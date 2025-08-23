ওয়ালমার্ট শুল্কের অনিশ্চয়তার মধ্যে ক্রেতাদের জন্য ছাড় ছাড় দেয়

ওয়ালমার্ট বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতিগুলি সারা দেশে দাম বাড়ানোর হুমকি দেওয়ার কারণে শুল্কের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তার গ্রাহক ছাড় বাড়িয়েছে।
বৃহস্পতিবার, দেশের বৃহত্তম খুচরা বিক্রেতা তার অর্থবছরের বিক্রয় এবং লাভ বাড়িয়েছে পূর্বাভাস। দ্বিতীয় প্রান্তিকে, ওয়ালমার্ট গত বছরের তুলনায় 30 শতাংশ বেশি মুদি ছাড় সহ 7,400 টিরও বেশি ছাড়ের প্রস্তাব দিয়েছে, অনুসারে ফক্স ব্যবসা।
ওয়ালমার্টের রিপোর্ট মার্কিন বিক্রয় হিট $ 120.9 বিলিয়ন দ্বিতীয় প্রান্তিকে, গত বছরের তুলনায় 5 শতাংশ বেড়েছে।
শুল্কগুলি ওয়ালমার্টকে নির্দিষ্ট পণ্যগুলিতে দাম বাড়াতে বাধ্য করেছে, তবে এতে প্রতিফলিত হয়নি গ্রাহক ব্যয় অভ্যাস। স্বল্প এবং মধ্যম আয়ের গ্রাহকরা কম দামের বিকল্পগুলি ক্রয় বা পুরোপুরি ক্রয় থেকে বিরত থাকার আশ্রয় নিয়েছেন।
ওয়ালমার্টের সিইও ডগ ম্যাকমিলন ওয়ালমার্টের প্রধান নির্বাহী বলেছি বিনিয়োগকারীরা।
প্রায় একটি তৃতীয় ওয়ালমার্টের ব্যয় বিশ্বজুড়ে তৈরি পণ্যগুলিতে বরাদ্দ করা হয় এবং চীন এবং মেক্সিকো বৃহত্তম অবদানকারী।
