ওয়াটকিন্স গ্লেনে হাল্ক হোগানকে শ্রদ্ধা জানাতে ন্যাসকারের রিকি স্টেনহাউস জুনিয়র

জুনে ফিরে, ন্যাসকার ড্রাইভার রিকি স্টেনহাউস রিয়েল আমেরিকান বিয়ারের সাথে অংশীদারিত্বহাল্ক হোগান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তার 47 নং গাড়িতে ব্র্যান্ডটি রাখতে।
পেশাদার রেসলিং কিংবদন্তি গত মাসের শেষের দিকে 71 বছর বয়সে হৃদয়ের সমস্যা এবং অন্যান্য চিকিত্সা সমস্যার সাথে লড়াই করার পরে মারা গিয়েছিলেন।
দু’বারের এক্সফিনিটি সিরিজের চ্যাম্পে তার গাড়িতে অন্যান্য ব্র্যান্ড রয়েছে যেহেতু রব ফায়ারকিপারস ক্যাসিনো 400 এর জন্য মিশিগান ইন্টারন্যাশনাল স্পিডওয়েতে প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হয়েছিল, তবে হোগানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি আমেরিকান ফ্ল্যাগ-থিমযুক্ত গাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন।
গাড়িতে স্টারস এবং স্ট্রাইপগুলি জুড়ে রয়েছে তবে ওয়াটকিন্স গ্লেন ইন্টারন্যাশনালে এই সপ্তাহান্তে আরও একটি স্পর্শ যুক্ত করা হবে।
ক “হুলকামানিয়া চিরকাল” হোগানের শার্টটি ছিঁড়ে ফেলার একটি ছবি সহ গাড়িতে ডেকাল যুক্ত করা হবে। ফটোটি ডাব্লুডাব্লুইয়ের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
রিয়েল আমেরিকান বিয়ারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা চ্যাড ব্রনস্টেইন বলেছিলেন, “হাল্ক হুলকামানিয়া এবং রিয়েল আমেরিকান বিয়ারকে শক্তি, গর্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করেছিলেন-ভক্তদের জন্য, তাদের সম্প্রদায়ের জন্য, আমাদের দেশের জন্য,” টিএমজেড স্পোর্টস। “রিয়েল আমেরিকান বিয়ার এখানে হাল্কের উত্তরাধিকার বহন করতে এসেছে। আমরা আমাদের সম্মান জানাতে এবং তাঁর ভক্তদের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করার জন্য হায়াক (মোটরস্পোর্টস) এর কাছে কৃতজ্ঞ।”
হায়াক এই সপ্তাহের শুরুতে খবরটি ঘোষণা করেছিলেন বলে মনে হয়েছিল যখন তারা স্টেনহাউসের একটি ছবি র্যাব গাড়িতে চড়ে পোস্ট করেছে।
“এটি হাল্কের জন্য,” ইনস্টাগ্রাম ক্যাপশনটি পড়েছে।
এনবিএ গ্রেট ডেনিস রডম্যান, অন্যরা ব্যক্তিগত জানাজার পরে হাল্ক হোগানের জীবন উদযাপন করতে জড়ো
হোগান তত্কালীন ওয়ার্ল্ড রেসলিং ফেডারেশন যা ছিল তার প্রধান বেবিফেসে পরিণত হয়েছিল এবং কয়েক দশক ধরে এই ব্যবসায় ব্যয় করেছিল। তিনি অসংখ্য ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন এবং দু’বার ডাব্লুডব্লিউই হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত হন, ২০০৫ সালে প্রথমবার এবং অন্যটি ২০২০ সালে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার সদস্য হিসাবে।
2024 সালে, তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রিয়েল আমেরিকান বিয়ারএকজন রেসলার হিসাবে তাঁর সময়ে তাঁর ওয়াক-আউট সংগীতের নাম অনুসারে যথাযথভাবে নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি ২০২৫ সালের এপ্রিলে রিয়েল আমেরিকান ফ্রিস্টাইল, একটি কুস্তি প্রচারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হোগান তার পরবর্তী বছরগুলিতে ডাব্লুডব্লিউইয়ের সাথে বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি তৈরি করেছিলেন এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে জানুয়ারীতে 2025 সালের জানুয়ারিতে তার চূড়ান্ত উপস্থিতি করেছিলেন।
হোগান রিয়েল আমেরিকান ফ্রিস্টাইল নামে একটি নতুন উদ্যোগে প্রাক্তন প্রো রেসলিং এক্সিকিউটিভ এরিক বিসফফের সাথে যোগ দেবেন। এটি মানচিত্রে ফ্রিস্টাইল রেসলিং রাখার একটি নতুন প্রচেষ্টা ছিল। হোগানও রাজনৈতিক জলে তার পায়ের আঙ্গুলটি ডুবিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতির হয়ে স্টাম্পড ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান জাতীয় সম্মেলনে এবং গত বছর একটি ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন সমাবেশে।
মানচিত্রে আজকের ডাব্লুডাব্লুইউতে সহায়তা করার জন্য তাকে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। সমস্ত ক্রীড়া জগত থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে এবং ডাব্লুডব্লিউই “স্ম্যাকডাউন” এর গত শুক্রবারের সংস্করণে 10-বেল স্যালুট করেছে! হোগানের মৃত্যুর পরের দিন।
