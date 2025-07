ওয়াল্ট ডিজনি ডিজনিল্যান্ডের 70 তম বার্ষিকীর জন্য পরাবাস্তব অ্যানিমেট্রনিক হিসাবে ফিরে আসে

এই সপ্তাহের হিসাবে, ওয়াল্ট ডিজনি তার মূল ম্যাজিক কিংডমে ফিরে আসেন, ইমেজিনিয়ারিংয়ে ম্যাজিক-নির্মাতাদের সামান্য সহায়তা নিয়ে।

Years০ বছর আগে ডিজনিল্যান্ড খোলার সময় অডিও-অ্যানিম্যাট্রনিক্স প্রযুক্তির মাধ্যমে ওয়াল্ট ডিজনি চালু হয়েছিল, শো রোবটগুলির বিবর্তনটি কিছু আন্দোলনের সাথে স্থির অবস্থান থেকে চলে গেছে, যেমনটি প্রথম এনচ্যান্টড টিকি রুমে গাওয়া পাখিদের উপর চাচা ওয়াল্টের রোমিং অ্যানিম্যাট্রোনিকের কাছে দেখা গিয়েছিল। মেইন স্ট্রিট অপেরা হাউসে অবস্থিত, (এম) অ্যানিমেট্রোনিক হ’ল মুকুট রত্ন ওয়াল্ট ডিজনি – একটি যাদুকরী জীবন শো, যেখানে তিনি প্রোগ্রামের বর্ণনাকারী হিসাবে ডিজনি সিইও বব ইজারের সহায়তায় তাঁর কথায় তাঁর গল্পটি ভাগ করে নেওয়ার জন্য সামনে এবং কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে বসে আছেন।

এই অভিজ্ঞতাটি শুরু হয়েছিল আইজারের পৌরাণিক মানুষ সম্পর্কে পরিচিতির সাথে যিনি বহু শৈশব ক্লাসিক চলচ্চিত্র এবং থিম পার্কের স্মৃতিগুলির সামনে সর্বব্যাপী নামের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। ফিল্মটি নিয়ে তাঁর কথায় তাঁর লালন -পালনের বিষয়ে আমরা কিছুটা পেয়েছি এবং কীভাবে তিনি তার সৃজনশীলতাকে খামারের জীবন থেকে বেরিয়ে আসার পথকে প্রাণবন্ত করার জন্য খাওয়ালেন এবং একটি মিকি মাউসের সাহায্যে হলিউডে যাত্রা করেছিলেন। যখন এটি তার কন্যারা কীভাবে তাকে এমন একটি জায়গা তৈরি করতে প্রভাবিত করেছিল যেখানে পরিবারগুলি ডিজনিল্যান্ডের আকারে মজা করতে পারে এবং কীভাবে সেই স্প্রিংবোর্ডটি আরও বড় স্বপ্নে পরিণত হয়েছিল, তখন পর্দাটি উঠে যায় এবং আপনি ওয়াল্টের অফিসের একটি বিনোদনে রয়েছেন। সেখানে, তিনি তার ডেস্কে বসে আছেন এবং তিনি কোম্পানির জন্য কী করেন সে সম্পর্কে আরও উপাখ্যানগুলি নিয়ে বেশ বন্দী শ্রোতাদের পুনর্জীবিত করে চলেছেন, বা কমপক্ষে তিনি আঙ্কেল ওয়াল্ট স্ট্যাটাসে পৌঁছানোর পরে তিনি কী করেছিলেন, টেলিভিশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ডিজনির দুর্দান্ত পৃথিবীবা যে লোকটি পার্কের চারপাশে হাঁটত – এবং এটি একেবারে পরাবাস্তব। এমনকি পার্কে ওয়াল্টে দৌড়ানোর মতো কী হবে বলে ভেবে কেউ ভাবছিলেন, আমি অবশ্যই এটি একই সাথে অস্বাভাবিক তবুও মারাত্মক হিসাবে বর্ণনা করতে পারি।

এড়ানো আর নেই ওয়েস্টওয়ার্ল্ড তুলনা, তবে উদ্দেশ্য তাকে এমন একটি আকর্ষণ তৈরি করার নয় যা বিশ্বের কাছে সত্যিকারের ওয়াল্ট ডিজনি নির্মিত হয়েছে। এটি এখনও তার আইকনিক ধূসর স্যুটটিতে লোকটির আত্মাকে আহ্বান করার জন্য এবং তার ডেস্কে ব্যস্ততার দ্বারা বেষ্টিত করার জন্য এটি এখনও একটি পরীক্ষা। ওয়াল্টকে ডিজনিল্যান্ডের th০ তম বার্ষিকীতে ফিরিয়ে আনার অনুপ্রেরণার কথা বলেছেন হ্যান্ড অন মাইনালাররা।

ওয়াল্টকে তার হোম পার্কে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রকল্পের কল্পনা ও সিনিয়র সৃজনশীল টম ফিৎসগেরাল্ড, “আমরা আমাদের অতিথিদের সাথে ওয়াল্ট ডিজনি গল্পের এই নতুন সংস্করণটি শেষ পর্যন্ত ভাগ করে নিতে পেরে আনন্দিত। আমি বলতে চাইছি, আমি আমাদের কাছে কয়েক মিলিয়ন আমেরিকানদের মতো ওয়াল্ট ডিজনি দেখে বড় হয়েছি। এটি অনেক আগে ছিল, এবং অনেক লোকের সাথে তাঁর সাথে এই সংযোগ ছিল না এবং (তারা) বুঝতে পারে না যে ওয়াল্ট ডিজনি একজন ব্যক্তি এবং ওয়াল্ট ডিজনি স্পষ্টতই সংস্থা হিসাবে ছিলেন, “তিনি বলেছিলেন।

“সুতরাং আমরা ওয়াল্টের সাথে আজ দর্শকদের কাছে বেড়ে ওঠা অনুভব করেছি তার সংযোগটি আনতে চেয়েছিলাম And

ডিজনি সর্বশেষ আধুনিক প্রভাবশালী বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে একটি ছিল যে এই ধারণা থেকে নিজেকে কিছু তৈরি করার জন্য যে আপনি বুটস্ট্র্যাপগুলি দিয়ে নিজেকে টেনে আনতে পারেন এটি বেশিরভাগ জায়গায় আজকাল রূপকথার বাদে। এবং এটি এমন একটি যা আমি নিজেই তাঁর গল্প থেকে বিশ্বাস করি। হ্যাঁ, রিয়েল ওয়াল্ট ডিজনি একজন জটিল মানুষ ছিলেন, তাঁর সময়ের জন্য প্রগতিশীল ছিলেন তবুও সমালোচনা থেকে মুক্ত নয় যা ১৯6666 সালে ডিজনি সাম্রাজ্য বাড়ার সাথে সাথে তাঁর পাস হওয়ার পর বছরগুলিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এখানে আমরা তাকে ইমেজিনিয়ারিংয়ের সর্বশেষ যুগান্তকারী অগ্রগতির রোবট আকারে একটি আদর্শ চিত্র হিসাবে দেখা করি। এমনকি তিনি “এগিয়ে চলতে থাকুন” তার সুপরিচিত স্বীকৃতিটি উদ্ধৃত করেছেন, এমন একটি মন্ত্র যা আমাকে স্কুলের মাধ্যমে পেয়েছিল এবং মাইলফলকগুলি লেখক হিসাবে আরও বেশি করে কঠিন সময়কে কাটিয়ে ওঠার সাথে সাথে আমাকে পরিপূর্ণ মনে করে। তাকে এই লাইনটি পৌঁছে দেখে আমাকে ভার্ক্লিম্প্ট ছেড়ে দিয়েছিল; এটি আজ আমার শোনার দরকার ছিল। And yet, I found myself a little spooked by the experience of being in the presence of a robot programmed to stand up and walk around as he said those words, complete with a twinkle in his eye.

ফিৎসগেরাল্ড আমন্ত্রিত দর্শকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে একটি মানব -জাতীয় অ্যানিমেট্রনিক অগত্যা কল্পনা করার জন্য অবিশ্বাস্যভাবে নতুন কিছু নয়। হ্যারিসন ফোর্ডকে ইন্ডিয়ানা জোন্সের পাশাপাশি বসার রাষ্ট্রপতি হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, “আমরা প্রতিটি রাষ্ট্রপতি করেছি এবং আমরা সিনেমার তারকারা করেছি।”

“তবে আপনি যখন বলেন, ‘আমি ওয়াল্ট ডিজনির একটি অ্যানিমেট্রনিক চিত্র করতে চাই,’ যা প্রচুর দায়িত্ব নিয়ে আসে। সম্ভবত ওয়াল্ট যতটা অনুভব করেছিলেন যে আব্রাহাম লিংকনকে জীবনে নিয়ে এসেছেন – ১৯64৪ সালে নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের মেলার জন্য। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা যে অগ্রগতিগুলি তৈরি করে চলেছি, প্রযুক্তিটি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যেখানে আমরা বিশ্বস্ততার সাথে এটি করতে পারি। “

তিনি ভাগ করেছেন যে চোখের পলকের সুনির্দিষ্টতা ইচ্ছাকৃত ছিল। “আমাদের (কল্পনা করা) গোষ্ঠী রয়েছে যা বলে, ‘আমাকে এটি বের করতে দিন।’ এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে আমরা সেই ছোট্ট (টুইঙ্কল) পেয়েছি কারণ (এর) যা একটি কর্নিয়াল বাল্জ বলে। অতিরিক্তভাবে, মুখের আন্দোলনের উপর পেশী কাঠামোর পিছনে আরও বিশ্বাসযোগ্য অ্যানিমেশন রয়েছে, যা ওয়াল্টের আর্কাইভাল ফুটেজ থেকে আঁকা বিষয়টিকে সর্বোত্তমভাবে ক্যাপচার করার জন্য।

এটা সত্যিই মুহূর্ত, এবং, আমরা বলতে সাহস, মজা? তবে অবশ্যই আমাদের আমাদের আয়ান ম্যালকম চশমা লাগাতে হবে এবং বিবেচনা করতে হবে যে আমরা যখন জানতাম যে এটি ডিজনি কিছু করতে পারে, তাদের উচিত ছিল?

“আমি মনে করি সেই চাঁদের শট এবং যে সমস্ত কাজ করা হয়েছিল তার কারণে, আমরা সত্যই বিশ্বাস করি যে এটি একটি অডিও-অ্যানিম্যাট্রনিক্স চিত্রের সবচেয়ে তরল পারফরম্যান্স যা আমরা কখনও করেছি। এটি সত্যিই আকর্ষণীয়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে আপনি এমন চিত্রগুলি উপস্থাপন করছেন যা লোকেরা আগে কখনও দেখেনি। আমরা জানি না যে রাষ্ট্রপতিরা আসলে কীভাবে স্থানান্তরিত করেন, আমরা জানি না কীভাবে পাইরেটস সৃজনশীল, ওয়ালফিক, ওয়ালফোওলিও বলেছেন,”

“তবে এটি এমন একজন ব্যক্তি যার সাথে আমরা সকলেই খুব পরিচিত you আপনি যদি এটি ভুল করে থাকেন তবে এটি এর মতো, ‘না, ওয়াল্ট কীভাবে এটি করবে তা নয় He এবং এটি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি ওয়াল্ট ডিজনিকে যতটা সম্ভব তা নিশ্চিত করার জন্য ওয়াল্টের পদ্ধতিতে মনোনিবেশ করার জন্য দুর্দান্তও, চিত্রটি স্পষ্টতই এটি কীভাবে কাজ করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে এমন অনেক প্রযুক্তিও রয়েছে যা আশেপাশে চলে গেছে। “

একজনের স্বপ্ন দেখে এক বিস্ময়ের প্রথম ধাপে পরিণত হওয়া, যদিও লাইফেলাইক অ্যানিমেট্রোনিক নিশ্চিত কিছু। এটি সেই জায়গার সাথে কথা বলে যেখানে তার মন সম্ভবত একটি মাউস দিয়ে জিনিসগুলি শুরু করেছিল, তবে এটি এমন একটি অসম্ভব জায়গায় নিয়ে গেছে যেখানে অন্য ধরণের একটি মাউস তাকে সক্রিয় করে তোলে।

ওয়াল্ট ডিজনি – একটি যাদুকরী জীবন 17 জুলাই ডিজনিল্যান্ডে খোলে।