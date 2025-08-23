ওয়ার্ল্ড জায়নিস্ট কংগ্রেস বিটার ইউএসএ প্রধানের উপর নিষেধাজ্ঞা উত্তোলন করে, তাকে প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে দেয়

জেটিএ-জঙ্গিপন্থী প্রো-ইস্রায়েল প্রো-গ্রুপ বিটার ইউএসএর প্রধানকে এই পতনের বিশ্ব জায়নিস্ট কংগ্রেসে একটি প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হবে, কংগ্রেস তাকে তার “আক্রমণাত্মক, ঘৃণ্য সুর এবং অশ্লীলতা” নিয়ে অবস্থান থেকে নিষেধাজ্ঞার কয়েক মাস পরে।
কংগ্রেসের মধ্যে একটি আপিল ট্রাইব্যুনাল বৃহস্পতিবার রন টরোসিয়ানের পক্ষে রায় দিয়েছেন, যোদ্ধা জন-সম্পর্কের নির্বাহী যিনি বেটারের অনুসারীদের রাস্তার ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকতে উত্সাহিত করেন-কেবল জায়নিস্ট বিরোধী নয়, এই গোষ্ঠীর কৌশল এবং উকিলের কাছে পদ্ধতির সাথে একমত নন এমন অন্যান্য জায়নিস্টদের বিরুদ্ধেও।
টোরোসিয়ানের ইহুদি টেলিগ্রাফিক এজেন্সিকে প্রদত্ত একটি অনুলিপি অনুসারে, “এজেডএম ট্রাইব্যুনাল বিপরীত … জেডওএ কোয়ালিশন স্লেটে প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা থেকে মিঃ টরোসিয়ানের পূর্বনির্ধারণ।”
নথির সত্যতা জেটিএকে ক্ষমতাসীন ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্য দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল, যিনি আরও মন্তব্য করতে রাজি হননি। দুই ট্রাইব্যুনাল সদস্য নিজেদের পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ইস্রায়েলপন্থী কর্মী যারা প্রতিদ্বন্দ্বী স্লেটের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিলেন, তিনি এবং ইস্রায়েলপন্থী কর্মী শাই ডেভিডাইয়ের মধ্যে এক মাস ব্যাপী বিরোধের সময় টরোসিয়ানের আচরণের উপর এই মামলাটি জড়িত। তার রায়টিতে ট্রাইব্যুনাল বলেছে যে ডেভিডাইয়ের সাথে টরোসিয়ানের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, যদিও “অনুপযুক্ত”, কংগ্রেসে যোগদানের দক্ষতার বিরুদ্ধে গণনা করা উচিত নয়।
বিরোধী স্লেট কোল ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে টোরোসিয়ান এবং বিটার ইউএসএ যে প্রকাশ্য বক্তব্য রেখেছিল তা অপসারণের ভিত্তিও ছিল না কারণ, ট্রাইব্যুনাল বলেছিল যে তারা বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করেছিল।
এই রায়টির অর্থ টোরোসিয়ান অক্টোবরের শেষের দিকে 39 তম ওয়ার্ল্ড জায়নিস্ট কংগ্রেস সভায় অংশ নিতে পারেন এবং তাঁর স্লেট, ডানপন্থী জোএএ কোয়ালিশনের পক্ষে কথা বলতে পারেন, কারণ কংগ্রেস কীভাবে ইস্রায়েলি সরকারী তহবিলের ৫ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করতে পারে তা নিয়ে বিতর্ক করে।
এই রায়টি ইস্রায়েলপন্থী আন্দোলনের মধ্যে থেকে বিটার ইউএসএর বক্তৃতা ও কৌশলগুলিতে কী বাড়ছে তা নিয়েও তা ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে ইহুদীদের কাছে অপারেশনকে চরম এবং অসহায় বলে অভিহিত করার জন্য, মানহানি বিরোধী লীগের পাশাপাশি আরও উদারপন্থী কণ্ঠস্বর আরও উদারপন্থীদের সাথে যোগ দিয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে বড় বড় আমেরিকান ইহুদি সংগঠনের রাষ্ট্রপতিদের সম্মেলনে, একটি ছাতা গোষ্ঠী, উপস্থিতিরা বলেছিলেন যে তিনি এডিএলকে চ্যালেঞ্জ জানানোর উপায় হিসাবে বিনা আমন্ত্রণে বাধা দিয়েছেন বলে তাদের একটি বৈঠক থেকে টরোসিয়ানকে তাদের একটি সভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
বিটার নিজেকে জেইভ জাবোটিনস্কির নেতৃত্বে একই নামের প্রাথমিক সংশোধনবাদী জায়নিস্ট মিলিটিয়ার নতুন অবতার হিসাবে উপস্থাপন করেছেন এবং দাবি করেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসনের সমর্থকদের পদে নির্বাসিত হওয়ার জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের তালিকা পাঠানো হয়েছে।
টরোসিয়ান জেটিএকে বলেছিলেন যে তিনি “এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট” এবং কংগ্রেসে অংশ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন – এমন কিছু যা তিনি আগে বলেছিলেন যে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞাকে বহাল রাখা হলেও তিনি করবেন।
“আমরা নিঃশব্দ হয়ে যাব না। বিটার এবং জাবোটিনস্কির অনুসারীরা কংগ্রেসের সংগঠিত জেডওএর সাথে উপস্থিত হবে এবং যারা এটিকে বিকৃত করার চেষ্টা করছেন তাদের কাছ থেকে সংশোধনবাদী traditional তিহ্যবাহী জায়নিজম রক্ষার জন্য প্রস্তুত হবেন-তথাকথিত ‘টিক্কুন ওলাম’ সংস্কার কণ্ঠস্বর যারা প্রগতিশীল এজেন্ডার জন্য জিয়োনিজমকে বিকৃত করে,” টোরোসিয়ানে লিখেছেন। “এই একই চেনাশোনাগুলি জোহরান মামদানির মতো ইস্রায়েলের বিরোধী ব্যক্তিত্বকে ক্ষমতায়িত করেছে এবং পশ্চিম জুড়ে জাগ্রত জাগ্রত বিরোধীতা জাগ্রত করেছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে আলাদা ভেন্যুতে অভিযোগ অব্যাহত রাখবেন: স্থানীয় বিট দিন, বা রাব্বিনিকাল কোর্ট।
ডেভিডাই তাত্ক্ষণিকভাবে এই রায় সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য জেটিএ অনুরোধের জবাব দেননি। জেটিএ -র কাছে এক বিবৃতিতে কোল ইস্রায়েল বলেছিলেন যে এটি “ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত দেখে হতাশ, যা নির্বাচনের নিয়মের চেতনা প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়।”
তোরোসিয়ানকে “বুলিং এবং ব্ল্যাকমেইল দিয়ে” প্রার্থীদের লক্ষ্যবস্তু করার অভিযোগ এনে দেওয়া হয়েছে, “বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে,” আমাদের দিকে পরিচালিত লজ্জাজনক স্মিয়ার এবং হুমকির জন্য কোনও অজুহাত নেই। এই ধরনের ক্ষতিকারক আচরণ গুরুতর পরিণতি বহন করতে হবে, তবে এখন ট্রাইব্যুনালের হাতে একটি নিখরচায় পাস দেওয়া হয়েছে। “
স্লেট আরও যোগ করেছে, “এমন এক সময়ে যখন ইস্রায়েল এবং ডায়াস্পোরায় ইহুদিরা ভয়াবহ বিরোধী আক্রমণগুলির মুখোমুখি হচ্ছে, যারা আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন বপন করে তারা তাদের নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং আমাদের শত্রুদের ক্ষমতায়িত করে।”
আমেরিকান জায়নিস্ট আন্দোলনের সর্বশেষ “প্রাথমিক” ফলাফল অনুসারে এই বসন্তের নির্বাচনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 3.6% ভোট পেয়েছিল এমন জেডওএ কোয়ালিশনের মধ্যে জোএএ কোয়ালিশন রয়েছে এবং কংগ্রেসে আনুপাতিক সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। অন্যান্য পক্ষের মধ্যে ভোটার জালিয়াতির বেশ কয়েকটি অভিযোগের মাধ্যমে নির্বাচনকে বিস্মিত করা হয়েছিল; কিছু, বেশিরভাগ গোঁড়া-প্রান্তিক স্লেট জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং কংগ্রেস থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
তার নতুন রায়টিতে ট্রাইব্যুনাল স্বীকার করেছে যে টরোসিয়ান ডেভিডাইয়ের সাথে “অনুপযুক্ত বা এমনকি হুমকিস্বরূপ” স্পটগুলিতে জড়িত ছিলেন। তবে, বিচারকরা রায় দিয়েছেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগগুলি প্রচার বা জনসাধারণের ভাষ্য হিসাবে একই মানগুলিতে রাখা উচিত নয়। (জেটিএ দু’জনের মধ্যে অনেক ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ এক্সচেঞ্জ দেখেছে, যেখানে তারা একে অপরের দিকে ঘন ঘন ব্যক্তিগত আক্রমণকে ঝাপসা করে।)
ট্রাইব্যুনাল তোরোসিয়ান বা বিটার ইউএসএর যে চারটি জনসাধারণের মন্তব্যে এটি পর্যালোচনা করেছে তার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কোনও ভুল খুঁজে পায়নি, কারণ এটি বলেছে যে এই বিবৃতিগুলি কল ইস্রায়েলের পরিবর্তে ডেভিডাইকে ব্যক্তি হিসাবে আক্রমণ করছে। ডেভিডাই স্বেচ্ছায় ফেব্রুয়ারিতে কোল ইস্রায়েলের প্রতিনিধি হিসাবে পদত্যাগ করেছিলেন।
“তদ্ব্যতীত, যদিও কিছু মন্তব্যগুলির সুর এবং পদার্থটি অশ্লীল ছিল এবং নাগরিক নয়, তবে এগুলির মধ্যে অনেকেই কোনও নির্দিষ্ট স্লেটে নয়, বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করার ঝোঁক রেখেছিলেন,” রায়টি লেখা আছে।
বিটার ইউএসএ সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়, যেখানে এটি প্রায়শই ইস্রায়েলের প্রো-ইস্রায়েলের মন্তব্য এবং মেমস পোস্ট করে। অতীতে এগুলিতে “আমরা গাজায় রক্ত দাবি করি” এর মতো মন্তব্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছে, পুরুষদের মসজিদগুলিতে আপত্তিজনক ভাষা ছুঁড়ে মারার ভিডিও এবং ইস্রায়েলি সরকারের বামপন্থী ইহুদিদের দেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।
এর পোস্টগুলি প্রভাব ফেলছে বলে মনে হচ্ছে: মে মাসে, একটি ক্যাম্পাসের প্রতিবাদকারী নির্বাসন মামলার তদারকিকারী একটি ফেডারেল বিচারক রায় দিয়েছেন যে মামলাটি “মনে হয় প্রায় একচেটিয়াভাবে বিটার ওয়ার্ল্ডওয়াইড দ্বারা চালিত হয়েছিল।”
ডেভিডাই সহ – ক্রমবর্ধমান ইহুদি কণ্ঠস্বর গাজায় ইস্রায়েলের আচরণের সমালোচনা করেছে, তবে বেটার পরিবর্তে তাদেরকে উত্সাহিত করেছে। বুধবার গ্রুপের এক্স অ্যাকাউন্টটি হিব্রুতে পোস্ট করা হয়েছে, “আপনি যদি এটি করেন তবে কোনও গাজা নেই!” -জায়নিজমের প্রতিষ্ঠাতা থিওডর হার্জেলের বিখ্যাত মন্তব্যটির একটি মেম রিফিং, গাজায় একটি আইডিএফ ইউনিফর্মের তদারকি করার জন্য একটি আইডিএফ ইউনিফর্মের একটি আপাতদৃষ্টিতে এআই-উত্পাদিত চিত্রের সাথে রয়েছে। (এক জবাবে বিটার বলেছিলেন যে পোস্টটি “ইস্রায়েলের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।”)
বিটার ইউএসএ কোল ইস্রায়েল স্লেটের পরে প্রকাশ্যে যাওয়ার বিষয়ে লজ্জা পায়নি, হয়, তার সদস্যদের একটি মে পোস্টে “মিথ্যা মিথ্যা” বলে অভিহিত করেছে। জুলাই পোস্টে এই দলটি তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত প্রতিনিধিদের পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছিল যখন টরোসিয়ান কংগ্রেসের রায়কে লড়াই করেছিল।
ওয়ার্ল্ড জায়নিস্ট কংগ্রেস ট্রাইব্যুনাল বলেছিলেন যে এটি “কোনও যোগাযোগের জন্য বা মিঃ টোরোসিয়ানের ভাষার পছন্দ বা মিঃ টোরোসিয়ানের আচরণের কোনও পছন্দকে সমবেদনা হিসাবে দেখা উচিত নয়।” এটি ভবিষ্যতে টরোসিয়ানের মতো আচরণকে নিরুৎসাহিত করার জন্য নতুন উপায়গুলি সন্ধানের জন্য সংস্থাকেও আহ্বান জানিয়েছে।
আমেরিকার জায়নিস্ট অর্গানাইজেশন, একটি ডানপন্থী গোষ্ঠী যার নাম জোটের জোট বিটার ইউএসএ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তারা জেটিএ-র কাছে এক বিবৃতিতে এই রায়টিও উদযাপন করেছে। তাদের বক্তব্যে, জেডওএ এবং টরোসিয়ান উভয়ই বলেছিলেন যে ডেভিডাইয়ের সাথে তাদের কেন্দ্রীয় সমস্যাটি ব্যক্তিগত নয় তবে নীতি সম্পর্কিত: যথা, গত বছর ডেভিডাই একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে তিনি “১৯6767 আর্মিস্টিস লাইনের বাইরে উত্পাদিত পণ্য কেনা থেকে বিরত থাকবেন,” একটি অবস্থান জেডওএর সাথে একমত নয়।
জোএএর পরিচালক মর্ট ক্লেইন এক বিবৃতিতে লিখেছেন, “নির্বাচনের নিয়মের অধীনে অন্য স্লেটের সদস্যের অবস্থানের সমালোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।”
টরোসিয়ান দীর্ঘকাল ধরে রেখেছেন যে গাজায় তাঁর গ্রুপের পূর্ণ-গলা উত্সাহ এবং সুদূর ডান ইস্রায়েলি মন্ত্রীদের সমর্থন, অন্যান্য আমেরিকান ইহুদি গোষ্ঠীর তুলনায় মূলধারার জায়নিজমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি তিনি যখন ট্রাইব্যুনালের রায়টি নিয়ে গ্লোস করেছিলেন, তখনও তিনি ইস্রায়েলের প্রতি আন্তঃ ইহুদি বিতর্ককে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাতে আরও অনেকেই সম্ভবত একমত হতে পারেন।
তিনি লিখেছিলেন, “আমেরিকান ইহুদি সম্প্রদায়ের – বিশেষত এর উদারপন্থী, আশকানাজী বিভাগ এবং ইস্রায়েলের রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে একটি বড় সংযোগ রয়েছে।”