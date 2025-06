ওয়াচডগ গ্রুপ বলছে ডেমোক্র্যাটরা জিওপি জেন্ডার ট্রানজিশন ফান্ডিং নিষেধাজ্ঞায় বিভ্রান্ত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

হাউস রিপাবলিকানরা যৌন পরিবর্তন চিকিত্সার জন্য অর্থ প্রদান থেকে করদাতাদের তহবিল নিষিদ্ধ করার পুনর্মিলন ভাষা পাস করার পরে, ডেমোক্র্যাটরা বিরোধীদের ড্রাম করতে ভাষা ব্যবহার শুরু করে যে রক্ষণশীল নজরদারি গ্রুপ আমেরিকান নীতিমালা প্রকল্প বলছে “মানুষকে বিভ্রান্ত করা এবং আমরা সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করছি, চিকিত্সাগতভাবে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করছি।”

ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল আইনের হাউস-পাস করা সংস্করণে সমস্ত 50 টি রাজ্যে “যে কোনও বয়সের জন্য লিঙ্গ রূপান্তর পদ্ধতি” ব্যয় করা থেকে ফেডারেল মেডিকেড এবং সাশ্রয়ী মূল্যের যত্ন আইন তহবিল নিষিদ্ধ করার বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ডেমোক্র্যাটস এবং বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি জিওপি-র ব্যয় প্যাকেজ দাবি করে “মেডিক্যালি-অযোগ্য যত্ন” নির্মূল করার চেষ্টা করেছে বলে দাবি করা শুরু করেছে।

তবে অ্যাপের প্রেসিডেন্ট টেরি শিলিংয়ের মতে, “এটি একটি মিথ্যা” এবং আমেরিকানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রচেষ্টা যে করদাতা তহবিল হিজড়া পদ্ধতির জন্য অর্থ প্রদান করা উচিত নয়।

শিলিং ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন, “তারা এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করছে, এবং এটি কারণ তাদের কোনও ভাল যুক্তি নেই।” “আমাদের ট্যাক্স ডলারের সাথে আমাদের কোনও প্রসাধনী যৌন পরিবর্তন পদ্ধতির জন্য অর্থ প্রদান করা উচিত নয় এবং আমরা এখানে এটি কাটছি।

“তবে তারা লোকদের বিভ্রান্ত করতে এবং এটিকে শোনানোর জন্য এই অত্যন্ত অস্ত্রযুক্ত এবং উচ্চ-শক্তিযুক্ত শব্দগুলি প্রবর্তন করছে এবং এখন আমরা সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, চিকিত্সাগতভাবে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করছি।”

হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে রিপাবলিকানরা গত মাসে জিওপি ব্যয় প্যাকেজের তাদের সংস্করণটি পাস করার পরে, কংগ্রেসনাল ইক্যুয়ালিটি ককাস অভিযোগ করেছিলেন যে “কংগ্রেসকে স্বাস্থ্যসেবা আরও সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য কাজ করা উচিত – চিকিত্সাগতভাবে প্রয়োজনীয় যত্নের কভারেজ নিষিদ্ধ না করে।”

“হাউস রিপাবলিকানরা পূর্বের বিরোধী বিধান পরিবর্তন করেছে তাই এটি এখন সমস্ত হিজড়া লোকের জন্য মেডিক্যালি-প্রয়োজনীয় যত্নের জন্য ফেডারেল মেডিকেড এবং সাশ্রয়ী মূল্যের যত্ন আইন তহবিল বন্ধ করে দিয়েছে-তাদের বয়স নির্বিশেষে,” ট্রান্সপন্থী মানবাধিকার প্রচারের একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে হাউসটি তার ব্যয়ের বিলটি পাস করার পরে জানিয়েছে।

অ্যাপের শিলিংয়ের মতে, রিপাবলিকানরা যে কারও কাছ থেকে “চিকিত্সাগতভাবে প্রয়োজনীয়” স্বাস্থ্যসেবা কেড়ে নিচ্ছেন তা যুক্তিযুক্ত যে “কেবল সত্য নয়”।

তার বক্তব্যটি তৈরি করার জন্য, অ্যাপের শিলিং ট্রান্সজেন্ডার মেডিকেল সুপারিশগুলির জন্য বামদের ঘন ঘন উত্সগুলির একটিতে নির্দেশ করেছে, ওয়ার্ল্ড প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্রান্সজেন্ডার হেলথ (ডাব্লুপিএটিএইচ)। শিলিং উল্লেখ করেছেন যে ডাব্লুপিএথের নির্দেশিকা এবং মানগুলি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে লিঙ্গ ডিসফোরিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিত্সা করার জন্য কোনও “এক-আকারের-ফিট-সমস্ত পদ্ধতির” নেই।

“এগুলি চিকিত্সাগতভাবে প্রয়োজনীয় নয় (চিকিত্সা) It’s এটি একটি মিথ্যা These এগুলি প্রসাধনী,” শিলিং যুক্তি দিয়েছিলেন। “আপনি যদি ডাব্লুপিএথের দিকে তাকান, এমনকি তাদের নিজস্ব মান অনুসারে, হিজড়া-সনাক্তকারী লোকদের আসলে মেডিক্যালি ট্রানজিশন করতে হবে না They তারা বলে যে কোনও আকারই ফিট করে না। ভাল, আমি দুঃখিত, তবে মেডিক্যালি প্রয়োজনীয় অর্থ বেঁচে থাকার জন্য আপনার এটির প্রয়োজন You

শিলিং যোগ করেছেন যে তারা “তাদের মুখের উভয় দিক থেকে বিতর্ক করছে”।

“আমরা হিজড়া শিল্পকে ডাকছি, এবং আমরা খুব, খুব ভাল এবং গুরুত্বপূর্ণ বিল পাস করায় আমরা আরও বেশি লোককে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করছি,” তিনি বলেছিলেন।

ফক্স নিউজ ডিজিটালকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মানবাধিকার অভিযান যুক্তি দিয়েছিল যে “লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন” দেশের প্রতিটি বড় মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন “সেরা অনুশীলন” এবং “প্রমাণ-ভিত্তিক” হিসাবে বিবেচিত হয়, উল্লেখ করে যে গবেষণাগুলি দেখিয়েছে যে এটি হিজড়া যুবকদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের ফলাফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।

এইচআরসি বলেছে, “স্বাস্থ্যসেবা সিদ্ধান্তগুলি রোগী, পরিবার এবং চিকিত্সকরা করা উচিত – আমেরিকান নীতি প্রকল্প নয়,” এইচআরসি বলেছে।

শিলিং বলেছেন যে আমেরিকানরা করদাতা তহবিলের সাথে একমত কিনা সে সম্পর্কে তিনি অসংখ্য পোল এবং ফোকাস গ্রুপ চালিয়েছেন ব্যক্তিদের লিঙ্গ রূপান্তরকে সমর্থন করা, এবং তিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে লোকদের কাছ থেকে অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি হ’ল তাদের উচিত নয়।

শিলিং বলেছেন, “আমেরিকানরা এখানে রয়েছে।” “তারা 18 বছরের কম বয়সী যে কারও জন্য পদ্ধতিগুলি নিষিদ্ধ করতে চায় এবং 18 বছরেরও বেশি বয়সী যে কেউ, তারা আপনাকে নিজের জন্য অর্থ প্রদান করতে চায় That তারা সেখানেই রয়েছে, এবং সেখানেই (অ্যাপ্লিকেশন) রয়েছে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখানেই রয়েছেন। সেখানেই হাউস এবং সিনেটে রিপাবলিকানরা রয়েছেন।”

কংগ্রেসনাল ইক্যুয়ালিটি ককাস এই নিবন্ধে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।