ওয়াইল্ড বডিক্যাম ফুটেজে ডেম দক্ষিণ ক্যারোলিনা গুবেরনেটরিয়াল হোপাল এর রেন্ট দেখায়

বিজারে বডিক্যাম ফুটেজে প্রকাশিত হয়েছে যে দক্ষিণ ক্যারোলিনা গুবেরেটোরিয়াল রেসে একজন ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে একটি টহল গাড়ির পিছন থেকে একটি অশ্লীল ভরাট রেন্টে নিয়ে নিজেকে “সুপারম্যান” এবং “God শ্বর” বলে অভিহিত করে, মে মাসে গ্রেপ্তারের সময় সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি হুমকি দেওয়ার সময়।
ফুটেজে দেখা যাচ্ছে যে উইলিয়াম “মুলিনস” ম্যাকলিউড, একজন ইনজুরি অ্যাটর্নি, তার মুখের নিচে ঘাম ঝরানো পুঁতি দিয়ে আধা-নগ্ন, ১৪ ই মে ঘটনার পরে চার্লসটন পুলিশ বিভাগ কর্তৃক তাকে বিশৃঙ্খল আচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করার পরে প্রায় 35 মিনিটের জন্য একটি অপরিশোধিত রেন্টে চলেছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল কর্তৃক প্রাপ্ত চার্লসটন পুলিশ বিভাগের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ম্যাকলিউড সেই সময়ে কেবল অন্তর্বাস এবং জুতা পরেছিলেন।
ন্যান্সি ম্যাস জিওপি প্রতিদ্বন্দ্বীকে শিশু সেক্স ক্রাইম লেনিয়েন্সির জন্য অভিযোগ করেছে যেমন ফোস্কা এসসি গুবর্নেটরিয়াল রেস উত্তপ্ত
ফুটেজটি তার প্রার্থিতা ঘোষণার পরপরই প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও ঘটনাটি স্থানীয়ভাবে জানানো হয়েছিল। দক্ষিণ ক্যারোলিনা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তাকে বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
কোনও অফিসার তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করার আগে ক্লাস-অ্যাকশন মামলা মোকদ্দমা এবং খুব কম অর্থ ভুক্তভোগীদের কাছে যাওয়ার বিষয়ে ম্যাকলিওডের সাথে ভিডিওটি শুরু হয়, তবে তিনি তা মেনে চলতে অস্বীকার করেছেন।
“আমি আপনাকে বলি, সুপারম্যান ভাল লাগছে I’m আমি সুপারম্যান,” ম্যাকলিড বলেছেন।
অফিসার জন ডো নামটি সরবরাহ করেন, যার কাছে ম্যাকলিউড সম্মত হন।
“আপনি কি জানেন? জন ডো ভাল। “কেবল এই শেকলগুলি আমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলুন, আপনি যা চান তা আমাকে কল করুন I
পরে তাঁর অভিজাতভাবে ম্যাকলিউড বলেছিলেন, “আপনি আমাকে যা ডাকেন তা আমি যত্ন করি না, আমাকে God শ্বর বলবেন You আপনি কি মনে করেন আমি একটি এফ দিয়েছি —?”
অশ্লীলভাবে লেসড টিরেড চলাকালীন, ম্যাকলিউড এই গ্রীষ্মের শুরুতে রিপাবলিকান অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যালান উইলসন সহ বেশ কয়েকটি বর্তমান এবং প্রাক্তন দক্ষিণ ক্যারোলিনা রাজনীতিবিদদের হুমকি দিয়েছিলেন।
“আমি আপনার এফ — দাঁতগুলিতে লাথি মারছি,” ম্যাকলিউড বার্ক করে বললেন, রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি দুর্নীতিগ্রস্থ বলে দাবি করার সময় উইলসনের কথা উল্লেখ করে স্পষ্টতই।
তিনি রেপ। ন্যান্সি ম্যাস, আরএসসি, যিনি প্রতিযোগিতায় রয়েছেন এবং রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছেও উদ্ভট উল্লেখ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি “আপনাকে বাইরে নিতে সক্ষম হবেন না”, যা উইলসনের লক্ষ্যও ছিল।
জাতিগত স্লার ব্যবহার করেও তাকে শোনা যায়।
জ্যাকসনভিলের মেয়র বলেছেন ভাইরাল পুলিশ তদন্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ‘বিরক্তিকর’ ঘুষি
ভিডিও শোতে, কোনও কারাগারে পৌঁছানোর সময় ম্যাকলিউড কোনও কারাগারে পৌঁছানোর সময় প্যাট্রোল গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করেছিলেন, পরিবর্তে তিনি পিছনের সিটে “এখানে ঘুমাবেন” বলে জানিয়েছেন।
“না, আমি এটি করছি না, না। আমি এই গাড়ি থেকে নামছি না। বিছানায় যাওয়ার সময় এসেছে,” তিনি অফিসারকে চিৎকার করে বললেন।
পুলিশ জানিয়েছে যে ম্যাকলিউডের চোখ “অত্যন্ত রক্তক্ষরণ এবং অত্যন্ত প্রসারণযুক্ত” ছিল এবং তিনি প্রচুর ঘামছিলেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “এটি লক্ষ করা উচিত যে আর/ও (প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকর্তা) এই লক্ষণগুলি তার প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার কারণে উত্তেজক মাদকদ্রব্য প্রভাবের অধীনে একজন ব্যক্তির সাধারণ হতে জানেন,” প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
“অতিরিক্তভাবে, গ্রহণের সময়, অপরাধী অবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং এক পর্যায়ে আঘাত করে এবং অন্য বন্দীকে লাথি মেরে ফেলে।”
পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, অফিসাররা তাকে সমুদ্রের ধারে হাঁটতে হাঁটতে এবং জোরে জোরে চিৎকার করে এবং তার অস্ত্র দোলা দেওয়ার পরে ম্যাকলিউডকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। অফিসাররা বলেছিলেন যে তারা তাকে একটি ব্লক থেকে শুনতে পেলেন এবং তাকে তাঁর পিঠের পিছনে হাত রাখার নির্দেশ দিলেন, এই মুহুর্তে তিনি জোরে জোরে চিৎকার করতে শুরু করলেন এবং তার বাহুগুলি তালাবদ্ধ করতে শুরু করলেন।
পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে, “পুরুষদের জাল নাম দেওয়ার পাশাপাশি শারীরিক আইডি না থাকার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এসিডিসিতে (আল ক্যানন ডিটেনশন সেন্টার) ‘জন ডো হিসাবে বুক করা হয়েছিল,'” পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়েছে।
গ্রেপ্তারের পরে একটি বন্ড শুনানিতে ম্যাকলিউডের আইনজীবী একজন বিচারককে বলেছিলেন যে মানসিক স্বাস্থ্য পর্ব এবং ক্লান্তি থেকে উদ্ভূত আচরণটি উদ্বেগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, রিপোর্ট অনুসারে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য ম্যাকলিউডের কাছে পৌঁছেছিল তবে তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
দক্ষিণ ক্যারোলিনা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির চেয়ারম্যান ক্রিস্টেল স্পেন বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ম্যাকলিউডকে তার প্রার্থিতা পুনর্বিবেচনা করা উচিত।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “তার সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার থেকে ড্যাশক্যাম ফুটেজের প্রতিলিপি পর্যালোচনা করার পরে, এটি স্পষ্ট যে মিঃ ম্যাকলিউড গভীর চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করছেন এবং গভর্নরের পক্ষে প্রচারের পরিবর্তে তার মানসিক এবং মানসিক সুস্থতার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে। “আমরা তাকে মমত্ববোধ করি এবং প্রার্থনা করি তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় সমর্থনটি খুঁজে পান।”
ম্যাকলিউড চার্লসটনে ম্যাকলিউড আইন গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তার প্রচারের ওয়েবসাইট অনুসারে, বিষাক্ত নির্যাতন, নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন, ভুল মৃত্যু, বিপর্যয়কর আঘাত, নার্সিং হোমের নির্যাতন এবং বাণিজ্যিক অবহেলার সাথে জড়িত মামলাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।
এই ঘটনার সমাধানের জন্য তিনি একটি সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে এবং এটি পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তিনি এই প্রতিযোগিতা থেকে সমর্থন করছেন না, দক্ষিণ ক্যারোলিনা পাবলিক রেডিও রিপোর্ট ম্যাকলিউড বলেছেন যে গ্রেপ্তারটি বেআইনী ছিল এবং আউটলেট অনুসারে তার সম্প্রতি চালু হওয়া প্রচারের ক্ষতি করার জন্য ড্যাশক্যাম ভিডিওর অংশগুলি প্রকাশ করা হয়েছিল।