ওয়ারেন মমদানিকে রক্ষা করেছেন: ‘আপনি কি উদ্বিগ্ন যে বিলিয়নেয়াররা ক্ষুধার্ত হতে চলেছে?’

সেন এলিজাবেথ ওয়ারেন (ডি-ম্যাস।) সোমবার একটি উত্তপ্ত সাক্ষাত্কারে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি, সহকর্মী প্রগতিশীল, রক্ষা করেছেন।
“বিষয়টি সাশ্রয়ী। ওয়ারেন সিএনবিসির “রাস্তায় স্কোয়াউক” সম্পর্কিত একটি সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন।
“জোহরান যা বলছেন (তা), ‘আমি চাই লোকেরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে বাস করতে সক্ষম হোক।’ এটিই এটিকে একটি প্রাণবন্ত শহর রাখে।
“সিনেটর, কেউ এর সাথে একমত নন, তবে এটি করার জন্য কর বাড়ানো? উত্তরটি কেন?” সিএনবিসির ডেভিড ফ্যাবার ওয়ারেনে ফিরে এসেছিলেন।
“ওহে আমার মঙ্গল,” ওয়ারেন কেটেছিলেন, একটি বিদ্রূপ সুর ব্যবহার করে। “ওহে প্রিয়, আপনি কি উদ্বিগ্ন যে বিলিয়নেয়াররা ক্ষুধার্ত হতে চলেছে?”
নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের জুনের ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিকের মধ্যে, মামদানি রাজনৈতিক হেভিওয়েট এবং নিউইয়র্কের প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোকে হতাশ করেছিলেন, তিনি এক ধাক্কা।
মামদার প্ল্যাটফর্ম বলে যে তার একটি পরিকল্পনা আছে “নিউ জার্সির ১১.৫%মেলে কর্পোরেট করের হার বাড়াতে $ 5 বিলিয়ন ডলার নিয়ে আসে।”
“এবং তিনি নিউ ইয়র্কের ধনী 1% – যারা বার্ষিক million 1 মিলিয়ন ডলার বেশি উপার্জন করছেন – একটি ফ্ল্যাট 2% ট্যাক্স (এখনই নগর আয়কর হারগুলি আপনি $ 50,000 বা 50 মিলিয়ন ডলার করেন কিনা তা মূলত একই রকম),” ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীর প্ল্যাটফর্ম অব্যাহত রয়েছে।
রোলিং স্টোনটির জন্য একটি মতামত সোমবার প্রকাশিতওয়ারেন বলেছিলেন যে মমদানি “নিউইয়র্কের মেয়রের জন্য ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী হওয়ার জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক 12-পয়েন্টের বিজয়কে সরিয়ে দিয়েছেন।”
“তিনি কীভাবে এটি করেছিলেন? তিনি পরিবারের জন্য ব্যয় হ্রাস করার জন্য নিরলসভাবে প্রচার করেছিলেন, তাকে তৃণমূলের আন্দোলন এত শক্তিশালী করতে সহায়তা করেছিলেন যে কয়েক মিলিয়ন ডলার আক্রমণ বিজ্ঞাপনগুলিতে তাকে স্পর্শ করতে পারে না,” তিনি যোগ করেছিলেন।