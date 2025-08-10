ওয়ান পিস সিজন 3 নেটফ্লিক্স দ্বারা নিশ্চিত

বছরের পর বছর প্রত্যাশার পরে, নেটফ্লিক্সের 2 মরসুম এক টুকরা এখনও কিছুটা পথ আছে। এই কারণেই এটি এত অবাক হওয়ার মতো বিষয় যে, মরসুম 2 এর 2026 প্রিমিয়ারের আগে নেটফ্লিক্স ইতিমধ্যে নিশ্চিত করেছে যে বিশ্বখ্যাত সিরিজটি তৃতীয় মরশুমে ফিরে আসছে।
এ এক টুকরা টোকিওতে দিন উদযাপন, নেটফ্লিক্স নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি 2 মরসুমের জন্য একটি টিজার ভাগ করেছে এক টুকরো লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজন তৃতীয় মরসুমে ফিরে আসবে। শোরুনার জো ট্র্যাকজ শোরুনিং দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার জন্য ইয়ান স্টোকসের সাথে যোগ দিচ্ছেন, এবং বছরের পরের দিকে কেপটাউনে উত্পাদন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার পরে এই তথ্যটি আসে এক টুকরা 3 মরসুম 3 এর প্রত্যাশার চেয়ে শীঘ্রই শুরু হয়েছিল। এই মুহুর্তে অন্য কোনও তথ্য জানা যায় না, তবে ভক্তদের ইতিমধ্যে হাইপ করার ভাল কারণ রয়েছে।
ওয়ান পিস সিজন 3 কভারটি কী হবে?
যদিও এই মুহুর্তে কিছুই নিশ্চিত করা হয়নি, উপলভ্য তথ্য প্রস্তাব দেয় এক টুকরা 2 মরসুম আরবস্তার কাহিনীর সবচেয়ে বেশি, যদি না হয় তবে তা খাপ খাইয়ে নেবে। টনি টনি চপার, নিকো রবিন এবং নেফারারি ভিভির মতো এই কাহিনীতে প্রবর্তিত মূল চরিত্রগুলির জন্য কাস্টিং ঘোষণাগুলি দ্বারা এটি আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চিত হয়েছে।
প্রথম মৌসুমে অভিযোজিত প্রায় 100 টি অধ্যায়গুলির তুলনায় আরবাস্তা সাগা মঙ্গায় 117 টি অধ্যায় স্থায়ী হয়েছিল।
এই সমস্ত কিছু দেওয়া, এটি সম্ভবত নেটফ্লিক্সের 3 মরসুম এক টুকরা স্কাই আইল্যান্ড সাগাটি cover েকে দেবে, যা কিছুটা নীচের 85 টি অধ্যায়ে আসে। স্কাই আইল্যান্ড সাগা একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি, কারণ এটি ব্ল্যাকবার্ড, হোয়াইটবার্ড এবং কুমার মতো মূল চরিত্রগুলি পরিচয় করিয়ে দেয়, যার অর্থ মরসুম 3 সম্ভাব্যভাবে মুষ্টিমেয় ফ্যান প্রিয় নায়ক এবং ভিলেনদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারে।
নেটফ্লিক্সের ওয়ান পিসটি কীভাবে লাইভ-অ্যাকশন এনিমে অভিশাপটি ভেঙে দিয়েছে
যদিও কিছু ভক্ত শুনে অবাক হতে পারে এক টুকরা সিজন 2 এর আগে সিজন 3 নিশ্চিত হয়েছে এমনকি একটি সঠিক প্রকাশের তারিখ রয়েছে, অনেকে নেটফ্লিক্সের লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজন কতটা শক্ত তা দেখে আরও অবাক হয়েছিল।
আইচিরো ওডার মূল মঙ্গা অনেক উপায়ে খুব কার্টুনি, অতিরঞ্জিত চরিত্রের নকশা এবং শীর্ষ-শীর্ষের ক্রিয়াটির উপর জোর দিয়ে। এটি, এনিমে এবং মঙ্গা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে হলিউডের দুর্বল খ্যাতির সাথে মিলিত হওয়ার অর্থ হ’ল অনেকে সক্রিয়ভাবে নতুনকে ভয়ঙ্করভাবে ভয় দেখিয়েছিলেন এক টুকরা সিরিজ।
অনেকের দ্বিধা সত্ত্বেও, যদিও নেটফ্লিক্সের এক টুকরা সমস্ত প্রত্যাশা ধ্বংস করে একটি জাগরনে পরিণত হয়েছিল। এর অংশটি অনস্বীকার্যভাবে সিরিজের নির্মাতা আইচিরো ওডা জড়িততা, তবে এর একটি অংশ কেবল একটি কাস্ট এবং ক্রু যা স্পষ্টভাবে উত্স উপাদানগুলির একটি আবেগ এবং বোঝাপড়া রয়েছে।
আশা করি, সিরিজটি পরবর্তী দুটি মরসুমের সাথে শুভেচ্ছাকে রাখতে পারে। টনি টনি চপার এর লাইভ-অ্যাকশন ডিজাইনের ফ্যানের অভ্যর্থনা বেশিরভাগ ইতিবাচক হয়েছে, তাই সমস্ত লক্ষণগুলি নির্দেশ করে এক টুকরা বিশ্বের বৃহত্তম স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের জন্য 2 এবং 3 মরসুম হিটগুলির আরও একটি সেট।
