ওয়ান জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিব্রিথ মুহুর্তটি জোনাথন বেইলিকে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ঘৃণ্য হরর ফিল্মের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে (একচেটিয়া)

আপনি যদি “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ” দেখে থাকেন তবে আপনি জানেন যে এটি পূর্ববর্তী কিস্তির তুলনায় স্পিলবার্গের রেফারেন্সগুলিতে কিছুটা ভারী হয়ে যায় (স্পিলবার্গ নিজেকে পুনরাবৃত্তি করার অনুরাগী নয় বলে অবাক করা এক বিস্ময়কর)। “জাওস” এবং “লস্ট অর্কের রেইডারস” এর পাশাপাশি ওজি “জুরাসিক পার্ক” এর সুস্পষ্ট সম্মতি রয়েছে, তবে গ্যারেথ এডওয়ার্ডস এমন একটি উত্সর্গীকৃত সিনেমাফিল যা তিনি দক্ষতার সাথে হ্যাট-টিপসে পাচার করতে পারেন, বলুন, “জাটোচি” তে “জাটোচি” “রোগ ওয়ান” তে স্যাভভি মুভিওরদের কাছ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।
কখনও কখনও, আপনি ফিল্মের ইতিহাসে এতটাই খাড়া হয়ে গেছেন যে দুর্ঘটনাক্রমে উল্লেখগুলি ঘটে। মার্টিন স্কোরসেস অজান্তেই শ্রদ্ধার মাস্টার। আমি তাকে জিন-পিয়েরে মেলভিলি, মারিও বাভা এবং ফ্রেইকিন ‘গ্যারি শেরম্যানের (“ডেড আউট আউট দ্য ডেড” এর উদ্বোধনটি “ভাইস স্কোয়াড” এর তীব্র গৌরবতে একটি সরল-জেনফ্লেশন) থেকে শুরু করে শট এবং সিকোয়েন্সগুলি দেখেছি যা চলচ্চিত্রের পেশী স্মৃতির মতো অনুভূত হয়। অনেক পরিচালক তাদের উল্লেখগুলি প্রদর্শন করে; স্কোরসেস কেবল তাদের ইথার থেকে টেনে নিয়ে যায়। সেই স্মৃতি, সেই অদম্য শট … আপনি কেবল শটকে পুনর্নির্মাণের জন্য নয়, এটি আপনার নিজের করে তুলতে চলচ্চিত্রের চেয়ে বেশি সিনেমা পছন্দ করতে পারেন।
আমি নিশ্চিত নই যে এডওয়ার্ডস “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ” এর চূড়ান্ত শুটিংয়ের সময় এইভাবে ভাবছিলেন, তবে রয়্যাল শেক্সপিয়ার সংস্থা প্রোডিজি জোনাথন বেইলি যিনি “কোম্পানির” জেমির চিত্রায়নের জন্য একটি অলিভিয়ার অ্যাওয়ার্ড জিতেছিলেন, যা হাঙ্গ্রি ডিনোসের সাথে জড়িত থাকাকালীন অভিনেতাদের টিউবগুলির মধ্য দিয়ে ক্রল করা দরকার ছিল। এবং এটি ডিনো-বোঝাই “এক মিলিয়ন বছর বিসি” -তে রাকেল ওয়েলচের কোনও উল্লেখ ছিল না-যদিও কিংবদন্তি ডিভা বেইলির মনে থাকা সিনেমায় ডু-ডু-ডু-ডিকডেন্সের এক ড্যাশ যুক্ত করেছিল।
ডাইনোসর সেন্টিপিড
/ফিল্মের বেন পিয়ারসনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, আমাদের নিখুঁত প্রতিবেদক জোনাথন বেইলিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এমন কোনও সিকোয়েন্স রয়েছে যা প্রত্যাশার চেয়ে শুটিং করা আরও চ্যালেঞ্জের ছিল। শেক্সপীয়ার প্রশিক্ষিত অভিনেতা পিয়ারসনকে একটি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত উত্তর দিয়েছেন যা একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাতভাবে ঘৃণ্য হরর মুভিগুলির মধ্যে একটি উল্লেখ করেছে। বেইলি প্রতি:
“বিশেষত একটি মুহূর্ত ছিল যেখানে আমরা চলচ্চিত্রের শেষে টিউবগুলি ধরে হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম এবং এটি কিছুটা ‘দ্য হিউম্যান সেন্টিপিড’ এর মতো দেখায়। এবং স্কারলেট (জোহানসন), যিনি শেষে উপস্থিত হয়েছেন (হাসি), এবং তিনি তার মতো, ‘ছেলেরা, আপনি কী করছেন না … কারণ আমরা সকলেই আমাদের মুখের সাথে আমাদের বোমা দিয়ে থাকি এবং আমি অনেক উপায়ে শিখেছি। “
প্রথমত, যদি জোহানসন যদি কোনও মানব সেন্টিপিডের সদস্য হন তবে আমি মনে করি না যে সে ক্লিন-আপ স্পটে সেলাই করা হবে। যদি আমরা এই হলিউডের স্টাইলটি করে থাকি তবে পল ওয়াল্টার হাউজার আমার প্রথম কল হবে, যদিও আমরা যদি কমেডি হিসাবে এটি করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবে আপনি কীভাবে আনা দে আর্মাসে যাবেন তা আমি জানি না। অলিম্পিক ট্র্যাক-অ্যান্ড ফিল্ড কিংবদন্তি কার্ল লুইসও ভাল হবে।
যে কোনও ইভেন্টে, আপনি যখন ডিজিটালটিতে “জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ” ভাড়া বা মালিকানা বেছে নেন, তখন জেনে রাখুন যে সেখানে কিছু “হিউম্যান সেন্টিপিড” ডিএনএ রয়েছে। এবং যখন আপনি এখন পর্যন্ত তৈরি সবচেয়ে ঘৃণ্য হরর মুভিটি দেখতে প্রস্তুত হন, তখন জেনে রাখুন যে “বার্নিং মুন” আপনার মস্তিষ্ক গলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।