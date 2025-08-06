You are Here
ওয়াইক অর্ডারগুলি এক-সুযোগের ডাকাত, অন্যদের উপর ক্ল্যাম্পডাউন পুনর্নবীকরণ করেছে

ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স (এফসিটি জেটিএফ) আবুজা জুড়ে রাস্তার ভিক্ষুক, ওয়ান-চ্যান্স ডাকাতির সিন্ডিকেটস, অবৈধ খনিজ, ট্র্যাফিক অপরাধী এবং অপ্রকাশিত বসতিগুলিতে তার ক্ল্যাম্পডাউনটি নতুন করে তুলেছে।

পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স, এনডিএলইএ, রাজ্য পরিষেবাদি বিভাগ (ডিএসএস), ভিআইও এবং এফসিডিএ কর্মকর্তাদের সহ সুরক্ষা ও প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সহযোগিতায় এফসিটি মন্ত্রী নায়েসম উইক দ্বারা এই অভিযানটির নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।

মঙ্গলবার একটি বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের সম্বোধন করে, এফসিটি পুলিশ কমিশনার সিপি আজাও অ্যাডওয়ালে বলেছেন, অপারেশন ট্যাগড “অপারেশন সুইপ” গত এক মাস ধরে সাফল্য রেকর্ড করেছে, যা এর ধারাবাহিকতার জন্য একটি নির্দেশকে উত্সাহিত করেছিল।

“God শ্বরের গৌরব অর্জনের জন্য, অনুশীলনটি খুব সফল হয়েছে। আমরা যে লাভগুলি রেকর্ড করেছি তা থেকে আমরা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখেছি। মন্ত্রী সমস্ত পরিষেবা কমান্ডারকে এই গতি বজায় রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন,” সিপি অ্যাডওয়ালে বলেছিলেন।

তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, যৌথ টাস্কফোর্সের প্রচেষ্টাটি শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার, নগর অপরাধ রোধ করতে এবং এফসিটি জুড়ে পাবলিক স্পেস পুনরায় দাবি করার জন্য প্রশাসনের বহু-এজেন্সি পদ্ধতির প্রতিফলন ঘটায়।

কমিশনার উল্লেখ করেছেন যে সুরক্ষা সুইপটি তাদের নিজ নিজ রাজ্যে স্থানান্তরিত করার জন্য বর্তমানে বাওয়ারি সেন্টারে প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে এমন 273 টিরও বেশি নিঃস্ব ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং প্রোফাইলের দিকে পরিচালিত করেছে।

তিনি বলেছিলেন যে কাভার্ড নম্বর প্লেট, অবৈধ রঙিন উইন্ডো এবং অননুমোদিত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ যেমন অনিবন্ধিত ই-হিলিং পরিষেবাগুলির মতো অননুমোদিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম সহ বিভিন্ন লঙ্ঘনের জন্য 670 টিরও বেশি গাড়ি চালানো হয়েছে, যা শহরের অবিচ্ছিন্ন “এক-সুযোগ” ডাকাতির মামলার সাথে যুক্ত হয়েছে।

সিপি অ্যাডওয়ালে প্রকাশ করেছেন যে ওয়াইক শহরজুড়ে শান্টি এবং অস্থায়ী বসতিগুলির বিস্তার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, তারা যে সুরক্ষা এবং পরিবেশগত ঝুঁকির উপর জোর দিয়েছিল।

তিনি বলেন, “সম্মানিত মন্ত্রী পরিষেবা কমান্ডারদের এই কাঠামোগুলি সাফ করা চালিয়ে যাওয়ার এবং ভিক্ষুক এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের রাস্তাগুলি মুক্ত করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছেন যারা পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ,” তিনি বলেছিলেন।

সিপি অবৈধভাবে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের (আইডিপি) শিবিরগুলির বিরুদ্ধে সরকারের দৃ firm ় অবস্থানের উপরও জোর দিয়েছিল, উল্লেখ করে যে এফসিটির মধ্যে এই জাতীয় বসতিগুলি স্বীকৃত নয়।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন, “আবুজাতে থাকার বৈধ কারণ ছাড়াই পাওয়া লোকদের তারা যেখানে রয়েছে সেখানে স্থানান্তরিত করা হবে।”

গওয়াগওয়ালাদায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সম্পর্কে সাম্প্রতিক উদ্বেগের সমাধান করার সময়, সিপি অ্যাডওয়ালে নিশ্চিত করেছেন যে পশুপালক এবং কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে স্টেকহোল্ডারদের ব্যস্ততার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে।

“God শ্বরের কাছে গৌরব হোন, এই সমস্যাটি বিশ্রামে রাখা হয়েছে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং পুনরাবৃত্তি রোধে এই অঞ্চলে সুরক্ষা উপস্থিতি বজায় রাখা হয়েছে,” তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।

ক্রমবর্ধমান “ওয়ান-চ্যান্স” ডাকাতির ঘটনাগুলি মোকাবেলার প্রচেষ্টায় কমিশনার প্রকাশ করেছেন যে সুরক্ষা সংস্থাগুলি বড় বড় বাস স্টপ এবং অন্যান্য হটস্পটগুলির আশেপাশে টহল এবং উপস্থিতি তীব্র করছে।

তিনি বাসিন্দাদের মনোনীত পরিবহন পয়েন্ট ব্যবহার করতে এবং বিচ্ছিন্নভাবে বোর্ডিং যানবাহনগুলি এড়াতে উত্সাহিত করেছিলেন, বিশেষত রাতে।

“আমরা শহরজুড়ে আলোকসজ্জার উন্নতির জন্যও কাজ করছি। একটি ভাল আলোকিত পরিবেশ অপরাধ প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে,” তিনি বলেছিলেন।

কমিশনার ট্র্যাফিক অপরাধের বিরুদ্ধে যেমন ভুল পথে ড্রাইভিং, এটিকে একটি “আত্মঘাতী মিশন” বলে অভিহিত করেছেন যা বিপন্নদের জীবনযাপন করে।

তিনি লঙ্ঘনকারীদের উপর মোট ক্ল্যাম্পডাউন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতের লঙ্ঘন রোধ করার জন্য অপরাধীদের ডকুমেন্টেশন সহ।

তিনি প্রকাশ করেছেন যে অপারেশন সুইপ চলাকালীন, মাদক সম্পর্কিত অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারও করা হয়েছে, যা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য জাতীয় ড্রাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় (এনডিএলইএ) স্থানান্তরিত হয়েছে।

সিপি ব্যাখ্যা করেছে যে বিভিন্ন সংস্থা অপরাধের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে অপরাধীদের নির্দিষ্ট বিভাগগুলি পরিচালনা করছে, যেখানে প্রযোজ্য সেখানে দক্ষ মামলা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে।

সিপি অ্যাডওয়েল এফসিটি সুরক্ষা আর্কিটেকচারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার জন্য বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে হুমকির বিকশিত হওয়ার জন্য কার্যকরভাবে অভিযোজিত এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে, জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সজাগতা স্থায়ী শান্তি এবং সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে বলে উল্লেখ করে।

“জাতীয় সুরক্ষা ব্যক্তিগত সুরক্ষা দিয়ে শুরু হয়,” তিনি যোগ করেন।

