ওভিয়া বাই-ইলেকশন, এপিসির জন্য লিটমাস পরীক্ষা 2027-এডো ডেপুটি গভ

এডোর ডেপুটি গভর্নর, মিঃ ডেনিস আইডাহোসা, ১ 16 ই আগস্ট ওভিয়া ফেডারেল নির্বাচনী নির্বাচনী নির্বাচনের বাই-নির্বাচনকে ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে অল প্রগ্রেসিভ কংগ্রেসের (এপিসি) রাজ্য অধ্যায়ের জন্য লিটমাস টেস্ট হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
আইডাহোসা রবিবার ওভিয়া দক্ষিণ পশ্চিম স্থানীয় সরকার অঞ্চলে বাই-নির্বাচনের জন্য পার্টির প্রচারের পতাকা-অফের সময় এ কথা বলেছেন।
তিনি এপিসির পক্ষে বিজয় নিশ্চিত করার জন্য দলীয় নেতাদের এবং সদস্যদের একত্রিতকরণ এবং ক্যানভাসিং প্রচেষ্টা তীব্র করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে unity ক্য এবং প্রতিশ্রুতি সাফল্যের মূল বিষয়।
“সরকারের পক্ষ থেকে, গভর্নর সোমবার ওকপহোলো জনগণের জীবনকে আরও অর্থবহ করে তুলতে ফেডারেল নির্বাচনী এলাকাের অবকাঠামোগত রূপান্তর শুরু করেছেন।”
সিলুকো ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সম্বোধন করে আইডাহোসা উল্লেখ করেছিলেন যে সম্প্রদায়টি তার বৃহত জনসংখ্যা বাদ দিয়ে এডোতে অন্যতম প্রবেশদ্বার ছিল, এটি উন্নয়নের জন্য কৌশলগত করে তোলে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে গভর্নরের উন্নয়নের এজেন্ডাকে সমর্থন করার সর্বোত্তম উপায়টি ছিল শনিবারের জরিপে এপিসির জয়ের জন্য কাজ করা।
“শনিবারের বাই-নির্বাচনটি ২০২27 সালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি দেখাতে হবে। আমি চাই এটি এপিসির পক্ষে শতভাগ জয় হোক।
“মনে করিয়ে দিন যে সিলুকো ওয়ার্ডে যে সমস্ত ভাল জিনিস এসেছে সেগুলি এপিসি সরকার কর্তৃক সহজতর করা হয়েছিল।
“আমরা এই নির্বাচনটি মর্যাদার জন্য নিচ্ছি না। আপনি যখন বাড়ি আসবেন, তখন আপনার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের বলুন যে এপিসি এক উপায়, এডো রাজ্য থেকে জাতীয় পরিষদের একমাত্র মহিলা প্রার্থী ওমোজেডি ইগবাইন্ডিয়নের পক্ষে ভোট দিন,” তিনি বলেছিলেন।
তার পক্ষ থেকে, জরিপের দলের প্রার্থী ওমোজেডি ইগবাইন্ডিয়ন ডেপুটি গভর্নরকে তৃণমূলের রাজনীতিবিদ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যিনি ফেডারেল নির্বাচনী এলাকাের পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছিলেন।
তিনি জনগণের কাছে ডেপুটি গভর্নরের পক্ষে তাদের সমর্থন, পাশাপাশি আরও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এপিসি -র সমর্থন না করার জন্য আবেদন করেছিলেন।
“এমনকি এই প্রচারগুলির কারণ হিসাবেও তিনি (আইডাহোসা) আমাদের সম্প্রদায়ের কাছে আরও কিছু প্রকল্প নিয়ে এসেছেন।
“শনিবার আপনার ভোটের সাথে আমি আমাদের নির্বাচনী এলাকার সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য আবুজাতে তার প্রচেষ্টার পরিপূরক করতে যাচ্ছি,” তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
একইভাবে, সেন নেদা ইমাসুয়েন দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন যে হাউসের দ্বিতীয় মেয়াদে সদস্য হিসাবে, ইগবাইন্ডিয়ন তার প্রথম মেয়াদে তিনি তৈরি করা ল্যাপসগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন এবং সেগুলি সংশোধন করতে পারেন এবং তার নির্বাচনী ক্ষেত্রগুলির উন্নতির জন্য প্রকল্পগুলিকে প্রভাবিত করবেন।
কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নোসাখরে এডোবো বলেছিলেন যে গভর্নর জনগণকে তাদের সমর্থনের প্রাপ্য করার প্রতিশ্রুতি দেখিয়েছিলেন।