ওয়াগাহ বর্ডার, বব ফ্রিডম এবং স্টেডিয়ামের আলংকারিক কাজ সমাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে

লাহোর:

ওয়াগাহ সীমান্তে বব ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং স্টেডিয়াম সম্প্রসারণ এবং সজ্জা কাজ সমাপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিকভাবে 14 আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে উদ্বোধন করা হবে।

নেসপাকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ জারগাম ইসহাক খান সরাসরি প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণ করছেন এবং তিনি ওয়াগাহ সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন এবং নির্মাণ কাজ পর্যালোচনা করেছেন।

নেসপাকের কর্মকর্তাদের মতে, নতুন -বর্ণের অধ্যায়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৪ ই আগস্ট উদ্বোধন করা হবে। ফেডারেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি, মুখ্যমন্ত্রী পাঞ্জাব মেরিয়াম নওয়াজ, সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা, কর্পস কমান্ডার লাহোর এবং ডিজি রেঞ্জার্স পাঞ্জাব উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পের অধীনে, যা 3 বিলিয়ন টাকার ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে, ভক্তদের বসার ক্ষমতা 8,000 থেকে 24,000 এ উন্নীত করা হয়েছে, একটি আধুনিক -ওয়েটিং লাউঞ্জ, ভিভিআইপি গ্রিন রুম এবং একটি মিডিয়া গ্যালারী অতিথি, পর্যটক এবং মিডিয়া প্রতিনিধিদের বিশ্ব -শ্রেণীর সুবিধা সরবরাহ করার জন্য নির্মিত হয়েছে।

ওয়াগাহ সীমান্তের historical তিহাসিক গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এখানে একটি আধুনিক যাদুঘরও স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে সীমান্তের ইতিহাস এবং জাতীয় পরিচয় হাইলাইট করা হবে, হিলাল এবং তারার প্রকল্পের নির্মাণ নকশায় একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনার অধীনে, পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা বর্তমান অবস্থান থেকে একটি 135 -মিটার উচ্চতায় স্থানান্তরিত হয়েছে, যা এটি বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ জাতীয় পতাকা হিসাবে তৈরি করেছে।

রেনজারের জন্য ১৫ টি অফিস এবং ১০০ জন কর্মী আবাসনের জন্য ব্যারিকগুলি নির্মিত হয়েছে, পরিবেশ -বান্ধব ব্যবস্থার অধীনে ভবনগুলিতে শক্তি -সাশ্রয়ী সুবিধাগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পটি ২০২৪ সালের জুনে চালু হয়েছিল এবং এখন এটি দ্রুত সমাপ্তির কাছাকাছি চলেছে, যা কেবল সুরক্ষা এবং পরিবহনকেই উন্নত করবে না তবে পর্যটন এবং জাতীয় মর্যাদাকেও প্রচার করবে।

এগুলি ছাড়াও জিটি রোডের উভয় পাশে ওয়াগাহ সীমান্ত থেকে বিআরবি খাল পর্যন্ত একটি নতুন প্রাচীর নির্মিত হয়েছে, যা সুরক্ষা এবং চিত্রের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ।



