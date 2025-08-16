ওয়ারেন বাফেটের ‘রহস্য’ $ 1.8 বিলিয়ন বিনিয়োগ প্রকাশিত হয়েছে

মে মাসে, ওয়ারেন বাফেটের বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে একটি 13-এফ (একটি ফার্মের হোল্ডিং প্রকাশ করে একটি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন) দায়ের করেছিলেন যা “রহস্য স্টক” লেবেলযুক্ত বিনিয়োগের তালিকাভুক্ত করেছে।
যেমন ব্যবসায় ইনসাইডার ব্যাখ্যা করেছেন, বড় বিনিয়োগকারীরা তাদের ব্যবসায়ের ক্রিয়াকলাপের কিছু দিক রাডারের নীচে রাখতে এসইসি থেকে অনুমতি চাইতে পারেন, তাদের “চুপচাপ বৃহত অবস্থান তৈরির” ক্ষমতা প্রদান করে।
13-এফ ফাইলিংয়ের পরে, বিনিয়োগকারীরা ওমাহার ওরাকলটি প্রথম দিকে যাওয়ার আশায় কী সমর্থন করছেন তা শিখতে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। ঠিক আছে, অবশেষে অপেক্ষা শেষ হয়েছে, এবং সংস্থাটি রহস্য বিনিয়োগগুলি প্রকাশ করেছে। নিজেকে প্রস্তুত করুন, এটি ঠিক সেক্সি নয়: বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে ঘোষণা করেছে যে এটি হোম বিল্ডার ডাঃ হর্টন এবং লেনার এবং স্টিল প্রযোজক নিউকোরের সম্মিলিত $ 1.8 বিলিয়ন ডলার অংশ নিয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা প্রতিদিন খবরের ভিত্তিতে ওপেনের আগে নিউকোর 6.2% বেড়েছে 153.34 এ লেনদেন করেছে। ডাঃ হর্টন ৩.১% এবং লেনার বেড়েছে ৪.6%।
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে গত ত্রৈমাসিকে ইউনাইটেডহেলথের পাঁচ মিলিয়নেরও বেশি শেয়ার কেনার অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রায় ১.6 বিলিয়ন ডলার মূল্যের জন্য।
মে মাসে, ৯৪ বছর বয়সী বুফেট ঘোষণা করেছিলেন যে বছরের শেষের দিকে বার্কশায়ারের সিইও পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদে পদোন্নতি দিয়েছিলেন তবে বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে থাকবেন। বার্কশায়ারের অ-বীমা অপারেশন অপারেশনের বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান গ্রেগ আবেল সিইও হিসাবে দায়িত্ব নেবেন।
