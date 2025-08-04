ওয়ারেন বলেছেন সমাজতান্ত্রিক মামদানি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রগ্রেসিভ বামদের চ্যাম্পিয়ন সেন এলিজাবেথ ওয়ারেন, ডি-ম্যাস। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মডেল হিসাবে দেশের সবচেয়ে জনবহুল শহরে মেয়রের পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে রয়েছেন।
ফক্স নিউজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যখন তিনি সোমবার একটি ইউনিয়নের সদর দফতরে একটি প্রচার অনুষ্ঠানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নিউইয়র্ক সিটির মেয়র মনোনীত প্রার্থীর সাথে জুটি বেঁধেছিলেন, যদি মামদানি দলের ভবিষ্যতের চেহারা কেমন হওয়া উচিত, তবে ওয়ারেন উত্তর দিয়েছিলেন “আপনি বাজি”।
“ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা এমন একটি দল যা সাশ্রয়ী পরিবারগুলির জন্য, তার অর্থ শিশু যত্নের জন্য লড়াই করে।
And pointing to Mamdani, Warren said, “Democrats are the ones who every day don’t just talk the talk, but walk the walk to make our country more affordable for working people, and I’m here with the guy who’s walking the walk right now.”
মমদানি, কুওমো, এনওয়াইসি গণ শ্যুটিংয়ের পরে পুলিশ সমর্থন নিয়ে সংঘর্ষ
নিউইয়র্ক সিটি বরো অফ কুইন্সের ৩৩ বছর বয়সী উগান্ডার-বংশোদ্ভূত রাষ্ট্রীয় আইন প্রণেতা মমদানি জুনের শেষের দিকে রাজনৈতিক জগতকে বিস্মিত করেছিলেন প্রাক্তন প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো এবং নয় জন প্রার্থীকে অপ্রতিরোধ্যভাবে ব্লু সিটিতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মেয়র মনোনয়ন দখল করার জন্য।
একটি শক্তিশালী প্রচারণার জন্য ধন্যবাদ যা সাশ্রয়ী মূল্যের এবং নিউ ইয়র্ক সিটির জীবনযাত্রার ব্যয়, সমর্থকদের বিশাল তৃণমূল সেনাবাহিনী এবং নিউইয়র্কের প্রগ্রেসিভ চ্যাম্পিয়নদের রেপ। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ এবং ভার্মন্টের সেন বার্নি স্যান্ডার্স, মমদানি একটি প্রাথমিক জয়ের জন্য অস্ত্রোপচারের প্রতি প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল।
মমদানি প্রচুর বিবাহ উদযাপনের জন্য ব্যাকল্যাশের মুখোমুখি
মমদানি টিকটোক সহ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির স্মার্ট ব্যবহার করেছিলেন, কারণ তিনি স্বল্প-প্রবণতার ভোটারদের নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি নিউইয়র্ক সিটির বিশাল বাস ব্যবস্থা চালানোর জন্য ভাড়াগুলি অপসারণের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন, কুনি (নিউ ইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ ইয়র্ক) তৈরি করেছিলেন “টিউশন-মুক্ত,” পৌরসভা আবাসনগুলিতে হিমায়িত ভাড়া, 5 বছর বয়সী শিশুদের জন্য “ফ্রি চাইল্ড কেয়ার” সরবরাহ করে এবং সরকারী পরিচালিত মুদি দোকান স্থাপন করে।
নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম এবং প্রথম সহস্রাব্দ মেয়র হিসাবে ইতিহাস তৈরি করার লক্ষ্যে তিনি এখন নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের সুস্পষ্ট সম্মুখভাগ।
রিপাবলিকানরা মমদানীকে লক্ষ্যবস্তু করেছে এবং তাকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নতুন মুখে পরিণত করার চেষ্টা করেছে, তিনি পুলিশকে ডিফুন্ডিং, ইস্রায়েল বিরোধী বক্তৃতা এবং “কিক সহ তিনি যে একাধিক র্যাডিক্যাল নীতিমালার অবস্থানকে ঠেলে দিয়েছেন তা তুলে ধরেছেন[ing] নিউইয়র্ক সিটির বাইরে ফ্যাসিবাদী বরফ। “তাদের লক্ষ্য এই বছর এবং পরের বছর নির্বাচনে চলছে দেশজুড়ে দুর্বল ডেমোক্র্যাটদের কাছে তাকে নোঙ্গর করা।
যদিও তিনি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়নের জন্য পরাজিত হয়েছিলেন, তবুও কুওমো একজন স্বাধীন প্রার্থী হিসাবে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। একাধিক কেলেঙ্কারীর মধ্যে তৃতীয় মেয়াদে ২০২১ সালে গভর্নর পদে পদত্যাগকারী কুওমো রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে রয়েছেন।
এছাড়াও সাধারণ নির্বাচনের ব্যালট হয় মেয়র এরিক অ্যাডামস, এই বছরের শুরুর দিকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে তিনি এই বছরের শুরুর দিকে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ক্রেটারিং জরিপের সংখ্যাগুলির মধ্যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মনোনয়নের চেয়ে স্বাধীন প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচন চাইবেন এবং অভিভাবক অ্যাঞ্জেলসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা কার্টিস স্লিওয়া, যিনি দ্বিতীয় সরাসরি নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকান মেয়র মনোনীত প্রার্থী।
ওয়ারেন কুওমোর লক্ষ্য নিয়েছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রাক্তন গভর্নরের “এখানে পুরো পথটি মনে হচ্ছে কয়েকজন বিলিয়নেয়ারের কাছে যেতে হবে, তাদের আপনাকে একগুচ্ছ অর্থ দেবে, এবং আশা করছেন যে আপনি একগুচ্ছ নেতিবাচক বিজ্ঞাপন দিয়ে শহরটি প্লাবিত করতে সক্ষম হবেন।”
সোমবার একটি প্রচার অনুষ্ঠানে কুওমো মমদানিকে লক্ষ্য করে চলতে থাকায় তিনি শহরের জন্য নিজের জনসাধারণের সুরক্ষার প্রস্তাব উন্মোচন করার সময়।
প্রাক্তন গভর্নর মমদানি “বিরোধী পলিস,” যুক্তি দিয়ে তিনি “জনসাধারণের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন না” বলে অভিহিত করেছেন।
মিডটাউন ম্যানহাটান অফিস ভবনে গত সপ্তাহের গণ -শ্যুটিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মামদানি ২০২০ সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে গত একাধিকবার পুলিশকে অপমান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা নিয়ে নতুন তদন্তের মুখোমুখি হয়েছিল।
মমদানির সাথে ওয়ারেনের ইভেন্টটি নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের পক্ষে তার ধাক্কায় তাকে সমর্থন করার জন্য বহুগুণে চাপের অংশ ছিল।
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের পক্ষে ব্যর্থ হয়ে দৌড়ে থাকা সিনেটরও মমদানির প্রশংসা করে একটি সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন এবং রোলিং স্টোনটিতে প্রকাশিত একটি মতামত লিখেছিলেন।
