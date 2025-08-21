You are Here
ওয়াটফোর্ড, অন্ট।, দম্পতি ‘ক্রেজি’ $ 300 কে লটারি উইন উদযাপন করে
News

ওয়াটফোর্ড, অন্ট।, দম্পতি ‘ক্রেজি’ $ 300 কে লটারি উইন উদযাপন করে

20 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত2 মিনিট পড়া

ওয়াটফোর্ড লটারি বিজয়ীরা
ওয়াটফোর্ডের ডোনা এবং মার্ক থমসন, অন্ট।, 6 মে, 2025 লোটো ম্যাক্স ড্রয়ের দ্বিতীয় পুরষ্কারে মাত্র 300,000 ডলারেরও বেশি জিতেছিলেন। ওএলজি দ্বারা ছবি

ওয়াটফোর্ডের ডোনা এবং মার্ক থমসন, অন্ট .. এখন উদযাপন করছেন যে May মে ড্রয়ে লোটো ম্যাক্স দ্বিতীয় পুরস্কার জয়ের পরে তাদের অবসর গ্রহণের জন্য মাত্র 300,000 ডলারেরও বেশি।

ডোনা, একজন ব্যক্তিগত সহায়তা কর্মী এবং মার্ক, একজন ট্রাক চালক, কয়েক দশক ধরে একসাথে লটারি খেলছেন এবং তাদের লোটো ম্যাক্স এবং লোটো 6/49 টিকিট সাপ্তাহিক বাছাই করতে চান।

দুজনের বাবা -মা এবং দুজনের দাদা -দাদি বিশেষ পারিবারিক জন্মদিন এবং বার্ষিকীর উপর ভিত্তি করে তাদের নিজস্ব নম্বর চয়ন করতে পছন্দ করেন এবং ফলস্বরূপ $ 303,148.80 ডলার বাড়িতে নিয়েছেন।

“যখন মার্ক আমাকে বলেছিল আমরা $ 300,000 এরও বেশি জিততে চাই, আমি মোটামুটি ধাক্কা খেয়েছি!” ওলজে ডোনা যুক্ত করেছেন।

“প্রথমে, আমরা এটি বাস্তব বলে মনে করি না। আমরা ভেবেছিলাম মেশিনে একটি ত্রুটি হয়েছে,” মার্ক বলেছিলেন। “আমার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘এটি পাগল! আমাদের বাচ্চাদের বলতে হবে।”

তাদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য আগ্রহী, এই দম্পতি তাদের বাচ্চাদের কাছে দুর্দান্ত সংবাদটি ভেঙেছিলেন।

“তারা এত অবাক হয়েছিল এবং আমাদের জন্য শিহরিত ছিল,” মার্ক বলেছিলেন।

এই দম্পতি তাদের বাচ্চাদের সাথে তাদের জয় ভাগ করে নেওয়ার এবং আরামদায়ক অবসর গ্রহণের জন্য সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা করছেন।

“আমরা কঠোর পরিশ্রম করি এবং প্রচুর পরিশ্রম করি, তাই এই জয়টি একটি দুর্দান্ত আশীর্বাদ It এটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি আশাবাদী অনুভূতি দেয়,” ডোনা বলেছিলেন।

“এই জয়টি কেবল অবিশ্বাস্য,” মার্ক আরও বলেছিলেন। “এটি এখনও পুরোপুরি ডুবে যায় নি, তবে আমরা আরও সুখী হতে পারি না।”

বিজয়ী টিকিটটি নওভু আরডির একটি সার্কেল কে -তে কেনা হয়েছিল। ওয়াটফোর্ডে।

হ্যামিল্টন লটারি বিজয়ী
হ্যামিল্টনের জোসে মার্টিনহো ১৩ ই জুন, ২০২৫ সালে লোটো ম্যাক্স ড্রয়ের মধ্যে সাতটি এনকোর সংখ্যার মধ্যে শেষ ছয়টি মিলে $ 100,000 জিতেছিলেন। (ওএলজি) ওএলজি দ্বারা ছবি

হ্যামিলটোনিয়ান বড় জিতেছে

হ্যামিল্টনের জোসে মার্টিনহো ১৩ ই জুন লোটো ম্যাক্স ড্রতে ১০০,০০০ ডলার জয়ের জন্য সঠিক ক্রমে সাতটি এনকোর সংখ্যার শেষ ছয়টি মেলে।

62 বছর বয়সী কনস্ট্রাকশন সুপারভাইজার বহু বছর ধরে ওএলজির সাথে নিয়মিত লটারি প্লেয়ার এবং প্রতিটি ড্রয়ের পরের দিন তার টিকিটগুলি পরীক্ষা করার একটি বিষয় তৈরি করে।

মার্টিনহো ওএলজি -কে বলেন, “ড্রয়ের পরের দিন, আমি আমার গাড়িতে বসে থাকার সময় ওএলজি অ্যাপে আমার টিকিটটি স্ক্যান করেছিলাম।”

“প্রথমে, আমি ভেবেছিলাম আমি 100 ডলার জিতেছি, কিন্তু অবশেষে যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম এটি $ 100,000, আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম!”

প্রথম ব্যক্তি মার্টিনহো বলেছিলেন তাঁর স্ত্রী।

“আমি যখন বাড়ি ফিরে এসেছি, আমি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেছিলাম, ‘আমি সবেমাত্র $ 100,000 জিতেছি!’ তিনিও হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আমি নিশ্চিত যে এটি $ 100,000 ছিল, “তিনি ওএলজিকে বলেছেন।

পরে, তিনি তার বাচ্চাদের বলেছিলেন এবং তারা অপ্রত্যাশিত সংবাদ দেখে উত্তেজিত হয়েছিল।

মার্টিনহো তার জয়ের একটি অংশ একটি উপযুক্ত প্রাপ্য ছুটি উপভোগ করতে ব্যবহার করতে চান এবং অবসর গ্রহণের জন্য কিছু অর্থ আলাদা করার পরিকল্পনাও করেছেন।

বিজয়ী টিকিটটি মল আরডিতে বিগ মৌমাছির সুবিধার্থে কেনা হয়েছিল। হ্যামিল্টনে

