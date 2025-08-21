ওয়াইক বাওয়ারি স্যাটেলাইট টাউনগুলিতে জল প্রকল্প বন্ধ করে দেয়

ফেডারাল ক্যাপিটাল টেরিটরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফসিটিএ) রয়েছে শুরু বাওয়ারি এরিয়া কাউন্সিলের একটি পানীয় জল প্রকল্প নির্মাণ।
বুধবার এই নির্মাণটি চালু করা এফসিটি মন্ত্রী, নায়েসম ওয়াইক বলেছেন, এই উদ্যোগটি নগর কেন্দ্রের বাইরে সমালোচনামূলক অবকাঠামো ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবুর প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারভারড সম্প্রদায়ের কাছে আন্ডারস্কোর করেছে।
উইক বলেছেন, “এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করার জন্য তাদের সংখ্যায় বেরিয়ে আসার জন্য আমি বাওয়ারির লোকদের ধন্যবাদ জানাই – স্যাটেলাইট শহরগুলির জন্য জলের বিধান নির্মাণের সূচনা,” উইক বলেছিলেন।
মন্ত্রী প্রকাশ করেছেন যে সিজিসি নাইজেরিয়া লিমিটেডের ঠিকাদারদের সাথে আলোচনার 18 মাস পরে প্রকল্পের টাইমলাইনটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে প্রকাশিত চুক্তির 50 শতাংশের সাথে, উইক আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে প্রকল্পটি টিনুবুর তৃতীয় বছর অফিসে সম্পন্ন ও কমিশন করা হবে।
“তারপরে, কেউ কেউ ভেবেছিলেন এটি রাজনীতি, তবে আজ এটি বাস্তবতা। মিঃ প্রেসিডেন্টকে একটি জিনিস আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তা হ’ল তিনি যখন প্রতিশ্রুতি দেন, তখন তিনি সেগুলি পূরণ করেন,” মন্ত্রী বলেছিলেন।
“মিঃ রাষ্ট্রপতি তাত্ক্ষণিকভাবে সিজিসি নাইজেরিয়া লিমিটেডে চুক্তির পরিমাণের 50 শতাংশ প্রকাশের অনুমোদন দিয়েছেন। তাদের ট্র্যাক রেকর্ডের সাথে, আমি বিশ্বাস করি তারা সময়মতো সরবরাহ করবে, প্রদত্ত তহবিল উপলব্ধ রয়েছে।
“আমরা বাওয়ারি এবং করুর সাথে শুরু করছি। পরের বছর, God’s শ্বরের অনুগ্রহে আমরা কুজে এবং কোয়ালিতে চলে যাব এবং ২০২27 সালের মধ্যে আমরা গওয়াগওয়ালদা ও আবাজিতে প্রসারিত করব। এই প্রশাসনের প্রথম মেয়াদ শেষে, প্রতিটি উপগ্রহ শহরে পরিষ্কার, পাত্রযোগ্য জলের অ্যাক্সেস থাকবে,” তিনি বলেছিলেন। “
ওয়াইকের মতে, প্রকল্পটি চিকিত্সাবিহীন বোরহোলগুলির উপর নির্ভরতা দূর করবে, পরিবারের জন্য সম্পূর্ণ চিকিত্সা জল সরবরাহ করবে এবং 1,600 এরও বেশি প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কাজ তৈরি করবে।
“এই প্রকল্পটি রাস্তাগুলির চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি রাস্তায় কাজ করা ঠিকাদারদের রক্ষা করেন তবে জল সরবরাহকারী ঠিকাদারদের সুরক্ষার গুরুত্ব কল্পনা করুন – কারণ জল হ’ল জীবন,” তিনি আবেদন করেছিলেন, traditional তিহ্যবাহী শাসক, মহিলা এবং যুবকদের এই প্রকল্পের মালিকানা নেওয়ার আহ্বান জানান।
মন্ত্রী বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এই উদ্যোগটি পরিত্যাগ করা হবে না। “আমরা শুরু করব, এবং আমরা এটি সম্পূর্ণ করব। চুক্তি হ’ল চুক্তি,” তিনি জনতাকে ঘোষণা করেছিলেন।
এছাড়াও বক্তব্য, ফেডারেল ক্যাপিটাল ডেভলপমেন্ট অথরিটির (এফসিডিএ) নির্বাহী সচিব, ইঞ্জিনিয়ার। রিচার্ড ইউনানা দাউদা বলেছেন, প্রকল্পটি আবুজা মাস্টার প্ল্যানের সাথে একত্রিত হয়েছিল, যা শহর এবং এর স্যাটেলাইট শহরগুলির একযোগে উন্নয়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।
দাউদা ব্যাখ্যা করেছিলেন, “প্রকল্পটি বুড়ী টাউনশিপ এবং এনভায়রনগুলিতে পানীয়যোগ্য জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যমিক এবং তৃতীয় বিতরণ নেটওয়ার্ক সরবরাহ করে। এটি ২০২৫ সালের জুনে কমিশন করা বৃহত্তর আবুজা জল সরবরাহ প্রকল্পের একটি সম্প্রসারণ,” দাউদা ব্যাখ্যা করেছিলেন।
তাঁর মতে, কাজের ক্ষেত্রের মধ্যে সাইট ছাড়পত্র, আর্থওয়ার্ক, খনন এবং প্রায় 198 কিলোমিটার পাইপের সরবরাহ এবং ইনস্টলেশন 60 মিমি থেকে 600 মিমি ব্যাসের পাশাপাশি ফিটিং, ফ্ল্যাঞ্জস এবং সিভিল ওয়ার্কস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
“শেষ হয়ে গেলে, এটি কেবল বাওয়ারি টাউনশিপকেই পরিবেশন করবে না তবে উশাফা, জিগু, কুদুরু, কুচুকু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও প্রসারিত হবে, যার ফলে বাসিন্দাদের মঙ্গল, স্বাস্থ্য এবং আর্থ-সামাজিক জীবনকে উন্নত করা হবে,” তিনি যোগ করেছেন।
আবুজার উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত বারী জেলা প্রায় ৪১.৯ কিমি ² প্রায় ৫০০,০০০ জনসংখ্যার জনসংখ্যার সাথে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে, কেবলমাত্র সম্প্রদায়ের কিছু অংশই স্থিতিশীল জল সরবরাহ উপভোগ করে, উসমান ওয়াটার ওয়ার্কস বুস্টার স্টেশন এবং একটি উচ্চ-স্তরের জলাধার উপর নির্ভর করে। যাইহোক, এর ছয়টি পাম্পের মধ্যে চারটি ইতিমধ্যে পরিষেবার বাইরে রয়েছে, সরবরাহ চাহিদা থেকে অনেক নিচে নেমে আসে।
নতুন প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্থ পাম্পগুলি প্রতিস্থাপন করে, পাম্প স্টেশনে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম আধুনিকীকরণ এবং জলাধার সিস্টেমকে শক্তিশালী করার জন্য ভালভ চেম্বারের সাথে 198 কিলোমিটার নতুন বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন করে বিদ্যমান সিস্টেমটি আপগ্রেড এবং প্রসারিত করবে।
এটি প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বাসিন্দার জন্য নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।