ওয়ার্ল্ড ক্যাট দিবস: 8 ই আগস্ট কেন বিশ্বব্যাপী উদযাপন


বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিড়াল-থিমযুক্ত ছুটি বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়া 1 মার্চ ক্যাট দিবস, পোল্যান্ড 17 ফেব্রুয়ারি, জাপান 22 ফেব্রুয়ারি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 29 অক্টোবর উদযাপন করেছে These এই তারিখগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত হয়েছিল – এবং কখনও কখনও কোনও নির্দিষ্ট কারণে কোনও কারণেই নয়। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, একদিন সর্বত্র বিড়াল প্রেমীদের একত্রিত করে। ওয়ার্ল্ড ক্যাট দিবস (আন্তর্জাতিক ক্যাট ডে হিসাবেও পরিচিত) ৮ ই আগস্ট প্রতি বছর উদযাপিত হয়। ২০০২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর অ্যানিমাল ওয়েলফেয়ার (আইএফএডাব্লু) দ্বারা এই ছুটির দিনটি চালু করা হয়েছিল, কেবল এই ফিউরি হোমবডিগুলিকে সম্মান জানানো নয়, বিশ্বজুড়ে আশেপাশের বিপথগামী বিড়ালের দুর্দশার বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েও। পৃথিবীতে এমন কিছু লোক আছেন যারা এই লোভনীয়, চতুর, স্নেহময় এবং বুদ্ধিমান প্রাণীদের প্রতি উদাসীন রয়েছেন। এমনকি বিড়ালদের জন্য উত্সর্গীকৃত একটি বিজ্ঞান রয়েছে: ফেলিনোলজি (লাতিন ফেলিনাস – বিড়াল এবং গ্রীক লোগো – অধ্যয়ন থেকে), যা তাদের বুদ্ধি এবং কার্যকারিতাকে জোর দেয়। ঘরোয়া বিড়াল (ফেলিস ক্যাটাস) কৃপণ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যা দুটি সাবফ্যামিলিতে বিভক্ত এবং এতে প্রায় 36 প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একমাত্র রাশিয়ায়, উভয় সাবফ্যামিলির 12 টি প্রজাতি এই অঞ্চলে বাস করে বলে জানা যায়।

