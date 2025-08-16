You are Here
ওয়ার্ল্ড গেমস 2025 পদক ট্যালি এবং স্ট্যান্ডিং

ওয়ার্ল্ড গেমস 2021 চীনের চেঙ্গদুতে 7-21 আগস্ট থেকে অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্ব গেমস 2025 বৃহস্পতিবার (August আগস্ট) চীনের চেংদু জুড়ে একাধিক স্থানে শুরু হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় 34 টি স্পোর্টস এবং 60 টি শাখায় 253 টি পদক ইভেন্ট রয়েছে, এতে ইভেন্টগুলি 27 টি ভেন্যু জুড়ে অনুষ্ঠিত হবে।

অলিম্পিকের এক বছর পরে কোয়াড্রেনিয়াল ইভেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়, যা অলিম্পিকের অংশ নয় এমন খেলাধুলা এবং শাখাগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। ফ্ল্যাগ ফুটবল, ল্যাক্রোসেস এবং স্কোয়াশের মতো খেলাধুলা, যা আসন্ন অলিম্পিকে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, এছাড়াও ওয়ার্ল্ড গেমস 2025 এর অংশ।

চিয়ারলিডিং, পাওয়ারবোটিং এবং প্যারা নৃত্য এই সংস্করণে তাদের ওয়ার্ল্ড গেমস আত্মপ্রকাশ করবে। এদিকে, বোলিং, ওয়াটার স্কিইং এবং শৈল্পিক রোলার স্কেটিং ওয়ার্ল্ড গেমসের 2025 সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও পড়ুন: ওয়ার্ল্ড গেমস 2025: সম্পূর্ণ সময়সূচী, ভারতীয় কন্টিনজেন্ট, এবং লাইভ স্ট্রিমিংয়ের বিশদ

১০০+ দেশের 5000 টিরও বেশি অ্যাথলেট চীনের মাল্টি-স্পোর্ট ইভেন্টে মাঠে নেবে। হোস্ট চীন 327 অ্যাথলিটদের সাথে অনুষ্ঠানের জন্য বৃহত্তম দলকে গর্বিত করেছে, তারপরে জার্মানি (220) এবং জাপান (155) রয়েছে।

এদিকে, ভারতের তীরন্দাজ, বিলিয়ার্ডস, র‌্যাকেটবল, রোলার স্পোর্টস এবং উশুতে প্রতিযোগিতা করবে 17 জন অ্যাথলিট। Ically তিহাসিকভাবে, তারা টুর্নামেন্টে তিনটি ব্রোঞ্জ সহ পাঁচটি পদক জিতেছে। আদিত্য স্নেহাল মেহতা ২০১৩ সালে পুরুষদের একক স্নুকার ইভেন্টে একাকী স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন।

বার্মিংহামের ২০২২ সংস্করণে জার্মানি 24 টি স্বর্ণ সহ 47 টি পদক নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করতে দেখেছে। এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৪৪ টি পদক) এবং ইউক্রেন (৪৫ টি পদক) যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয়েছে।

র‌্যাঙ্কদলস্বর্ণরৌপ্যব্রোঞ্জমোট
1চীন279743
2জার্মানি15141443
3ইউক্রেন1591135
4ইতালি12201850
5ফ্রান্স10111334
6হাঙ্গেরি108523
7কলম্বিয়া সুইজারল্যান্ড78621
8সুইজারল্যান্ড75214
9স্পেন721120
10মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র66315
60ভারত0123
** সর্বশেষ 15 আগস্ট (শুক্রবার) এ আপডেট হয়েছে

ওয়ার্ল্ড গেমস কি?

ওয়ার্ল্ড গেমস অলিম্পিকের এক বছর পরে অনুষ্ঠিত একটি চতুর্ভুজ মাল্টি-স্পোর্ট ইভেন্ট যা অলিম্পিক গেমসে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন খেলাধুলা এবং শাখাগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

ওয়ার্ল্ড গেমস 2025 কোথায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে?

2025 ওয়ার্ল্ড গেমস 7 থেকে 21 আগস্ট পর্যন্ত 27 টি ভেন্যু জুড়ে চীনের চেংদুতে হোস্ট করা হচ্ছে।

2025 ওয়ার্ল্ড গেমসে কতজন অ্যাথলিট অংশ নিচ্ছেন?

১০০ টিরও বেশি দেশের 5000 টিরও বেশি অ্যাথলিট 34 টি ক্রীড়া এবং 60 টি শাখায় 253 পদক ইভেন্টে প্রতিযোগিতা করছেন।

কতজন অ্যাথলিট ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং কোন খেলাধুলায়?

ভারতে তীরন্দাজ, বিলিয়ার্ডস, র‌্যাকেটবল, রোলার স্পোর্টস এবং উশুতে প্রতিযোগিতা করছেন 17 জন অ্যাথলিট।

