট্রেসে একটি উদ্ভিদ বজায় রাখে তারা হ্রাসমান মজুরির জন্য তাদের সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল।
একজনের কর্মী জুয়ান এরভে ভ্যালেনজুয়েলা দে লা টোরে বলেছিলেন যে তারা debt ণ তিন বছরে পৌঁছে কেবল এক বছর তাদের বেতন দেওয়া হবে না।
তিনি নিশ্চিত করেছেন যে কাজ স্থগিত না হওয়া পর্যন্ত সক্রিয় থাকা প্রতিটি শ্রমিকের জন্য স্বতন্ত্র debt ণ মুলতুবি থাকা মজুরির জন্য প্রায় এক মিলিয়ন 650 হাজার পেসো।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তার অবস্থান দৃ firm ়: অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে কোম্পানির অবস্থা বা এর সম্ভাব্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে সম্মিলিত শ্রম চুক্তিতে যা নির্ধারিত হয়েছে তা সম্মান করতে হবে।
তিনি বলেন, "আমাদের উদ্বেগ আর প্রতিক্রিয়াশীল কিনা তা আর নয়, তবে আমাদের বিভাগ বা অবৈধ ছাড় ছাড়াই সম্মিলিত চুক্তি অনুসারে অর্থ প্রদান করা হয়," তিনি বলেছিলেন।
তিনি বিচারককে ডেকেছিলেন যিনি আরও বেশি এক্সটেনশন এড়াতে এবং শ্রমিকদের আরও অর্থনৈতিক প্রভাব এড়াতে প্রক্রিয়াটিকে তত্পরতা দেওয়ার জন্য দেউলিয়া প্রক্রিয়া বহন করেন।
ভ্যালেনজুয়েলা দে লা টোরে সতর্ক করেছিলেন যে শ্রমিকরা রাজ্য সরকার বা ইস্পাত অর্জনে আগ্রহী ব্যবসায়িক গোষ্ঠী দ্বারা আরোপিত শর্তগুলি গ্রহণ করবে না।
তিনি দৃ firm ়তার সাথে বলেছিলেন, "এই আন্দোলনটি মূল্য যুক্ত করেছে কারণ আমরা এখানে সমস্ত শ্রমিক, সক্রিয় এবং বন্ধ করে দিয়েছি। দুটি গ্রুপ থাকতে পারে না, কেবল একটি চুক্তি আছে," তিনি দৃ ly ়তার সাথে বলেছিলেন।
তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে debt ণটি বিচক্ষণতার মানদণ্ডের অধীনে, যখন শ্রম আইন এবং সম্মিলিত চুক্তি পতিত মজুরি গণনা করতে হয় তা প্রতিষ্ঠিত করে।
এই শ্রমিক আহমসার দেউলিয়া প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার জন্য সিনেটের বিশেষ কমিশনের সভাপতি সিনেটর লুইস ফার্নান্দো সালাজারের পদকেও সমর্থন করেছিলেন।
ভ্যালেনজুয়েলা তার জনসাধারণের ঘোষণায় বলেছিলেন, "বিক্রয়টি অবশ্যই শ্রমিকদের সুবিধার জন্য হতে হবে, আমাদের লড়াইয়ের ব্যয়ে নতুন বেতন না দেওয়ার জন্য।"
অবশেষে, তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে উদ্ভিদে শ্রমিকরা তাদের অর্জিত শ্রম অধিকার লঙ্ঘনকারী শর্তগুলি বাঁকানো বা গ্রহণ না করে 3 দরজায় দৃ firm ় থাকবে।