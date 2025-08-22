আলাস্কায় ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের রাষ্ট্রপতিদের আলোচনার মাত্র এক সপ্তাহ পরে এবং হোয়াইট হাউসে শীর্ষ সম্মেলনের চার দিন পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন প্রচেষ্টা দ্রুতগতির বিশ্ব অর্জনের নতুন প্রচেষ্টা, আবারও একটি মৃত পরিণতির দিকে চলে যায়, এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির আশাবাদ মারা যায়, এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন, এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন, এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন, এবং তিনি মারা গিয়েছিলেন, লিখেছেন ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।
বৃহস্পতিবার, 21 আগস্ট, তার সামাজিক নেটওয়ার্ক সত্য সামাজিক ট্রাম্পে লিখেছেনসেই ইউক্রেনের আসলে রাশিয়ার কাছে আঘাত না নিয়ে যুদ্ধে জয়ের কোনও সুযোগ নেই। “এটি একটি দুর্দান্ত ক্রীড়া দলের মতো একটি দুর্দান্ত সুরক্ষা সহ যা আক্রমণে খেলতে দেওয়া হয় না। জয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই!” – লিখেছেন একই সময়ে, তিনি আবারও তাঁর পূর্বসূর জো বিডেনের সমালোচনা করেছিলেন, যিনি “ইউক্রেনকে উত্তর দিতে দেননি, কেবল নিজেকে রক্ষা করেছিলেন।”
এখন ট্রাম্প, ডাব্লুএসজে লিখেছেন, আবারও এমন একটি নির্বাচনের মুখোমুখি হয়েছিল যা রাষ্ট্রপতির সাত মাস ধরে তাঁর সামনে ছিল: ভ্লাদিমির পুতিনের উপর চাপ দেওয়ার জন্য তিনি কতটা প্রস্তুত ছিলেন এবং ইউক্রেন ভ্লাদিমির জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতির সমর্থনে তিনি কতদূর প্রস্তুত ছিলেন।
সংবাদপত্রের মতে, এটি ইতিমধ্যে স্পষ্ট যে পুতিন এবং জেলেনস্কির একটি আসন্ন বৈঠকের জন্য ট্রাম্পের আশা – তার অংশগ্রহণ বা ছাড়াই – বাস্তবায়িত হয়নি। আমেরিকান ও ইউরোপীয় আধিকারিকরা ইউক্রেনে স্থাপন করা যেতে পারে এমন শান্তিরক্ষী বাহিনীর সম্ভাব্য ফর্ম্যাটটি নিয়ে আলোচনা করে কিয়েভের সুরক্ষা গ্যারান্টি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যান – যদিও ক্রেমলিন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে এটি ইউক্রেনীয় অঞ্চলে বিদেশী সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত হবে না।
কূটনৈতিক অগ্রগতি অর্জনে অক্ষমতা, আমেরিকান প্রাক্তন কর্মকর্তাদের উল্লেখ সহ ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল লিখেছেন, পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনার শৈলীতে তীব্র পার্থক্য দ্বারা আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যখন ইম্প্রোভাইজেশনের ঝুঁকিপূর্ণ, যা মূলত ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করে, পুতিন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত এবং সংবেদনশীলতা থেকে বঞ্চিত। ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে রাশিয়ার শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ফিয়োনা হিল বলেছিলেন, “পুতিন সহ এখন প্রত্যেকেই ট্রাম্পকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন। রাশিয়ানরা একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট শর্তাদি ব্যবহার করে এবং ট্রাম্প এটি লক্ষ্য করেন না।
পুতিন “একটি দীর্ঘতর খেলা খেলেন”, এই আশায় যে রাশিয়া ধীরে ধীরে যুদ্ধের ময়দানে তার অবস্থানগুলি উন্নত করতে সক্ষম হবে, যখন কূটনীতিকরা আলোচনা করছেন, এমনকি যদি এটি “উভয় পক্ষের হাজার হাজার ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি” ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সংক্ষিপ্তসার জানায়।
বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলার জন্য সত্যিকারের আহ্বানের সাথে ট্রাম্পের পোস্টটি প্রভাবের লিভারগুলি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা হতে পারে, যেহেতু কূটনৈতিক আলোচনার ট্র্যাকটি বিলম্বিত হতে পারে বলে মনে হয়। “এটি সুপারিশ করে যে তিনি বুঝতে পেরেছেন: রাশিয়ার উপর চাপের অভাব ছিল তার এতটা কৌশলগত কৌশলটিতে সবচেয়ে মারাত্মক বাদ দেওয়া,” রাশিয়ার প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার ভার্শবো প্রকাশনায় বলেছেন। “তবে এই বিবৃতিগুলিকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যদি কোনও অস্ত্র না থাকে তবে তাদের মূল্য কম থাকে।”
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লিট ট্রাম্পের বার্তাটি নরম করার চেষ্টা করে বলেছিলেন যে তিনি কেবল দ্বন্দ্বের অবস্থা সম্পর্কে “তাঁর পর্যবেক্ষণগুলি” প্রকাশ করেছিলেন, যা কয়েক হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল। তবে এই পোস্টটি ডাব্লুএসজে -তে জোর দেয়, যে কোনও ক্ষেত্রে ট্রাম্পের উদ্বেগের বিষয়ে শান্তি আলোচনার কথা বলে। প্রকাশনাটি স্মরণ করে যে ট্রাম্পের উদ্বোধনের অল্প সময়ের আগে জো বিডেন এটাকমসকে দীর্ঘ -বাদ দেওয়া ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ইউক্রেনের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতি এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে তারা “কেবল যুদ্ধকে আরও বাড়িয়ে তুলছিল।”
ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনে ইউক্রেনে বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী কার্ট ওয়াকার এই জাতীয় মতামত প্রকাশ করেছিলেন, “আমরা একই জায়গায় আছি, যেখানে আমরা দু’সপ্তাহ আগে ছিলাম।