ওয়াকব্যাকস এবং বিভ্রান্তির পরে, মার্কিন শুল্ক কয়েক ডজন দেশের জন্য লাথি মারছে

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার কয়েক ডজন দেশে উচ্চতর আমদানি কর আদায় করা শুরু করেছিলেন, কারণ তার মাসব্যাপী শুল্কের হুমকির অর্থনৈতিক ফলস্বরূপ মার্কিন অর্থনীতির জন্য হেডওয়াইন্ড তৈরি করা শুরু হয়েছে।
মধ্যরাতের ঠিক পরে, 60 টিরও বেশি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে পণ্যগুলি 10 শতাংশ বা তার বেশি শুল্কের হারের সাপেক্ষে পরিণত হয়েছিল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যগুলি 15 শতাংশে কর আদায় করা হয়, অন্যদিকে তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানি 20 শতাংশে কর আদায় করা হয়।
ট্রাম্পও আশা করেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকশো বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে
ট্রাম্প বুধবার বিকেলে বলেছিলেন, “আমি মনে করি প্রবৃদ্ধি অভূতপূর্ব হতে চলেছে।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “কয়েকশো বিলিয়ন ডলার শুল্ক নিচ্ছে”, তবে তিনি রাজস্বের জন্য একটি নির্দিষ্ট চিত্র সরবরাহ করতে পারেননি কারণ শুল্কের হার সম্পর্কিত “আমরা চূড়ান্ত সংখ্যাটি কী তা আমরা জানি না”।
কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1 আগস্টের ট্রাম্প-আরোপিত সময়সীমার পরে নতুন করে শর্তাদি আসেনি, যার ফলে কানাডার কিছু পণ্যগুলিতে 35 শতাংশ আমদানি কর আদায় করা হয়েছে। এই হারটি কানাডা-ইউএস-মেক্সিকো চুক্তি (সিউএসএমএ) দ্বারা আচ্ছাদিত নয় এমন পণ্যগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা তিনটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনা করে।
সাধারণ শুল্ক ছাড়াও ট্রাম্প সেক্টর-নির্দিষ্ট দায়িত্বকেও হুমকি দিয়েছেন। আমদানি কর এখনও ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগগুলিতে আসছে এবং ট্রাম্প এই সপ্তাহে কম্পিউটার চিপগুলিতে 100 শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছেন। এটি মার্কিন অর্থনীতিকে স্থগিত অ্যানিমেশনের জায়গায় ছেড়ে দিতে পারে কারণ এটি প্রভাবের জন্য অপেক্ষা করছে।
ট্রাম্প, মধ্যরাতের ঠিক আগে সহ সোশ্যাল মিডিয়ায়অভিযোগ করেছেন যে মিত্র সহ দেশগুলি বছরের পর বছর ধরে “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা নিয়েছে”। তবে কানাডা এবং মেক্সিকোয়ের ক্ষেত্রে ট্রাম্পই তাঁর প্রথম মেয়াদে কুসমাতে সাইন ইন করেছিলেন।
প্রভাবগুলি কয়েক মাস ধরে খেলবে বলে আশা করা হচ্ছে
ট্রাম্প ক্রমাগত মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করার উপায় হিসাবে শুল্ক প্রচার করেছেন, যদিও অনেক অর্থনীতিবিদ বিশ্বাস করেন যে একাই সূচক অর্থনৈতিক দুর্বলতা বোঝায় না।
ট্রাম্পের পরিকল্পনার ফলস্বরূপ মার্কিন অর্থনীতির জন্য স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষতগুলির লক্ষণ রয়েছে, যা অন্যান্য জি 7 দেশগুলির তুলনায় করোনাভাইরাস মহামারীটির উচ্চতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে, একই রকম মুদ্রাস্ফীতি চাপের পরেও।
শুল্কগুলি পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার আগে সাধারণভাবে আমদানিকারকরা আরও বেশি পণ্য কিনেছিলেন। ফলস্বরূপ, বছরের প্রথমার্ধের জন্য $ 582.7 মার্কিন বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়ের ভারসাম্যহীনতা 2024 সালের তুলনায় 38 শতাংশ বেশি ছিল। গত বছরের তুলনায় মোট নির্মাণ ব্যয় ২.৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি দেওয়া কারখানার চাকরির ফলে চাকরির ক্ষতি হয়েছে।
“একটি কম উত্পাদনশীল অর্থনীতির জন্য কম শ্রমিক প্রয়োজন,” বিশ্লেষণ নোটে গতিশীল অর্থনৈতিক কৌশলটির প্রধান নির্বাহী জন সিলভিয়া বলেছেন। “তবে আরও রয়েছে, উচ্চতর শুল্কের দাম কম শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কম। অর্থনীতি কম উত্পাদনশীল হয়ে উঠেছে, এবং সংস্থাগুলি আগের মতো একই রিয়েল মজুরি দিতে পারে না। পদক্ষেপের পরিণতি রয়েছে।”
শুল্ক আরোপের জন্য একটি অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রপতির একটি আইনের ব্যবহার চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে – এবং সম্ভাব্যভাবে সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছে। মার্কিন আপিল আদালতের আগে গত সপ্তাহের শুনানি থেকে আসন্ন রায়টি ট্রাম্পকে অন্যান্য আইনী ন্যায়সঙ্গততা খুঁজে পেতে পারে যদি বিচারকরা বলেন যে তিনি তার কর্তৃত্বকে ছাড়িয়ে গেছেন।
তবুও, সাম্প্রতিক শুল্ক নাটকের সময় শেয়ার বাজারটি দৃ solid ় ছিল, এসএন্ডপি 500 সূচকটি এপ্রিল লো থেকে 25 শতাংশেরও বেশি উপরে উঠেছে। বাজারের প্রত্যাবর্তন এবং ট্রাম্পের কর এবং আইনে স্বাক্ষরিত ব্যয় ব্যবস্থায় আয়কর হ্রাস 4 জুলাই হোয়াইট হাউসকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে যে আসন্ন মাসগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হতে বাধ্য।
শুল্কগুলির চূড়ান্ত রূপান্তরগুলি কয়েক বছর ধরে না হলেও কয়েক মাস ধরে খেলতে পারে। অনেক অর্থনীতিবিদ বলছেন যে ঝুঁকিটি হ’ল আমেরিকান অর্থনীতি তাত্ক্ষণিকভাবে ভেঙে যাওয়ার পরিবর্তে অবিচ্ছিন্নভাবে ক্ষয় হয়।
জর্জিটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্র্যাড জেনসেন বলেছেন, “আমরা সকলেই চাই টেলিভিশনের জন্য এটি তৈরি করা হোক যেখানে এটি এই বিস্ফোরণ – এটি এর মতো নয়।” “এটি গিয়ারগুলিতে সূক্ষ্ম বালি হতে চলেছে এবং জিনিসগুলি ধীর করে দেবে” “
এমনকি তাঁর প্রথম মেয়াদে ট্রাম্পের সাথে কাজ করা লোকেরা সন্দেহজনক যে বিষয়গুলি অর্থনীতির জন্য সুচারুভাবে চলবে, যেমন রিপাবলিকান হাউস স্পিকার পল রায়ান।
রায়ান বুধবার সিএনবিসিকে বলেন, “রাষ্ট্রপতি তার ঝকঝকে, তার মতামতের উপর ভিত্তি করে শুল্ক বাড়াতে চাইছেন এমন ব্যতীত অন্য কোনও যুক্তি নেই।” “আমি মনে করি চপ্পল জলের এগিয়ে রয়েছে, কারণ আমি মনে করি তাদের কিছু আইনী চ্যালেঞ্জ হবে।”
স্ল্যাপড্যাশ প্রক্রিয়া
বৃহস্পতিবার সীসা আপ ট্রাম্পের শুল্কের চড়াদের প্রকৃতির সাথে খাপ খায়, যা বিভিন্নভাবে ঘুরে দেখা গেছে, পিছনে চলে গেছে, বিলম্বিত হয়েছে, বেড়েছে, চিঠির দ্বারা আরোপিত হয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুনর্বিবেচনা করেছে। ট্রাম্প আমার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট বিশদ সহ একটি চুক্তিতে ফ্রেমওয়ার্ক করেছেন।
উদাহরণস্বরূপ, ভারত বুধবার ট্রাম্প ইউক্রেনের যুদ্ধের সূত্রপাতের পর থেকে রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ২৮ আগস্ট কার্যকর আরোপের জন্য অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছে এবং এর মোট আমদানি কর ৫০ শতাংশে নিয়ে এসেছে।
“এই হঠাৎ ব্যয় বাড়ানো শোষণ করা কেবল কার্যকর নয়। মার্জিন ইতিমধ্যে পাতলা,” ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রফতানি সংস্থাগুলির সভাপতি এসসি রালহান এক বিবৃতিতে বলেছেন।
দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তিতে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ দফা আলোচনার ব্যবস্থা করেছে তবে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে যে দেশগুলির মধ্যে একটি চম্পার সম্পর্ক ছিল তা চাপিয়ে দিয়েছিল।
প্রক্রিয়াটি এতটাই বিভ্রান্ত হয়েছে যে মূল বাণিজ্য অংশীদারদের জন্য কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার শুল্ক শুরু হবে কিনা তা সপ্তাহের শুরুতে অস্পষ্ট ছিল। ১১ ই আগস্ট থেকে শুল্ক শুরু করতে বিলম্বের জন্য ৩১ জুলাই আদেশের ভাষা বলেছে যে উচ্চতর করের হার সাত দিনের মধ্যে শুরু হবে।
বুধবার সকালে হোয়াইট হাউস ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিলের পরিচালক কেভিন হাসেটকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে নতুন শুল্ক শুরু হয়েছে কিনা, এবং তিনি বলেছিলেন যে সাংবাদিকদের মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি কার্যালয়ের সাথে চেক করা উচিত।