ওভারওয়াচ 2 কনসোলে কেবিএমকে অনুমতি দেবে, তবে আপনি পিসি প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে থাকবেন
ওভারওয়াচ 2 কনসোল খেলোয়াড়রা আনুষ্ঠানিকভাবে 18 মরসুমের প্রকাশের সাথে শুরু করে একটি কীবোর্ড এবং মাউস ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। নতুন মরসুমের আগে পোস্ট করা, দ্য ওভারওয়াচ 2 টিম বলছে ম্যাচমেকিং পুলগুলি কিছুটা টুইট করা হবে যাতে খেলোয়াড়দের একটি মাউস এবং কীবোর্ড পুল এবং একটি নিয়ামক পুলে বাছাই করা হয়। যারা কীবোর্ড এবং মাউস (কেবিএম) ইনপুট ব্যবহার করে কনসোলে খেলছেন তাদের পিসি প্লেয়ার এবং অন্যান্য কেবিএম কনসোল প্লেয়ারগুলির সাথে যুক্ত করা হবে, যখন কন্ট্রোলার পুলটি কেবল কন্ট্রোলার ব্যবহার করে কনসোল খেলোয়াড়দের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। 18 মরসুম 26 আগস্টে পৌঁছেছে।

প্যাচ নোট অনুসারে “আপনার অভ্যন্তরীণ এমএমআর, আপনার অভ্যন্তরীণ এমএমআর, দক্ষতা রেটিং এবং সমস্ত গেমের মোডের জন্য র‌্যাঙ্কগুলি কন্ট্রোলার পুলের পরিসংখ্যান থেকে পৃথক হবে,” খেলোয়াড়দের জন্য। এই গোষ্ঠীর কাছে এআইএম সহায়তার অ্যাক্সেস থাকবে না, যেমনটি হয়েছে এবং এটি একটি নিয়ামক ব্যবহার করে পিসি খেলোয়াড়দের জন্য অব্যাহত থাকবে। কেবিএম খেলোয়াড়দের খেলতে খেলতে সেই পুলটিতে স্যুইচ করার জন্য প্রম্পটটি গ্রহণ করতে হবে, বা ম্যানুয়ালি গেমপ্লে বিকল্প মেনুতে স্যুইচ করতে হবে।

