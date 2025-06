ওভারটুরিজম দ্বারা জর্জরিত লুভ্রে শ্রমিকদের ধর্মঘট হিসাবে দর্শকদের কাছে এর দরজা বন্ধ করে দেয়

লুভ্রে, বিশ্বের সর্বাধিক পরিদর্শন করা যাদুঘর এবং শিল্প, সৌন্দর্য এবং ধৈর্য্যের বিশ্বব্যাপী প্রতীক, সোমবার বন্ধ ছিল-যুদ্ধের দ্বারা নয় বরং তার নিজের ক্লান্ত কর্মীদের দ্বারা, যারা বলে যে প্যারিসের প্রতিষ্ঠানটি ভিতরে থেকে ভেঙে যাচ্ছে।

গ্যালারী পরিচারক, টিকিট এজেন্ট এবং সুরক্ষা কর্মীরা অবরুদ্ধ ভিড়, দীর্ঘস্থায়ী আন্ডারফ্যাফিং এবং একটি ইউনিয়নকে “অদম্য” কাজের শর্তাদি কী বলে অভিহিত করে তাদের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যন্তরীণ সভার সময় স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট শুরু হয়েছিল।

লুভর তার নিজস্ব জনপ্রিয়তার দ্বারা অভিভূত হয়ে উঠায় বিশ্বব্যাপী ওভারটুরিজমের এক ঘণ্টা হয়ে উঠেছে। ভেনিস থেকে অ্যাক্রোপলিস স্ক্র্যাম্বল পর্যন্ত ভিড় পর্যন্ত পর্যটন চৌম্বকগুলি, বিশ্বের সবচেয়ে আইকনিক যাদুঘরটি তার নিজস্ব একটি গণনা পৌঁছেছে।

“এটা এখানে লিসা মিলওয়াকির 62 বছর বয়সী কেভিন ওয়ার্ড বলেছেন, “কেভিন ওয়ার্ড বলেছেন, হাজার হাজার বিভ্রান্ত দর্শকদের মধ্যে একজন আইএম পেইয়ের কাচের পিরামিডের নীচে আনমোভিং লাইনে পরিণত হয়েছিল।” হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষা করছেন, যোগাযোগ করেননি, কোনও ব্যাখ্যা নেই। আমার ধারণা এমনকি তার একদিনের ছুটি দরকার। “

লুভারের পক্ষে জনসাধারণের দরজা বন্ধ করা এটি একটি বিরল বিষয়। এটি যুদ্ধের সময়, মহামারী চলাকালীন এবং কয়েক মুঠো ধর্মঘটে ঘটেছিল – 2019 সালে উপচে পড়া ভিড় এবং ২০১৩ সালে সুরক্ষার আশঙ্কা সহ স্বতঃস্ফূর্ত ওয়াকআউট সহ। তবে খুব কমই এটি বেশ অনুভূত হয়েছে: যাদুঘরটি কেন ছিল না তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই, কেবল থামানো ছিল না, কেবল সতর্কতা ছাড়াই, কেবল থামানো।

ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন লুভরকে অবশ্যই ফুটন্ত সমস্যাগুলি থেকে ঠিক এখন থেকে ফুটে উঠার থেকে উদ্ধার করার জন্য এক দশকের দীর্ঘ পরিকল্পনা উন্মোচন করার কয়েক মাস পরে এই ব্যাঘাত ঘটেছে-জাদুঘরটি যেভাবে পরিচালনা করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি জল ফাঁস, বিপজ্জনক তাপমাত্রা দোল, পুরানো অবকাঠামো এবং পায়ের ট্র্যাফিক।

তবে মাটিতে শ্রমিকদের জন্য, যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভবিষ্যত দূরত্ব বোধ করে।

“আমরা সাহায্যের জন্য ছয় বছর অপেক্ষা করতে পারি না,” সিজিটি-সংস্কৃতি ইউনিয়নের সারা সেফিয়ান বলেছিলেন। “আমাদের দলগুলি এখন চাপের মধ্যে রয়েছে It’s এটি কেবল শিল্প সম্পর্কে নয় – এটি লোকেরা এটি রক্ষা করার বিষয়ে” “

মোনা লিসার দৈনিক জনতা

প্রতিদিন প্রায় 20,000 লোক দিনে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সাথে একটি সেলফি স্ন্যাপ করার জন্য যাদুঘরের বৃহত্তম কক্ষ স্যালে দেস -ট্যাটসে চেপে যায় এখানে লিসা।

দৃশ্যটি প্রায়শই কোলাহলপূর্ণ, হাস্যকর এবং এত ঘন যে অনেকেই তাকে ঝাঁকুনির দিকে ঝাঁকুনি দিয়ে সবেমাত্র এক নজরে তাকান – তিতিয়ান এবং ভেরোনিজের কাজগুলি যা মূলত উপেক্ষা করে।

“আপনি কোনও চিত্রকর্ম দেখতে পাচ্ছেন না,” সিওল থেকে প্যারিসে উড়ে যাওয়া ২৮ বছর বয়সী জি-হিউন পার্ক বলেছিলেন। “আপনি ফোনগুলি দেখুন You আপনি কনুই দেখতে পান You আপনি উত্তাপ অনুভব করেন And

দর্শনার্থীরা 3 ডিসেম্বর, 2018 -এ লুভরে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির চিত্রকর্মের মোনা লিসার ছবি তোলেন। (চার্লস প্লেট/রয়টার্স)

ম্যাক্রনের সংস্কার ব্লুপ্রিন্ট, “লুভের নতুন রেনেসাঁস” নামে অভিহিত একটি প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়। দ্য এখানে লিসা অবশেষে তার নিজের ডেডিকেটেড রুমটি পাবেন, একটি সময়সীমার টিকিটের মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য। সাইন নদীর কাছে একটি নতুন প্রবেশদ্বারটি 2031 সালের মধ্যে অভিভূত পিরামিড হাবের চাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

“প্রদর্শন, ব্যাখ্যা এবং উপস্থাপনার শর্তগুলি কী হবে এখানে লিসা প্রাপ্য, “ম্যাক্রন জানুয়ারিতে বলেছিলেন।

লম্বা একটি যাদুঘর

লুভর গত বছর ৮.7 মিলিয়ন দর্শকদের স্বাগত জানিয়েছেন, যা এর অবকাঠামোকে সামঞ্জস্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল তার দ্বিগুণেরও বেশি। এমনকি 30,000 এর দৈনিক ক্যাপ সহ, কর্মীরা বলছেন যে অভিজ্ঞতাটি পিরামিডের গ্রিনহাউস এফেক্ট দ্বারা প্রসারিত খুব কম বিশ্রামের অঞ্চল, সীমিত বাথরুম এবং গ্রীষ্মের উত্তাপের সাথে এই অভিজ্ঞতাটি সহিধারণের একটি দৈনিক পরীক্ষায় পরিণত হয়েছে।

একটি ফাঁস হওয়া মেমোতে লুভের প্রেসিডেন্ট লরেন্স ডেস কারস সতর্ক করেছিলেন যে ভবনের কিছু অংশ “আর ওয়াটারটাইট নয়”, যে তাপমাত্রার ওঠানামা অমূল্য শিল্পকে বিপন্ন করে এবং এমনকি মৌলিক দর্শনার্থীর প্রয়োজন – খাদ্য, রেস্টরুম, স্বাক্ষর – আন্তর্জাতিক মানের নীচে পড়ে। তিনি অভিজ্ঞতাটিকে কেবল “একটি শারীরিক অগ্নিপরীক্ষা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

“নির্ধারিত মাসিক তথ্য অধিবেশন হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা হতাশার ব্যাপক অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল,” সেফিয়ান বলেছিলেন। শ্রমিক ও পরিচালনার মধ্যে আলোচনা সকাল সাড়ে দশটায় শুরু হয়েছিল এবং বিকেলে অব্যাহত ছিল। প্রথম দিকে বিকেল পর্যন্ত যাদুঘরটি বন্ধ ছিল।

সম্পূর্ণ সংস্কার পরিকল্পনা – 700 মিলিয়ন থেকে 800 মিলিয়ন ইউরোর (1 বিলিয়ন ডলার থেকে 1.25 বিলিয়ন ডলার সিডিএন) ব্যয়িত ব্যয়ের সাথে – লুভারের আবু ধাবি শাখা থেকে টিকিটের আয়, বেসরকারী অনুদান, রাষ্ট্রীয় তহবিল এবং লাইসেন্সিং ফিগুলির মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বছরের শেষের দিকে নন-ইইউ পর্যটকদের টিকিটের দাম বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

তবে শ্রমিকরা বলছেন যে তাদের প্রয়োজনগুলি 10 বছরের পরিকল্পনার চেয়ে বেশি জরুরি। প্যারিসের অন্যান্য প্রধান সাইটগুলির মতো নয় যেমন নটর-ডেম ক্যাথেড্রাল বা সেন্টার পম্পিডু যাদুঘর, উভয়ই সরকারী-সমর্থিত পুনরুদ্ধার চলছে, লুভর লিম্বোতে আটকে রয়েছেন-পুরোপুরি অর্থায়িত বা সম্পূর্ণ কার্যকরী নয়।

ম্যাক্রন, যিনি লুভরে তার 2017 সালের নির্বাচনের বিজয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিকের সময় এটি প্রদর্শন করেছিলেন, দশকের শেষের দিকে আরও একটি নিরাপদ, আরও আধুনিক যাদুঘরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ততক্ষণে, ফ্রান্সের বৃহত্তম সাংস্কৃতিক ধন – এবং ভিড় যারা এতে ঝাঁকুনি দেয় – তারা ফাটলগুলির মধ্যে ধরা পড়ে।