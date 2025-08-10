You are Here
ওয়াটকিন্স গ্লেনে ভিক্টোরি লেনে কঠোর পতনের পরে কনর জিলিশ হাসপাতালে ভর্তি
News

ওয়াটকিন্স গ্লেনে ভিক্টোরি লেনে কঠোর পতনের পরে কনর জিলিশ হাসপাতালে ভর্তি

ওয়াটকিন্স গ্লেনে শনিবারের ন্যাসকার এক্সফিনিটি সিরিজ রেসে জয়ের পরে কনর জিলিশের উদযাপন একটি স্বল্পস্থায়ী ছিল।

মিশন 200 এর 60০ টি ল্যাপ এবং জয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার পরে, জিলিশ জয়ের পক্ষে এগিয়ে গিয়েছিলেন, ওয়াটকিন্স গ্লেনে, তার মৌসুমের ষষ্ঠ এবং তার এক্সফিনিটি সিরিজের ক্যারিয়ারের সপ্তম স্থানে টানা দ্বিতীয় জয় অর্জন করেছিলেন।

ভিক্টোরি লেনে অবশ্য জিলিশ তার ৮৮ নম্বর শেভ্রোলেটের শীর্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করার পরে কঠোর পতনের মুখোমুখি হয়েছিল। তিনি আরও মূল্যায়নের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে ইনফিল্ড কেয়ার সেন্টারে গিয়েছিলেন।



