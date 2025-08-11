ওয়ার্ল্ড সিরিজ চ্যাম্পগুলির উপর বুনো জয়ের জন্য ব্লু জেস অধ্যবসায় ছাড়বে না

নিবন্ধ সামগ্রী
বেসবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস, অক্টোবর হিসাবে সেপ্টেম্বর এখনও একটি উপায় বন্ধ। তবে আমরা তাদের উভয়কে দেখতে মরসুমে যথেষ্ট গভীর।
এবং এই বিষয়টি মাথায় রেখে, ডজার স্টেডিয়ামে রবিবার বিকেলে দেরী হিসাবে দেরিতে ব্লু জয়েস ব্যাটস কী করেছিল তার নিছক সম্ভাবনাটি এই কখনও কখনও নয় এমন গ্রুপের জন্য কিছুটা লালা দেওয়ার কারণ হতে হবে।
এটি একটি 5-4 ব্লু জেসের জয় ছিল, ত্রুটিগুলি যেমন ছিল তেমনই ছিল যে শেষ পর্যন্ত গ্রিট এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যা দলকে এখন 69৯-৫০ রেকর্ডে পরিণত করেছে।
এটি তাদের সাথে বোঝাই একটি মরসুমে এখনও অসম্ভব নায়ক দিয়ে শেষ হয়েছিল – একটি কলস সর্বকালের সেরা হিটারের বিরুদ্ধে দিনটি বাঁচায় – কেবল জেসের জন্য এই মুহুর্তের বিশালতার সাথে যুক্ত হয়েছিল, যিনি ওয়ার্ল্ড সিরিজ চ্যাম্পসের হাত ধরে একটি ঝাড়ু এড়িয়ে গিয়েছিলেন।
এটি হ’ল রিলিভার ম্যাসন ফ্লুহার্টি, যিনি ঘাঁটিগুলি বোঝাই করে নবম ইনিংসে এসেছিলেন এবং তার তরুণ ক্যারিয়ারের বৃহত্তম দুটি আউটের জন্য একজনকে আউট করেছিলেন। প্রথমটি ছিল শোহেই ওহতানির মানি স্ট্রাইকআউট-যিনি 3-2 পিচে 83-এমপিএইচ সুইপারের শীর্ষে উঠে এসেছিলেন-তারপরে মুকি বেটস এটি শেষ করার জন্য একটি গ্রাউন্ড-বলের পরে।
এটি জয়েসের জন্য একটি সংবেদনশীল উদযাপন করেছে এবং নিশ্চিতভাবে পশ্চিম উপকূল থেকে একটি উত্সব দীর্ঘ ফ্লাইট হোম এমন একটি দলের জন্য যা বিশেষ কিছু ঘটছে তা বিশ্বাস করতে শুরু করতে হবে।
তবে জয়েস টানা তৃতীয় নম্র পরাজয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরে দেরী-গেমের হাইলাইটস এবং বীরত্বের দিকে ফিরে এসেছিল, এটি এমন একটি যা মরসুমের আরও হতাশাজনক ক্ষতির মধ্যে একটি হত।
প্রথমে এটি ছিল ভ্লাদ গেরেরো জুনিয়র তার এখনকার দল-শীর্ষস্থানীয় 19 তম হোমারের সাথে অষ্টম ইনিংসে খেলাটি বেঁধে রাখার পরে তার পরের ব্যক্তি অ্যাডিসন বার্গার, তার 18 তম সহ জয়েসকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।
জয়েস ডডজারদের নীচের অর্ধেক অংশে ফিরে আসার অনুমতি দেওয়ার পরে, আর্নি ক্লিমেন্ট নবমীতে যে প্রথম পিচটি মুখোমুখি হয়েছিল তা নিয়ে তিনি আসনগুলিতে ছিটকে গেলেন যা গেমজয়ী হোমার হিসাবে পরিণত হয়েছিল।
৫-৪ ব্যবধানে জয়, শেষ পর্যন্ত প্লে অফের অনুভূতির সাথে ঘন ছিল, বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে জয়েসের পক্ষে অতিরিক্ত বড় ছিল। যদিও এত তাড়াতাড়ি নয়, কাছাকাছি জেফ হফম্যান, এক সপ্তাহের মধ্যে পিচ না করার মরিচা দেখিয়ে অষ্টমীতে ইক্যুয়ালাইজারে হেঁটেছিলেন। এর পরে জেসের পক্ষে চুপচাপ যাওয়া সহজ হত, তবে এটি এই দলের ডিএনএর বিরুদ্ধে হত।
বিভিন্ন উপায়ে, জয়টি জয়েসের জন্য মরসুমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে।
আসুন আমরা এই সত্যটি দিয়ে শুরু করি যে এটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ চ্যাম্পসের হাত ধরে একটি ঝাড়ু এড়িয়ে গেছে, এটি একটি রায় যা উইকএন্ড সিরিজের প্রথম 25 ইনিংসের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট বলে মনে হয়েছিল, এটি একটি প্রসারিত যেখানে দর্শনার্থীরা মাত্র চার রান পরিচালনা করেছিলেন।
তারপরে সত্যতা রয়েছে যে তারা ডডজার্সের কাছে ২-১ গোলে সিরিজটি হেরে গেলেও, গত সপ্তাহে তিনটি খেলায় কলোরাডো রকিজকে ছড়িয়ে দেওয়া এটিকে ৪-২ রোড ট্রিপ করেছে, তাদের আগের আটটি প্রতিযোগিতায় তারা ২–6 ছিল বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছে।
বোস্টন রেড সোক্স সান দিয়েগোতে দক্ষিণে দু’ঘন্টার ড্রাইভে প্যাড্রেসের কাছে হেরে, এটি জেসকে সোক্সের ওপরে আল ইস্টে চারটি খেলায় এবং নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কিদের রিলিংয়ে পুরো .5.৫-তে বাড়ানোর অনুমতি দেয়।
হোপের সবচেয়ে বড় টেকওয়ে, তবে, গেরেরো দ্বারা প্রকাশিত সময়োপযোগী বোমা হতে পারে, সম্ভবত তিনি বসন্তে $ 500 মিলিয়ন মার্কিন চুক্তির সম্প্রসারণে স্বাক্ষর করার পর থেকে জেস এবং তাদের ভক্তরা অপেক্ষা করছিলেন এমন এক মুহুর্তে।
গেরেরো যখন প্রযোজনা করছেন – এবং দেরিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠছেন – রবিবারের সমাবেশ স্টারটারের মতো মুহুর্তগুলি তার কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। এই দলে সাফল্য অর্জন করা খুব সহজ, যখন গেরেরো যেমন সমালোচনামূলক পর্যায়ে যেমন সরবরাহ করতে পারে তবে তা সাফল্য অর্জন করতে পারে।
বিজয়টি যতটা চাপের মতো ছিল, জেসে দেরিতে সহ্য করা কিছু ত্রুটিগুলি মাস্ক করতে পারে না, বিশেষত পিচিংয়ের দিকে। তারা অনেক বেশি হোমার ছেড়ে দিয়েছে – রবিবার স্টার্টার এরিক লাউয়ারের প্রথম ইনিংসে দুটি সর্বশেষতম – এবং এই বন্য খেলায় পুরোপুরি 13 টি হাঁটাচলা করে।
তবে বৈদ্যুতিক পরিবেশে শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ের উপায় সন্ধান করা সেই স্টিংকে সহজ করতে সহায়তা করবে। এবং ইতিমধ্যে এটি অনুভব করা একটি দলে আত্মবিশ্বাসের আরও একটি ঝাঁকুনি যুক্ত করুন।
বুলপেন উজ্জ্বলতা
জেইস স্টার্টার লাউয়ারের প্রথম সত্যিকারের ডুবে যাওয়ার সময়, যিনি মাত্র তিন ইনিংস স্থায়ী হয়েছিলেন, বুলপেন ম্যানেজার জন স্নাইডার এবং পিচিং কোচ পিট ওয়াকারের পক্ষে বিশাল আকার ধারণ করেছিলেন।
এটি লুই ভারল্যান্ডের সাথে শুরু হয়েছিল, যিনি ব্রাডেন ফিশার পঞ্চম ফ্রেম শেষ করার আগে ডডজার্সকে ১.২ ইনিংসের মাধ্যমে বোর্ড থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। সেরান্টনি ডোমিংয়েজ, ব্রেন্ডন লিটল এবং ইয়ারিয়েল রদ্রিগেজের স্কোরলেস উপস্থিতি অনুসরণ করেছে।
এটি সেখান থেকে বরং চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠল, আমরা কি বলব, রডিগেজের দু’জন বেস-রানারকে উত্তরাধিকার সূত্রে নিকটবর্তী হফম্যান হিসাবে, অষ্টমীতে ব্যাক-টু-ব্যাক ওয়াকস জারি করে এটিকে ৪-৪ ব্যবধানে বেঁধে রেখেছিলেন এবং তারপরে নবম, অ্যান্ডি পৃষ্ঠাগুলির প্রথম ডজজার ব্যাটারে হেঁটেছিলেন। হফম্যান আবার ঘাঁটিগুলি লোড করার পরে, স্নাইডার যথেষ্ট পরিমাণে দেখেছিল এবং এটি তার অসম্ভব, তবে তীব্র চিত্তাকর্ষক, বীরত্বের জন্য লেফটি ফ্লুহার্টির কাছে ছিল।
বাই জর্জ?
এটি অবশ্যই কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয় যে জয়েসের আক্রমণাত্মক সংগ্রামগুলি এই মৌসুমে দলের অপরাধের অন্যতম হার্টবিটসের এখন বর্ধিত অনুপস্থিতির সাথে সম্পর্কিত, জর্জ স্প্রিংগার।
২৯ শে জুলাই বাল্টিমোরে টিকিয়ে রাখা প্রবীণদের কনসশনটির প্রভাবগুলি দলকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। তিনি কনসশন প্রোটোকলগুলি পাস করতে অক্ষম থাকায় তিনি এখনও একটি মাইনর-লিগ রিহ্যাব গেমটিতে উপস্থিত হতে পারেননি।
জয়েস আশা করেছিল যে স্প্রিংগার উইকএন্ডে বাফেলো বিসনসের হয়ে খেলতে সক্ষম হত তবে দলের তিনটি গেমের কোনওটির জন্য লাইনআপে প্রবেশ করতে সাফ করা হয়নি। সোমবার কোনও ট্রিপল-এ গেমস ছাড়াই স্প্রিংজারের জন্য কোনও ছোটখাটো লিগের পদক্ষেপ দেখার পরবর্তী সুযোগটি মঙ্গলবার।
নিবন্ধ সামগ্রী