ওভাল অফিস জেলেনস্কির সাথে ব্লাআপের পরে ট্রাম্পের আশেপাশে রক্ষণাবেক্ষণকারীরা সমাবেশ

প্রতিক্রিয়া উপর সামাজিক মিডিয়া শুক্রবার বিকেলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যানস এবং ইউক্রেনিয়ার রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি ওভাল অফিসে একটি জ্বলন্ত বিনিময়ে জড়িত ছিলেন যা পয়েন্টে চিৎকারের ম্যাচে পরিণত হয়েছিল।

“অবশেষে আমাদের এমন একজন রাষ্ট্রপতি আছেন যিনি সত্য কথা বলবেন এবং ওয়াশিংটনের অন্তহীন যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। আমেরিকান করদাতারা এই যুদ্ধের জন্য অর্থায়ন করে আসছেন, এই সময়টি হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে দেওয়ার এবং বিশ্বযুদ্ধের ৩ টি ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধ করার সময় এসেছে!” জিওপি সেন বার্নি মোরেনো এক্স পোস্ট উত্তেজনাপূর্ণ বিনিময়ের পরে যা শেষ পর্যন্ত শুক্রবার বাতিল হওয়া সংবাদ সম্মেলনের ফলস্বরূপ।

“বাহ!” রক্ষণশীল ভাষ্যকার চার্লি ক र्क এক্স পোস্ট । “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং জেডি ভ্যানস কেবল জেলেনস্কিয়কে ঠিকই বলেছিলেন যে লক্ষ লক্ষ আমেরিকান তাকে তার মুখের সাথে বলতে চেয়েছিল। কাউকে এটি বলার দরকার ছিল।”

“জেলেনস্কি আমেরিকা এবং রাষ্ট্রপতিকে একটি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন,” ট্রাম্পের প্রাক্তন প্রচার ব্যবস্থাপক ক্রিস লাকিভিতা এক্স এ পোস্ট। “কি পরম ডুম্বা–“।

ট্রাম্প বলেছেন ‘আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমি বলেছিলাম যে’ যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে তিনি এখনও জেলেনস্কি একজন স্বৈরশাসক বলে মনে করেন

ইউক্রেনে জন্মগ্রহণকারী গপ রেপ। এক্স পোস্ট। “এটি কোনও থিয়েটার আইন নয়, সত্যিকারের যুদ্ধ!”

“আমেরিকা প্রথম কর্মে,” জিওপি কংগ্রেসম্যান ব্র্যান্ডন গিল এক্স পোস্ট । “আপনাকে ধন্যবাদ, @রিয়েলডোনাল্ড ট্রাম্প এবং @জেডিভান্স প্রথমে আমাদের লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এবং শান্তি প্রচারের জন্য!”

“এই পূর্ণ জেলেনস্কির মিথস্ক্রিয়াটি উন্মাদ: তিনি একজন আবেগগতভাবে অসম্পূর্ণ বোকা যিনি আমাদের মাটি ট্রাম্পের উপর তাঁর মোট উপকারকারীর নির্বাচিত নেতাদের বক্তৃতা ও হতাশ করার সাহস করেন এবং জেডি তাকে কিছুই না দিয়ে প্যাকিং পাঠাতে পারেন,” ব্রেকিং পয়েন্টস সহ-হোস্ট সাগর এঞ্জেটি এক্স এ পোস্ট। “ইউক্রেনীয়দের এভাবে নেতা পেয়ে লজ্জা পাওয়া উচিত।”

“আমেরিকার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আপনাকে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং ভিপি ভ্যানসকে ধন্যবাদ,” জিওপি সেন। মার্শা ব্ল্যাকবার্ন এক্স এ পোস্ট।

“আমি আমাদের কমান্ডার-ইন-চিফের জন্য খুব গর্বিত,” ডিএইচএস সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম এক্স পোস্ট। “আমেরিকার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ রাষ্ট্রপতি @রিয়েলডোনাল্ড ট্রাম্প এবং @ভিপি। আমরা আমেরিকার রাজনৈতিক গেমস এবং অসম্মানকে সহ্য করব না। আমেরিকা ফিরে এসেছে।”

সোশ্যাল মিডিয়ায় ডেমোক্র্যাটরা একটি ভিন্ন সুর নিয়েছিল এবং সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চক শুমার সহ ট্রাম্পকে দৃ strongly ়তার সাথে সমালোচনা করেছিলেন, যিনি এক্স পোস্ট ট্রাম্প এবং ভ্যানস “পুতিনের নোংরা কাজ করছেন।”

The heated exchange in the Oval Office involved the three political leaders going back and forth about the “cards” Ukraine is holding in the negotiations with Russia and whether Zelenskyy has been grateful to the United States during the process.

রুবিও অস্বীকার করেছেন যে ট্রাম্প ইউক্রেনকে রাশিয়ার আলোচনা থেকে বাদ দিচ্ছেন, ন্যাটো সমালোচনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন

“মিঃ রাষ্ট্রপতি, শ্রদ্ধার সাথে, আমি মনে করি আমেরিকান গণমাধ্যমের সামনে এটিকে মামলা করার চেষ্টা করার জন্য ওভাল অফিসে আসা আপনার পক্ষে অসম্মানজনক,” ভ্যানসকে জেলেনস্কিয়কে বলেছেন। “এই মুহুর্তে, আপনি ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং সামনের লাইনে কনসিস্ক্রিপ্টগুলি বাধ্য করছেন, কারণ আপনার জনবলের সমস্যা রয়েছে। আপনার রাষ্ট্রপতিকে এনে দেওয়ার জন্য, এই দেশে আনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।”

জেলেনস্কি পরে বলেছিলেন যে যুদ্ধের অধীনে, “প্রত্যেকেরই সমস্যা আছে, এমনকি আপনি” এবং আমেরিকা “ভবিষ্যতে” যুদ্ধ অনুভব করবে। “

“আপনি এটি জানেন না,” ট্রাম্প জেলেনস্কি ট্রাম্পকে “God শ্বর আপনাকে মঙ্গল করুন” বলেছিলেন বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, “আমরা কী অনুভব করতে যাচ্ছি তা আমাদের বলবেন না। আমরা একটি সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করছি। আমরা কী অনুভব করব তা আমাদের জানাবেন না।”

এক পর্যায়ে, ট্রাম্প জেলেনস্কির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি যা করছেন তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে “অত্যন্ত অসম্মানজনক”।

বিনিময়ের পরে, ঘোষণা করা হয়েছিল যে একটি নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলন বাতিল হয়ে গেছে, এবং জেলেনস্কিয়কে শুক্রবার স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল যে খনিজ অধিকারের চুক্তি সম্পর্কে কোনও শব্দ ছাড়াই হোয়াইট হাউসটি ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেছে।

“আজ হোয়াইট হাউসে আমাদের খুব অর্থপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল,” ট্রাম্প সভার পরে সত্য সামাজিক পোস্ট করেছিলেন।

“অনেক কিছু শিখেছে যে এ জাতীয় আগুন এবং চাপের মধ্যে কথোপকথন ছাড়া কখনই বোঝা যায় না। আবেগের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয় তা আশ্চর্যজনক, এবং আমি স্থির করেছি যে আমেরিকা জড়িত থাকলে রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি শান্তির জন্য প্রস্তুত নন, কারণ তিনি মনে করেন যে আমাদের জড়িততা তাকে আলোচনার ক্ষেত্রে একটি বড় সুবিধা দেয়। আমি শান্তি চাই না। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে চেরিশড ওভালকে অসম্মান করতে পারেন।”