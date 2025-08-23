ওয়ার্ল্ড সিরিজ বিজয়ী কলস 2025 ছাড়িয়ে খেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে না

জোন গ্রে এর মরসুমটি গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়েছিল থোরাসিক আউটলেট সিন্ড্রোমের নির্ণয় এবং পরবর্তীকালে রেঞ্জার্সের 15 দিনের আহত তালিকায় একটি স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে। টিওএস সার্জারি গ্রেটিকে ২০২26 মৌসুমের একটি বড় অংশের জন্য এবং সম্ভবত পরের বছরের পুরো অংশের জন্য একপাশে রেখে দেবে এবং উদ্বোধনী দিনে গ্রে 35 বছর হবে 2027 সালে। ডালাস মর্নিং নিউজের ইভান গ্রান্ট শুক্রবার সাংবাদিকরা এই মৌসুমের বাইরে খেলতে চলেছেন কিনা তা গ্রে গ্রে লিখেছেন যে গ্রে “বেশিরভাগই একটি শ্রাগের সাথে সাড়া দিয়েছেন”।
২০২৫ সালে আবার পিচিংয়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে গ্রে বলেছিলেন, “ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই I
এটি বলেছিল, গ্রে উল্লেখ করেছেন যে আঘাতের কারণে কিছুটা বেসবল থেকে বেরিয়ে আসার চেয়ে “ভাল অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে আসার” চেয়ে কিছুটা আগ্রহ ছিল।
একটি টিওএস সার্জারি এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও পরিকল্পনা করা হয়নি তা প্রদত্ত, সম্ভবত গ্রে এর তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে খুব বেশি পড়া খুব শীঘ্রই, কারণ তার আবেগগুলি তার ক্যারিয়ারের এই সর্বশেষতম ধাক্কা সম্পর্কে (বোধগম্যভাবে) কাঁচা। তার খেলার কেরিয়ার সম্পর্কে কোনও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তাঁর পক্ষে কোনও তাড়াহুড়া নেই এবং স্বাভাবিকভাবেই গ্রে পুরোপুরি খেলা থেকে দূরে সরে যেতে হবে কিনা তা বিবেচনা করে তার সময় নিতে চাইতে পারে।
এই বড় আঘাতটি আরও একটি স্তর যুক্ত করেছে, তবে ইতিমধ্যে ডানহাতিদের জন্য অফসেসনের ক্রসরোডের মতো দেখতে যা ছিল। গ্রে তার চার বছরের, 56 মিলিয়ন ডলার চুক্তির চূড়ান্ত মরসুমে রয়েছে এবং বসন্ত প্রশিক্ষণের সময় একটি ভাঙা কব্জি ভোগের কারণে এবং তারপরে এই সাম্প্রতিক আইএল প্লেসমেন্টের কারণে তিনি এই মৌসুমে মাত্র 14 ইনিংস খেলেন। রেঞ্জার্স স্টার্টার হিসাবে বরং বুলপেনের বাইরে ধূসর ব্যবহার করেছে এবং তিনি তার ছয়টি উপস্থিতির জন্য 7.71 ইআরএতে লড়াই করেছেন।
নমুনার আকারটি যথেষ্ট ছোট যে গ্রে এর 2025 পারফরম্যান্স থেকে কোনও পরিষ্কার পর্যবেক্ষণ করা শক্ত এবং পাঁচজন হোমার তার 14 ইনিংসের উপরে স্পষ্টতই তার সংখ্যাগুলি কিছুটা হলেও স্কিউ করেছিল। এটি এখনও স্পষ্টভাবে প্ল্যাটফর্মের ধরণটি ছিল না গ্রে গ্রে ফ্রি এজেন্সিতে যাওয়ার আশা করছিল, এবং যদি স্বাস্থ্যকর হয় তবে তিনি সম্ভবত কোনও দলের কাছ থেকে এক বছরের গ্যারান্টির দিকে তাকিয়ে থাকতেন এই আশায় যে তিনি ফিরে আসতে পারেন। টিওএস সার্জারিটি প্রথম বছরে একটি ন্যূনতম বেতন এবং 2027 এর জন্য বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি সহ দু’বছরের চুক্তি একটি সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে, যখন গ্রে সম্ভবত স্বাস্থ্যকর থাকে, তবুও সেই চুক্তির সামগ্রিক আকারটি থোরাসিক আউটলেট সিন্ড্রোমের পরে ভাল ফর্মে ফিরে আসা পিআইটিসি তার নড়বড়ে ট্র্যাক রেকর্ডটি বিবেচনা করে খুব দামি বলে মনে হয় না।
বিভিন্ন সমস্যা (পায়ের সমস্যা, একটি এমসিএল স্ট্রেন, একটি তির্যক স্ট্রেন, ফোস্কা, কাঁধের প্রদাহ, একটি ফোরআর্ম স্ট্রেন, একাধিক কুঁচকানো স্ট্রেন এবং তার ভাঙা কব্জি) তার 11 টি প্রধান লীগ মরুভূমির কারণে আইএল স্টিন্টগুলির দিকে পরিচালিত করেছে বলে ধূসরগুলির জন্য আঘাতগুলি ঘন ঘন উদ্বেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই স্বাস্থ্যের দুর্দশাগুলি এবং তিনি রকিজের সাথে পাতলা বাতাসে তাঁর প্রথম সাতটি মরসুমে কাটিয়েছেন তা সত্ত্বেও, গ্রে একটি সম্মানজনক 4.49 ইআরএ, 23.4% স্ট্রাইকআউট হার এবং 1230 2/3 ক্যারিয়ারের ইনিংসের চেয়ে 7.8% ওয়াক রেট রয়েছে।
২০১৩ সালের খসড়ায় কলোরাডো দ্বারা তৃতীয় সামগ্রিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, গ্রে এ জাতীয় উঁচু খসড়া স্ট্যাটাসের সাথে যুক্ত তারকা স্তরে পৌঁছাতে পারেনি, তবে ফ্রন্টলাইন স্টার্টার হওয়ার কিছু ঝলকানি নিয়ে তিনি তার কেরিয়ারে দৃ rot ় ঘূর্ণন সদস্য হয়েছিলেন। যদি এটি সত্যই ধূসর হয়ে থাকে তবে তিনি দীর্ঘ ক্যারিয়ারে গর্বের সাথে ফিরে তাকাতে পারেন যা ২০২৩ সালে টেক্সাসের সাথে একটি ওয়ার্ল্ড সিরিজের রিং অন্তর্ভুক্ত করে। (গ্রে রেঞ্জার্সের পোস্টসেশন রান চলাকালীন 1.59 ইআরএ ওভি আর 5 2/3 রিলিফ ইনিংস দিয়ে সেই শিরোনামে অবদান রেখেছিল।)
গ্রান্ট আরও দুটি কারণের পরামর্শ দিয়েছিল যা গ্রে এর অবসর গ্রহণের পরিকল্পনার যে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে। গ্রেয়ের এমএলবি পরিষেবা সময় 10 বছরেরও বেশি সময় রয়েছে – আনুষ্ঠানিকভাবে এই মৌসুমের শুরুতে সেই প্রান্তটি অতিক্রম করা – এবং তাই ইতিমধ্যে একটি সম্পূর্ণ পেনশনের জন্য যোগ্য। 2026 মৌসুমের পরে সম্মিলিত দর কষাকষির চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে এমএলবি একটি কাজের স্টপেজের মুখোমুখি হবে এমন বিস্তৃত প্রত্যাশাও রয়েছে, সুতরাং গ্রে যদি পরের বছর পুনর্বাসনের সময় সত্যই মিস করে তবে মাঠে ফিরে আসা আরও বেশি বিলম্বিত হতে পারে।