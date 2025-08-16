ওয়ার্ড-ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ‘এলএল নিশ্চিত করুন যে সংস্কার সুবিধাগুলি নাইজেরিয়ান-বাগুদুতে পৌঁছেছে

বাজেট ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মন্ত্রী, সিনেটর আবুবকর ব্যারুপব্যাখ্যা করেছেন যে সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু দ্বারা চালু হওয়া পুনর্নবীকরণ হোপ ওয়ার্ড ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামটি জনগণ চলমান অর্থনৈতিক সংস্কারের সুবিধাগুলি অনুভব করে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
মন্ত্রী আবুজাতে তাঁর অফিসে সৌজন্য সফরের সময় বক্তব্য রেখেছিলেন নাইজেরিয়ার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউটের সভাপতি, ডা। এর মধ্যে।
তিনি বলেছিলেন যে এই পরিকল্পনাটি, যা দেশব্যাপী 8,809 ওয়ার্ড জুড়ে 10 মিলিয়নেরও বেশি সক্রিয় ব্যক্তিদের জড়িত করবে, তার লক্ষ্য তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের প্রচেষ্টা পরিচালনা করে খাঁটি ক্ষমতায়ন অর্জনের জন্য প্যাল্যাটিভসের বাইরে যান।
“আমাদের 8,809 ওয়ার্ডগুলির প্রত্যেকটিই অনন্য is বাগুদু ব্যাখ্যা করলেন।
এই, মন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন, এটি করবে অর্থনৈতিক উত্সাহ তৃণমূলের ক্রিয়াকলাপগুলি, 2030 সালের মধ্যে রাজস্ব বাড়াতে এবং 1 ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফেডারেল সরকারের অভিযানকে অনুঘটক করে।
এর আগে বক্তব্য রেখে আইসিএএন প্রেসিডেন্ট ইয়াহায়া মন্ত্রীর পরিচালনায় তাঁর অনুকরণীয় নেতৃত্বের জন্য মন্ত্রীর প্রশংসা করেছিলেন, উল্লেখ করে যে তাঁর আমলে মন্ত্রণালয় দেশজুড়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সম্প্রসারণ সহ বাজেট বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল।