ওয়ার্মিংটন: কার্নির অফিসে প্রাইড ফ্ল্যাগের জন্য কানাডিয়ান পতাকা সরানো প্রোটোকল প্রশ্ন উত্থাপন করে
যে কোনও উপায়ে ইন্টারসেক্স-ইনক্লুসিভ প্রাইড ফ্ল্যাগ এখন অটোয়ায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের একপাশে উড়ে যায় যখন ম্যাপেল পাতার পতাকা অন্যদিকে উড়ে যায়

17 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 1 ঘন্টা আগে4 মিনিট পড়া

ডেসি মিডিয়া দ্বারা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা, এই চিত্রটি দেখায় যে শ্রমিকরা কানাডার একটি পতাকা নিচ্ছেন এবং অটোয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গর্বের পতাকা তুলে ধরেছেন।
কানাডার পতাকাটি অটোয়ায় প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সামনের প্রবেশদ্বার থেকে সরানো হচ্ছে এবং শুক্রবারের মধ্যে হাঁটতে থাকা লোকদের ভ্রু উত্থাপনের আন্তঃসংশ্লিষ্ট গর্বের পতাকা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

ডেসি মিডিয়া দ্বারা ভিডিওতে যেমন ধরা পড়েছে, আপনি একটি ট্রাকের পিছনে একটি ছোট নির্মাণ লিফটের শীর্ষে ক্রু হিসাবে কিছু অসন্তুষ্টি শুনতে পাচ্ছেন, একটি ছোট ফ্ল্যাগপোলের উপর ম্যাপেল পাতাটি নামিয়ে এটি বহু বর্ণের পতাকা দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন।

ততক্ষণে, সংসদ পাহাড় জুড়ে ওয়েলিংটন সেন্টের সবচেয়ে শক্তিশালী অফিসের সামনের দরজার প্রতিটি পাশে কানাডার পতাকা ছিল। আজ, বাম দিকে একটি কানাডিয়ান পতাকা এবং ডানদিকে গর্বের পতাকা রয়েছে।

গর্ব বা অন্য কোনও কর্মী বা দাতব্য সংস্থার সাথে দেশের স্পটলাইট ভাগ করে নেওয়ার জন্য কানাডিয়ানদের ভোট দেওয়ার কোনও রেকর্ড নেই। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের (পিএমও) বাইরে কানাডার অন্য পতাকা সমান করার জন্য হাউস অফ কমন্সে এমপিদের দ্বারা অবশ্যই কোনও ভোট পাওয়া যায়নি।

এটি ছিল একটি পতাকা উত্থাপন এবং অপসারণ যা প্রশ্ন উত্থাপন করে: পিএমওর সামনে কানাডার পতাকাটি কেন নেমে অন্য কিছুতে অদলবদল করবেন? এটি করার কারণ কী? কে এই অনুমোদন?

পিএমও এখনও পর্যন্ত সাড়া দেয়নি। অটোয়ার রাজধানী গর্বও এখনও পর্যন্ত মন্তব্য করেনি। এই পতাকাটি পিএমওতে বা সরকারী বা গর্বের ওয়েবসাইটগুলিতে প্রদর্শিত হওয়ার বিষয়ে এই ফাইলিংয়ের কিছুই নেই।

প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি তার এক্স অ্যাকাউন্টগুলির কোনওটিতেই এ সম্পর্কে পোস্ট করেননি।

তবে 10 জুন, কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী এক্স অ্যাকাউন্টে, “গর্বের মরসুম” উদযাপনের বার্তাটি সহ সংসদীয় হিলে গর্বের পতাকা তুলে কার্নির একটি ছবি। এতে বলা হয়েছে, “আজ, প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি কানাডিয়ানদের সাথে প্রাইড ফ্ল্যাগ রাইজিং অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা যখন আমাদের কণ্ঠস্বর – এবং আমাদের পতাকাগুলি উত্থাপন করি – আমরা 2 এসএলজিবিটিকিউআই+ সম্প্রদায়গুলি উদযাপন করি এবং একটি কানাডা তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকি যেখানে প্রত্যেকে অবাধে এবং #প্রাইডের সাথে থাকতে পারে।”

হংকংয়ের কনস্যুলেটে পরিবর্তিত কানাডিয়ান পতাকা সহ কানাডার পতাকা। জো ওয়ার্মিংটন কলামের জন্য সরবরাহ করা
কোনও ইভেন্টের সমর্থনে পতাকা উত্থাপন কানাডার tradition তিহ্যের সাথে মিল রেখে।

তবে এর জায়গায় কিছু রাখার জন্য কানাডার পতাকাটি নামিয়ে নেওয়া এবং পিএমওতে এটি করা একটি সিটি হল বা প্রাদেশিক সরকারী ভবনে উত্থাপনের চেয়ে আলাদা। কানাডিয়ান হেরিটেজ ওয়েবসাইটটি দেখুন যা পতাকা প্রোটোকলের তদারকি করে তা কানাডার পতাকা কমিয়ে এবং তার জায়গায় অন্য কিছু উত্থাপন করে বিশেষভাবে কভার করে না।

তবে এটি বলে যে “কানাডার অভ্যন্তরে এবং বাইরে সমস্ত ফেডারেল সরকারী ভবন, বিমানবন্দর, পাশাপাশি সামরিক ঘাঁটি এবং প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উড়াতে হবে।”

এটি আরও বলেছে যে “কানাডার জাতীয় পতাকা সর্বদা কানাডার মাটিতে উড়ে যাওয়ার সময় অন্যান্য সমস্ত জাতীয় পতাকাগুলির চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার গ্রহণ করে। সুতরাং, এটি সর্বদা সম্মানের পদে রাখা উচিত।”

সম্মানের উপযুক্ত অবস্থানটি হ’ল ম্যাপেল পাতা সর্বদা এটির সাথে মঞ্চটি ভাগ করে নেওয়ার পতাকাটির বাম দিকে থাকে তা নিশ্চিত করা। সাইটটিতে ইউনিয়ন জ্যাক, কিং এর পতাকা এবং ন্যাটো, কমনওয়েলথ এবং জাতিসংঘের পতাকাও উল্লেখ করা হয়েছে, তবে এটি গর্ব বা অন্য কোনও বেসরকারী সংস্থার কথা উল্লেখ করে না।

তবে এটি প্রথমবার নয় যে কোনও কানাডিয়ান সরকারী অফিসে কোনও গর্বের পতাকা বিশিষ্ট বা স্থান ভাগ করে নেওয়া হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ, হিসাবে টরন্টো সান জুনে হংকংয়ের কানাডার দূতাবাসে রিপোর্ট করা হয়েছে, এটি লক্ষ্য করা গেছে যে কানাডার পতাকা সহ সামনের লবিতে একটি গর্বের মানচিত্রের পাতার হাইব্রিড পতাকা প্রদর্শিত হয়েছিল-পাশাপাশি একটি সরকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পরিবর্তিত পতাকার ছবি পোস্ট করে। ফেডারেল সরকারের @কানাডা সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট – এক মিলিয়নেরও বেশি অনুসারী সহ – এই পতাকাটি প্রদর্শন করেছে এবং লিখেছিল “কানাডায় আমরা জানি যে বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং আমরা এটি উদযাপন করতে পছন্দ করি,” এবং “এই #বিউইউইউডে, এটি প্রমাণ হিসাবে নিজেকে এবং আপনাকে তৈরি করা সমস্ত বিষয় উদযাপন করার জন্য এটি একটি অনুস্মারক হতে দিন!”

ডিসেম্বরে, উত্তর -পশ্চিম অন্টারিওর ইমো টাউনশিপের মেয়রকে $ 5,000 জরিমানা দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, বলেছে এটি গার্নাসড ছিল তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এবং কাউন্সিল তার টাউন হলের সামনে কোনও রংধনু পতাকা না উড়তে ভোট দেওয়ার পরে তাকে সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ (সমস্ত আপিল করা) নেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।

পিএমওর সামনে এই নতুন গর্বের পতাকাটি উড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা পর্দার আড়ালে কী ঘটেছিল তা স্পষ্ট নয়। কার্নিকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া কি এই কিছু ছিল বা জরিমানা হওয়ার ঝুঁকি ছিল?

পিছনের গল্পটি যাই হোক না কেন, ম্যাপেল পাতা নেমে আসার সময় কানাডার নয় এমন একটি পতাকা যদি ইনস্টল করা হয় তবে সংসদে এটি নিয়ে বিতর্ক হওয়া উচিত এবং বিষয়টি নিয়ে একটি ভোট নেওয়া উচিত। পিএমও কোনও বেসরকারী অফিস নয় তবে সমস্ত কানাডিয়ানদের অন্তর্গত একটি বিল্ডিংয়ে অবস্থিত।

যদিও কার্নি এখনও তার অফিসের বাইরে পতাকাটিতে মন্তব্য করেননি, 3 আগস্ট ভ্যানকুভার প্রাইড প্যারেডে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “” কানাডার সারাংশ “এবং” এর অংশ হতে শিহরিত “, তিনি এই প্যারেডকে” উদযাপন “বলে অভিহিত করেছেন যা” আমাদের দেশের সম্পর্কে দুর্দান্ত “।

যদিও এটি এখনও নিশ্চিত করা যায় নি যে এই পতাকাটি রাজধানী প্রাইড সপ্তাহের সম্মানে উড়ে গেছে কিনা, এটি স্পষ্ট যে গর্বের পতাকাটি সামনের দরজার একপাশে পিএমওর বাইরে বসে আছে যখন কানাডিয়ান পতাকা অন্যদিকে রয়েছে।

