ওয়াটারফোর্ডে গাড়ির সাথে সংঘর্ষের পরে মোটরসাইক্লিস্ট (40 এর দশক) মারা যায়

শনিবার ওয়াটারফোর্ডে একটি গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের সাথে জড়িত সংঘর্ষের পরে তার চল্লিশের দশকের এক ব্যক্তি মারা গেছেন।
গার্ডা ওয়াটারফোর্ড সিটির উইলিয়ামস্টাউন রোডে মারাত্মক রোড ট্র্যাফিক সংঘর্ষের সাক্ষীদের জন্য আবেদন করছেন।
দুপুর ১ টার অল্প সময়ের মধ্যেই, গার্ডা এবং জরুরী পরিষেবাগুলি একটি গাড়ি এবং মোটরসাইকেলের সাথে জড়িত সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া জানায়।
চল্লিশের দশকে বয়সের এক ব্যক্তি মোটরসাইকেল চালককে ঘটনাস্থলে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।
তাঁর দেহটি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ওয়াটারফোর্ডে সরানো হয়েছে যেখানে একটি ময়না তদন্তের পরে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হবে।
গাড়িটির চালক, তার 30 এর দশকের বয়সের এক মহিলা, আহতদের চিকিত্সার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ওয়াটারফোর্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয় যে জীবন-হুমকিস্বরূপ বলে মনে করা হয়।
অন্য কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।
গর্দা ফরেনসিক সংঘর্ষ তদন্তকারীরা বর্তমানে দৃশ্যের একটি পরীক্ষা করছেন এবং রাস্তাটি বন্ধ রয়েছে। স্থানীয় ডাইভারশনগুলি স্থানে রয়েছে।
গার্ডা এই সংঘর্ষের যে কোনও সাক্ষীর পক্ষে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন করছেন।
যে কোনও রাস্তা ব্যবহারকারীদের যাদের ক্যামেরা ফুটেজ থাকতে পারে (ড্যাশ-ক্যাম সহ) থাকতে পারে এবং 12:50 থেকে সাড়ে 1 টা থেকে সাড়ে 1 টা থেকে বেলা সাড়ে ১১ টা থেকে এই অঞ্চলে ভ্রমণ করছিলেন এই ফুটেজটি গার্ডায় তদন্তের জন্য উপলব্ধ করতে বলা হয়েছে í
উইলিয়ামস্টাউন রোডের পাশের বাড়ির মালিকদের যাদের সিসিটিভি ফুটেজ থাকতে পারে তাদেরও গার্ডায় উপলভ্য করতে বলা হয়।
যে কোনও তথ্য সহ যে কেউ ওয়াটারফোর্ড গর্দা স্টেশন (051) 305300, 1800 666 111 এ গার্ডা গোপনীয় লাইন বা কোনও গর্দা স্টেশনে যোগাযোগ করতে হবে।
গার্ডি বলেছেন যে তদন্ত চলছে।