ওয়াইল্ড ক্যাম্পিং সহজ উপায়: কীভাবে একটি গোপন এক্সমুর ট্রিপ সবাইকে সন্তুষ্ট করেছিল – কৃষক সহ | ক্যাম্পিং ছুটি

Yঅনিদ্রাগুলির জন্য প্লেলিস্টগুলিতে স্পটিফাইতে এটি খুঁজে পেতে পারে, তবে এক্সমুরে শুক্রবার বিকেলে আমরা আনন্দের সাথে আসল বিষয়টি শুনছি: ঘাস, পাখি এবং গুঞ্জন পোকামাকড় দ্বারা তৈরি চমত্কার পরিবেষ্টিত শব্দ যা মুহুর্তে কানের দুলের বাইরে উড়ে যায়।
দৃশ্যটি ঠিক ততটাই নির্মল: মাঝের দূরত্বে গভীর-নীল ব্রিস্টল চ্যানেল, সোনার ক্ষেত্রগুলি কেবল আমাদের সামনে এবং আমাদের আশেপাশের আশেপাশে, ঘাস এবং বুনো ফুলের বিশাল বিস্তৃতি। আমাদের তাঁবুটি কাঠের দুটি স্ট্রিপের মধ্যে তৈরি করা হয়, যা কেবল পর্যাপ্ত ছায়া সরবরাহ করে। শান্ত বিস্ময়ের অনুভূতিটি সম্পূর্ণ করার জন্য: 24 ঘন্টা ধরে, আমাদের কাছে এই জমির টুকরোটি সম্পূর্ণ নিজের কাছে রয়েছে।
মূলত, আমরা বন্য শিবির, তবে একটি আশ্বাসজনকভাবে পরিচালিত উপায়ে। আমাদের স্পটটি ক্যাম্পউইল্ড দ্বারা সাজানো হয়েছে, একটি অ্যাডভেঞ্চার পোশাক যা 2023 সালে শুরু হয়েছিল এবং এর বইগুলিতে প্রায় 200 অনুমোদিত অবস্থান রয়েছে।
যাত্রা শুরু করার কয়েক দিন আগে, আমাদের আমাদের প্রথম “রুট কার্ড” প্রেরণ করা হয়, একটি মানচিত্র দিয়ে সম্পূর্ণ, কয়েকটি সতর্কতা (“এই অঞ্চলে মাঝারি এবং টিক্সের একটি উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে”), এবং “রোমিংয়ের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রযুক্ত মিডো-উডল্যান্ড স্পেস আইডিয়াল” এর প্রতিশ্রুতি। তারপরে এই দীর্ঘ উইকএন্ডের শুরুটি আসে: মধ্যাহ্নভোজনের ঠিক পরে, আমি আমার ছেলে জেমস, 18, এবং কন্যা রোজা, 16, এর সাথে নিকটবর্তী একটি গাড়ি পার্ক থেকে তিন মাইল হেঁটে গেলাম, উত্তাপের দিকে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছেছি। আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লিটার জল আনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছি। একবার আমাদের তাঁবুটি তৈরি হয়ে গেলে এবং সন্ধ্যার আত্মীয় শীতল হয়ে ওঠার পরে, আমরা অর্ধেকটি প্রত্যাশা করি: ম্যাটার টু থেমে যাওয়ার এক মনোরম অনুভূতি, যা সন্ধ্যায় ব্যয় করে রাতের খাবার খেতে ব্যয় করে (বাধ্যতামূলক তাত্ক্ষণিক পাস্তা), লক্ষ্যহীনভাবে আমাদের চারপাশের চারপাশে ঘুরে বেড়ানো, তারপরে একটি শহর বা শহরে দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি স্টারিয়ারকে অবাক করে দেয়।
ক্যাম্পউইল্ডের অন্যতম নিয়ম হ’ল শব্দগুলি অবশ্যই গোপন রাখতে হবে, যদি শব্দটি বেরিয়ে আসে এবং সেগুলি অননুমোদিত ক্যাম্পারদের সাথে ছাড়িয়ে যায়। আমি এটি বলতে পারি: আমরা যে জমিতে রয়েছি তা হ’ল একটি পুনর্জন্মগত খামারের অংশ যা দাবি করে যে 167 জাতের খাদ্য উত্পাদন করার জন্য এবং যার স্বত্বাধিকারীরা উত্সাহী পুনর্নির্মাণকারী এবং গাছ-পরিকল্পনাকারী। এর সহ-মালিক কেট হিউজেস আমাকে বলে যে তিনি ক্যাম্পারদের স্বাগত জানিয়েছেন কারণ “যদি আমাদের জমিতে লোক না থাকে তবে তারা প্রকৃতির পক্ষে লড়াই করবে না: আমাদের সমর্থনকারী প্রাকৃতিক বিশ্বের সাথে একটি জাতি হিসাবে আমাদের একটি সম্পর্ক থাকতে হবে”।
পাখির কলগুলির আমাদের কিছুটা সীমিত জ্ঞান থেকে বোঝা যায় যে আমরা কাঠের কবুতর, এক বা দুটি স্প্যারোহকস এবং প্রচুর ব্ল্যাকবার্ডের সংস্থায় রয়েছি। আমরা একটি হরিণ বা দু’জন দেখার আশা করছি, তবে যদিও এটি কোনও বাস্তব নয়, এটি খুব কমই গুরুত্বপূর্ণ – এটি কোথাও জীবনের সাথে মিলিত হওয়ার মতো মনে হয়।
কিছুটা অনিবার্যভাবে, জেমস এবং রোজা তাদের ফোনে সময় ব্যয় করে, তবে আমরা শীঘ্রই একটি সমঝোতার সাথে একমত হই: 90 মিনিট একটি ব্লুটুথ স্পিকারের কাছে উপযুক্ত যাজক সংগীতের জন্য শোনার জন্য ব্যয় করা হয়েছিল – নিক ড্রেক, ফেয়ারপোর্ট কনভেনশন, বিটলসের সাদা অ্যালবামের অ্যাকোস্টিক ডেমো – যখন আমরা স্লিপটি শুরু করি তখন আমরা যখন ঘুম থেকে শুরু করি। জেমস সবসময় বাইরে থাকার চেয়ে অনেক বেশি উপযুক্ত ছিল (তার প্রথম রেকর্ড করা মিথ্যা-ইনটি যখন তিনি পাঁচ বছর বয়সে ডরসেট ক্যাম্পসাইটে ঘটেছিল)। সুতরাং এটি আজ রাতে প্রমাণিত। রাত ১১ টা নাগাদ, তিনি নিদ্রা করছেন, যখন রোজা এবং আমি আরও আধ ঘন্টা জেগে থাকি।
ক্যাম্পউইল্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অ্যালেক্স ক্লাস্পার এবং টম ব্যাকহাউস, থার্টিসোমথিং ড্যাডস যাদের আউটডোর জীবনের প্রতি আজীবন আবেগ তাদের ডিভন বিস্তৃত বিদ্যালয়ের সাজানো ক্যাম্পিং ট্রিপগুলিতে প্রজ্বলিত হয়েছিল। তারা প্রথম দেখা হওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে, ব্যাকহাউসের বোন একটি গুরুতর গাড়ি দুর্ঘটনার সাথে জড়িত ছিল, যার ফলে তাকে উদ্ধারকারী এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাটির জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য যুক্তরাজ্যের সমস্ত জাতীয় উদ্যানের চারপাশে একটি স্পনসরড ট্রেক করতে পরিচালিত করেছিল।
ক্লাস্পার তার সাথে এই কিছু অ্যাডভেঞ্চারে তাঁর সাথে ছিলেন, যা বন্য শিবিরের একটি ভাল চুক্তি জড়িত এবং একটি উদ্ঘাটন শুরু করেছিল। “পালানো, গ্রিড থেকে নামা এবং প্রকৃতিতে সময় কাটানো প্রায় থেরাপির মতো ছিল,” ক্লাস্পার আমাকে বলেছিলেন, আমি যাত্রা করার কয়েক দিন আগে। “সন্ধ্যার জন্য তারার নীচে বসে – সেখানেই আমাদের কিছু গভীর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথোপকথন হয়েছিল।”
অনেক লোকের জন্য, এইভাবে দু’এক রাত কাটানো ভয়ঙ্কর বলে মনে হতে পারে: ক্যাম্পউইল্ডের প্রয়োজনীয় মোডাস অপারেন্ডি, ক্লাস্পার বলেছেন, “তাদের আত্মবিশ্বাস এবং জ্ঞান এবং জ্ঞান দেওয়া: কিছুটা দিকনির্দেশনা এবং হাত-হোল্ডিং” দেওয়া। এবং তারা যা অফার করে তা জিটজিস্টের সাথে দুটি উপায়ে চিম করেছে। গত সাড়ে আড়াই বছর ধরে, বন্য শিবির সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে পড়েছে, আংশিকভাবে ডার্টমুর ভূমি মালিক আলেকজান্ডার ডারওয়াল এবং রাইট টু ঘোর কর্মীদের মধ্যে আইনী লড়াইয়ের জন্য ধন্যবাদ, যা শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছিল – মে মাসে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা পরবর্তীকালের পক্ষে।
একই সময়ে, প্রকৃতির জন্য সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা, হেরেস, ফুটপাথ এবং নদী সম্পর্কে বইয়ের এক প্রলয় প্রকাশে প্রকাশিত, অবশ্যই ক্যাম্পওয়েল্ডের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। এটির এখন প্রায় 4,000 সদস্য রয়েছে, যারা 25 ডলার বার্ষিক ফি প্রদান করেন – যার মধ্যে £ 1 পরিবেশগত দাতব্য প্রতিষ্ঠানে যায় ব্রিটেনকে পুনর্নির্মাণ – এবং জমির মালিকের কাছে ফি দিয়ে থাকার জন্য প্রায় 15 ডলার চার্জ করা হয়।
লিটার এবং মেসের উপর আলতো করে নিখুঁত মান প্রয়োগ করার লক্ষ্যে আরেকটি নিয়ম হ’ল ক্যাম্পারদের অবশ্যই তাদের স্পটটির একটি আগে এবং পরে ছবি তুলতে হবে এবং 24 ঘন্টার মধ্যে ক্যাম্পউইল্ডে এটি মেইল করতে হবে। তবে একটি প্রশ্ন, ক্লাস্পার আমাকে বলে, সর্বদা আসে: সর্বাধিক প্রাথমিক মানব কার্যকারিতা সম্পর্কে কী করা উচিত? পোস অবশ্যই অন্য কোথাও ব্যাগ আপ করতে হবে এবং নিষ্পত্তি করতে হবে: “এখানে বেশ কয়েকটি স্পেস রয়েছে যা অনুমতি দেয়, এর… খননতবে বেশিরভাগই সেই বিভাগে পড়ে না। ” এটি কীভাবে করবেন তা মোটামুটিভাবে হাইলাইট করার মাধ্যমে, ক্যাম্পউইল্ডের একটি ব্র্যান্ডের সাথে স্পনসরশিপ চুক্তি রয়েছে ডিকি ব্যাগযা পুনরায় ব্যবহারযোগ্য রিসেপ্টলস সরবরাহ করে-সাধারণত কুকুর-মালিকদের কাছে বিপণন করা-“গন্ধ প্রুফ সিমস এবং সিলস” সহ। বলার অপেক্ষা রাখে না, ফ্রি উইয়িং অনুমোদিত, এটি সরবরাহ করে যে এটি ক্লাস্পারকে “জলের উত্স” বলে ডাকে তা থেকে ভাল করে দেওয়া হয়।
আমাদের ক্ষেত্রে ফিরে, আমরা সকাল 7 টার পরে জেগে উঠি, এবং আস্তে আস্তে আরও উত্তাপের দ্বারা আঁকড়ে একটি সকালে প্রবেশ করি। গাড়িতে ফিরে রুটটি, গাছের রেখাযুক্ত রাস্তা এবং মাঠের পথগুলির মিশ্রণ বরাবর, রোড ওয়াটারের সমারসেট গ্রাম দিয়ে যায়, যেখানে আমাদের একটি সুন্দর ধরণের অবকাশের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রতি অন্য মাসে, ভিলেজ হলে একটি সম্প্রদায়ের প্রাতঃরাশ থাকে এবং আমাদের তিনজনের জন্য একটি খাবারের জন্য 20 ডলারের বেশি খরচ হয়। তাপমাত্রা সহজ হতে শুরু করার আগে আমরা পোরলক এবং পর্যটক-ভরা লিনমাউথ এবং লিন্টনের গ্রামে বিকেলে বিভক্ত হয়েছি। এরপরে আমরা বিচ্ছিন্ন এক্সমুর রাস্তাগুলি বরাবর 20 মিনিটের ড্রাইভে যাত্রা শুরু করি, সেই সময়টিতে একটি বিশাল হরিণ আমাদের সামনে 10 মিটার টারম্যাকের দিকে যায় এবং তারপরে গ্রামাঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে যায়।
এই সন্ধ্যার ঘুমের জায়গাটি অত্যাশ্চর্য। ল্যান্ডস এন্ড থেকে জন ও’গ্রোটে হাঁটতে থাকা লোকদের কাছে জনপ্রিয় এমন একটি অঞ্চলে, এটি আধা মাইল বা তার বেশি বিশাল ক্যাম্পসাইটের বাইরে রয়েছে যার বাসিন্দারা স্নুকার-টেবিল লন উপভোগ করেন। বিপরীতে, আমাদের নির্বাচিত স্পটটি হ’ল এক্স উপত্যকার খাড়া-পার্শ্বের প্রান্তে নকব্লি গ্রাউন্ড, সরাসরি একটি পিরামিড-আকৃতির পাহাড়ের নীচে। নদীটি আমাদের ঠিক পাশেই: ছয় বা সাত মিটার প্রশস্ত, নুড়ি দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। রাতের আকাশটি বিশেষভাবে প্রাণবন্ত: জেমস আবারও প্রায় তাত্ক্ষণিকভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, যখন রোজা এবং আমি তাঁবুটির দরজার পাশে আমাদের মাথাগুলি চালিত করে তাকিয়ে দেখি, অর্ধ-আবদ্ধ আমরা ইউএফওএসের উপস্থিতিতে থাকতে পারি, আমরা বুঝতে পেরেছি যে তারা-স্পষ্টতই-দূরবর্তী বিমানগুলি, সম্ভবত ব্রিস্টল বিমানবন্দরের দিকে যাত্রা করে।
আমরা বাড়ি গাড়ি চালানোর সময়, আমি উইকএন্ডে ধ্যানমূলক শান্ত অনুভব করতে পারি যে এয়ারবিএনবির এই বুকলিক সংস্করণটি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ক্লাস্পার আমাকে বলে, “আমরা যুক্তরাজ্য জুড়ে 1 মিলিয়ন লোককে এই জায়গাগুলিতে বের করতে চাই, প্রকৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং ধীর হয়ে যায়।” আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন যে এই কল্পনা করা মাল্টিটিউডগুলি সমস্ত চমত্কার শান্তির পথে যেতে পারে তবে এটি কেবল ঘটতে পারে।