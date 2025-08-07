ওয়াল স্ট্রিট ট্রাম্পের দ্বারা আরোপিত নতুন শুল্কের প্রভাব দ্বারা মিশ্র ফলাফলের সাথে বন্ধ হয়ে যায়

ওয়াল স্ট্রিট এই মিশ্র বৃহস্পতিবার এবং এটি বন্ধ ডাউ জোন্স ডি ইন্ডাস্ট্রিয়েন্সএর প্রধান সূচক, হ্রাস একটি 0.51 %মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন শুল্কের বল প্রয়োগে প্রবেশের মাধ্যমে ওজন।
নিউইয়র্ক পার্কেটে অধিবেশন শেষে, ডাও জোন্স দাঁড়িয়ে ছিলেন 43 হাজার 968 পয়েন্টনির্বাচনী সময় এস অ্যান্ড পি 500 তিনি পিছু হটলেন ক 0.08 %অবধি 6,340 ইউনিট এবং প্রযুক্তিগত নাসডাক একটি জিতেছে 0.35 %অবধি 21,242 পূর্ণসংখ্যা।
ওয়াশিংটন ডিসিতে মধ্যরাতের পরে, উভয় শুল্ক যুক্তরাজ্য, চীন, ভিয়েতনাম, জাপান, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্যকর হয়েছিল। (ইউই)দক্ষিণ কোরিয়া এবং পাকিস্তান, যেমন যে দেশগুলির সাথে এটি ভারত, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা বা ভেনিজুয়েলা সহ চুক্তিগুলি বন্ধ করে দেয়নি এমন দেশগুলিতে কর।
ট্রাম্পও গত রাতের শুল্ক ঘোষণা করেছিলেন 100 % মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও কারখানা নেই এমন চিপস এবং সেমিকন্ডাক্টরগুলিতে, যা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রথম ব্যবস্থায় এনভিডিয়া বা এএমডি -র মতো প্রভাবিত নয় এমন বেশ কয়েকটি বড় সংস্থাগুলিকে প্রচার করেছিল।
ব্যাগের শেষে, এনভিডিয়া তার লাভ কমিয়ে একটি আপলোড করেছে 0.75 %যখন এএমডি থেকে উত্থানের সাথে দিনটি শেষ হয়েছিল 5.6 %।
তার পক্ষে, অ্যাপল, যিনি গতকাল ট্রাম্পের সাথে অন্যকে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন 100,000 মিলিয়ন ডলার আপনার উত্পাদন প্রসারিত করতে ইইউথেকে একটি উত্থান সঙ্গে বন্ধ 3 %।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার সম্ভাব্য নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কথোপকথনে যুক্ত নতুন শুল্কের হুমকি, পুনরুদ্ধার করেছে “ভূ -রাজনৈতিক উদ্বেগের অনুভূতি” বিনিয়োগকারীদের মধ্যে, বিশ্লেষক টম প্রবন্ধটি আজ তার প্রতিদিনের প্রতিবেদনে সেভেনস প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।
এদিকে, গুজব যে ফেডের বর্তমান গভর্নর, ক্রিস্টোফার ওয়ালারপ্রতিস্থাপনের প্রধান প্রার্থী হিসাবে উত্থিত হচ্ছে জেরোম পাওয়েল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সভাপতি হিসাবে তারাও এই পদক্ষেপগুলি ওজন করেছেন, কিছু বিশ্লেষকের মতে।
“ফেড, বৃহত শিল্প বিনিয়োগ এবং আরও আক্রমণাত্মক বাণিজ্যিক নীতিতে একটি সম্ভাব্য নতুন ঠিকানা আর্থিক বাজারগুলিতে সতর্কতার একটি জলবায়ু তৈরি করেছে”অ্যান্টোনিও ডি গিয়াকোমো, ফার্ম এক্সস.কমের লাতিন আমেরিকার আর্থিক বাজারের বিশ্লেষক।
গিয়াকোমোর মতে, ওয়ালেনের ফেড এবং ট্রাম্পের পুনর্নির্মাণ নীতিগুলির সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে চিত্রটি “বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশা সংশোধন করে”, যা “সুরক্ষাবাদ এবং রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের দ্বারা প্রভাবিত একটি সম্ভাব্য নতুন অর্থনৈতিক চক্রের মুখোমুখি হতে পারে।”
সেক্টর দ্বারা, সরকারী পরিষেবাগুলির লাভ (1 %) এবং অ -অপরিহার্য পণ্য (0.7 %)যদিও সবচেয়ে বড় ক্ষতি ছিল স্বাস্থ্য খাত (-1.15 %) এবং আর্থিক (-1.13 %)।
ডাউয়ের 30 টি উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে, বৃদ্ধি অ্যাপল (3 %) এবং ভেরাইজন (1.4 %), এবং সেলসফোর্স (-3 %) এবং ক্যাটারপিলার (-2.5 %) হ্রাস।
এমএফ