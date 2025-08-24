ওয়াইফর্মকুপ, কারখানা সংস্থা নাইজেরিয়ার কৃষি খাতে বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত

। 10,000 হেক্টর ফার্ম এস্টেট চালু করার জন্য, এক মিলিয়ন সদস্যকে বাড়িয়ে তুলুন
দুটি আদিবাসী কৃষি-মনোভাবী সংস্থা-ওয়াইফর্ম কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং ফ্যাক্টরি সংস্থা, ফার্মল্যান্ডের মালিকানা মডেলের মাধ্যমে নাইজেরিয়ার কৃষি খাতকে রূপান্তর করতে এবং ভাল কেন্দ্র তৈরি করতে সহযোগিতা করছে।
উদ্ভাবনী ধারণাগুলি প্রথম রাইস ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস হাবের আনুষ্ঠানিক প্রবর্তন এবং প্রায় 10,000 হেক্টর জমি covering েকে রাখার জমির বিস্তৃতি নিয়ে একটি ভগ্নাংশের খামার জমির মালিকানা মডেল উন্মোচন করার সময় প্রকাশিত হয়েছিল, যা সারা দেশে এক মিলিয়নেরও কম সদস্যকে লক্ষ্য করে না।
ইউওয়াইওতে প্রবর্তনে সম্প্রতি বক্তৃতা, আকাওয়া ইবম স্টেট ক্যাপিটাল, প্রেসিডেন্ট, উইফর্ম কো-অপারেটিভ সোসাইটি, আখিবি ওনোক আখিবি বলেছেন, “আমাদের জমি পুনরুদ্ধার করতে এবং একটি প্রযুক্তি ও সমবায় তৈরির জন্য জনগণের চালিত আন্দোলন হিসাবে বর্ণনা করেছেন,” এটি একটি সমবায়ের চেয়ে বেশি।
তাঁর মতে, বহুমুখী খামারটি কারখানা সংস্থার পিছনের দিকে একীকরণ কৌশলটি নোঙ্গর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, খামারের উত্পাদনকে সরাসরি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিতরণের সাথে সংযুক্ত করে।
তিনি বলেছিলেন, “আকাওয়া ইবম রাজ্য জুড়ে উইফর্ম বহুমুখী ফার্ম এস্টেট প্রকল্পগুলি 10,000 হেক্টর কৃষি উন্নয়ন মাস্টার প্ল্যান, ভাত, ভুট্টা, হাঁস -মুরগি, গরুর মাংস এবং মাছ চাষ করতে প্রস্তুত।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে প্রকল্পটি পূর্ণ যান্ত্রিকীকরণ, জিপিএস-ভিত্তিক ল্যান্ড ম্যাপিং, নির্ভুলতা কৃষি এবং আন্তর্জাতিক কৃষি অংশীদারিত্ব দ্বারা চালিত হবে।
আকিবি আরও প্রকাশ করেছেন যে ওয়াইফর্ম সমবায় “তার তৃণমূল প্রচারের মাধ্যমে দেশব্যাপী এক মিলিয়ন সদস্যকে লক্ষ্য করে, প্রশিক্ষণ এবং রেফারেল আয়ের সুযোগগুলি তার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নির্মিত রেফারেল আয়ের সুযোগগুলি দিয়ে লক্ষ্য করে।
“আমরা গ্রামগুলিকে অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলিতে পরিণত করছি This এটি কেবল কৃষিকাজ নয় This এটি একটি আন্দোলন”। তিনি যোগ করেছেন।
এছাড়াও বক্তৃতা, আকাওয়া আইবম রাজ্য সমন্বয়কারী, ম্যাডাম বার্টিলা নলেউইদিম বলেছেন যে, “উইফর্মকুপ নাইজেরিয়ানদের কেবল কেবল দর্শনার্থী হওয়ার চেয়ে সরাসরি অংশ নিতে এবং দেশের কৃষি অর্থনীতি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছে।
বাণিজ্যিক খামারে ভগ্নাংশের ইউনিটের মালিকানা এবং প্রজন্মের সম্পদ অর্জনের সুযোগটি সত্যই বিপ্লবী ”
অনুষ্ঠানেও ছিল সমৃদ্ধির বীজগুলি প্রকাশ করা: আখিবির রচিত কৃষি সমবায়গুলির মাধ্যমে আফ্রিকা পুনরুদ্ধার করা।