ওয়ালটন গোগিন্সের অবিস্মরণীয় ভিলেনের ভূমিকা 2015 এর আন্ডাররেটেড আমেরিকান আল্ট্রা

10 বছর আগে, ওয়ালটন গগিনস ভুলে যাওয়া অ্যাকশন কমেডিতে একটি মজাদার, খলনায়ক অভিনয় সরবরাহ করেছে। নব্বইয়ের দশকে তাঁর অভিনয় জীবনের শুরুতে গোগিনস বহু বছর ধরে অনেক সিনেমা এবং টিভি শোতে অভিনয় করেছেন। গোগিন্সের ক্যারিয়ারের শুরুতে অভিনেতাকে প্রধানত ছোট চরিত্রে দেখেছিলএবং এটি শেন ভেন্ড্রেলকে চিত্রিত না করা পর্যন্ত এটি ছিল না ঝাল যে তিনি মনোযোগ পেয়েছিলেন।

আজ, গোগিন্স তিনি যেমন সিরিজে অভিনয় করেছেন তার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত ন্যায়সঙ্গত, ধার্মিক রত্নপাথরএবং অতি সম্প্রতি, সাদা পদ্ম। গোগিন্সের বিভিন্ন সিনেমা এবং টিভি ভূমিকা তাঁর পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে একজন অভিনেতা হিসাবে তাঁর পরিসীমা তুলে ধরেছেন, তবে একটি চরিত্রের প্রত্নতত্ত্ব তিনি অন্যদের চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেন

ওয়ালটন গোগিনস আমেরিকান আল্ট্রায় হাসির চরিত্রে অভিনয় করেছেন

2015 সালে, গোগিনস নিমা নরিজাদেহে গৌণ প্রতিপক্ষ লায়ারের ভূমিকা পালন করেছিলেন আমেরিকান আল্ট্রা, জেসি আইজেনবার্গ এবং ক্রিস্টেন স্টুয়ার্টের শীর্ষস্থানীয় পারফরম্যান্স দ্বারা নোঙ্গর করা জেনারগুলির একটি মিশমশ। ছবিটি আইজেনবার্গের স্টোনার চরিত্র মাইক হাওলকে অনুসরণ করে তিনি আবিষ্কার করার পরে তিনি একটি গোপনীয় সরকারী প্রোগ্রামের স্লিপার এজেন্ট অংশ।

মাইকে কিল করার জন্য যখন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রোগ্রামের এজেন্টদের প্রেরণ করা হয়, তখন গোগিন্সের চরিত্রটি ছবিতে প্রবেশ করে। হাসি হিসাবে, গোগিন্সের খুব বেশি স্ক্রিনটিম নেই, তবে তিনি কী ছোট্ট দৃশ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৈরি করেন। টোফার গ্রেসের অ্যাড্রিয়ান ইয়েটস দ্বারা ভাড়া করা, ফিল্মে হাসিরের একমাত্র উদ্দেশ্য হ’ল মাইককে যে কোনও উপায়ে নির্মূল করা।

হাসির মানসিকতা সহিংসতা দ্বারা চালিত এবং চালিত হয় এবং গগগিনস পুরোপুরি চরিত্রটির অপরিবর্তিত প্রকৃতির মূর্ত করে তোলে। গোগিন্স স্পষ্টতই আরামদায়ক আমেরিকান আল্ট্রাঅ্যাকশন এবং কৌতুকের সংমিশ্রণ, চলচ্চিত্র এবং তার চরিত্রের ওভার-দ্য টপ টপ সহিংস প্রকৃতির দিকে ঝুঁকছে।

যাইহোক, গোগিনসও হাসির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্যাথোগুলিও আক্রান্ত করে, তার সীমিত উপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে একটি আশ্চর্যজনকভাবে স্মরণীয় ভিলেন হিসাবে পরিণত করে। গোগিন্সের একটি ফিল্মে গৌণ প্রতিপক্ষ হিসাবে স্থায়ী ছাপ তৈরির ক্ষমতা হিসাবে ব্যস্ত হিসাবে আমেরিকান আল্ট্রা ভিলেনাস চরিত্রে তিনি কতটা দুর্দান্ত তা দেখাতে যান।

ওয়ালটন গোগিন্স প্রায়শই তাঁর সেরা খলনায়ক খেলেন

ওয়ালটন গোগিনস এবং মাইকেল চিকলিস ield ালটিতে

গোগিন্স কেবল এফএক্স -এর ভূমিকা নিয়ে একজন অভিনেতা হিসাবে প্রথমে মনোযোগ অর্জন করেনি ঝালতবে সিরিজটি তাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে কেউ ভিলেনাস ভূমিকা নিতে নির্ভয়ে। গোগিন্স যেহেতু টিভি এবং ফিল্মে একের পর এক ভিলেনকে চিত্রিত করতে থাকলেন, এটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই চরিত্রটি আর্কিটাইপটি যেখানে তিনি একজন অভিনেতা হিসাবে সেরা করেন।

গোগিন্সের গভীর এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর এবং মনোমুগ্ধকর সাথে অনায়াসে তার ক্ষমতা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাকে পর্দায় একজন মনমুগ্ধকর প্রতিপক্ষ হিসাবে গড়ে তুলেছে। বয়েড ক্রোডার ইন থেকে ন্যায়সঙ্গত বিলি ক্র্যাশ ইন জ্যাঙ্গো আনচাইন্ডগোগিন্স উভয়ই সরাসরি ঘৃণ্য হওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং একজন ভিলেন শ্রোতারা সাহায্য করতে পারে না তবে মূলের জন্য।

আমেরিকান আল্ট্রা

5/10

প্রকাশের তারিখ

আগস্ট 19, 2015

রানটাইম

95 মিনিট

পরিচালক

নুরিজেড কি

