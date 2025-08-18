You are Here
ওয়াশিংটনে বৈঠকের সময়, ট্রাম্প জেলেনস্কির উপর চাপ চাপিয়েছিলেন | ইউক্রেনের যুদ্ধ
ওয়াশিংটনে বৈঠকের সময়, ট্রাম্প জেলেনস্কির উপর চাপ চাপিয়েছিলেন | ইউক্রেনের যুদ্ধ

সোমবার ওয়াশিংটনে বৈঠক থেকে কয়েক ঘন্টা পরে, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিয়েভের দাবি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অবলম্বন করেছিলেন। “এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখবেন। 12 বছর আগে ওবামার দ্বারা একটি শট ছাড়াই ক্রিমিয়ার কোনও প্রত্যাবর্তন হবে না, এবং ন্যাটোতে ইউক্রেনের কোনও প্রবেশ থাকবে না,” জেলেনস্কিতে জেলেনস্কিকে জেলেনস্কিকে শান্তি অর্জনের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

ট্রাম্প যোগ করেছেন, “ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, বা লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন,” ট্রাম্প যোগ করেছেন।

শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের পরে, ট্রাম্প সশস্ত্র সংঘাতের সম্ভাব্য উপসংহার সম্পর্কে মস্কোর বক্তৃতার আরও কাছাকাছি এসেছিলেন: রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয়দের মধ্যে “ব্যাপক চুক্তি” ছাড়াই দ্রুত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না।

রাশিয়ার দাবিগুলি জানা যায়: কিয়েভের আঠালো বাধা এবং দুটি পুরাতন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সীমানাটির নতুন নকশা, ইউক্রেনীয় অঞ্চল থেকে মস্কোতে, বিশেষত ডনবাসে যে কোনও কার্যভার এবং ২০১৪ সালে দখলকৃত ক্রিমিয়া উপদ্বীপের রাশিয়ান সংযুক্তির স্বীকৃতি।

পরিবর্তে, কিয়েভ অঞ্চলটির কোনও কার্যভার নিয়ে আলোচনা করতে বা ন্যাটো এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনও আনুগত্যকে ত্যাগ করতে অস্বীকার করেছেন।

আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলন থেকে চুক্তি ছাড়াই এই সোমবার মনোযোগ ওয়াশিংটনে পরিণত হয়েছে। ট্রাম্প জেলেনস্কি গ্রহণ করেছেন, যার সাথে তিনি স্থানীয় স্থানীয় (18 ঘন্টা মূল ভূখণ্ডে পর্তুগালে) এর সাথে দেখা করবেন। ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইনের সাথে জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জের ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, ইতালীয় প্রথম মন্ত্রী জর্জিগিয়া মেলোনি, ব্রিটিশ মন্ত্রী কেয়ার স্টারমার ফিনিশ প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাবব এবং ন্যাটোর সেক্রেটারি জেনারেল, মার্ক রুট্টে ভ্রমণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় কর্মচারীর লক্ষ্য ছিল ট্রাম্পকে ইউক্রেনের শান্তি চুক্তির জন্য রাশিয়ার দাবির তালিকায় সাবস্ক্রাইব না করার জন্য এবং একই সাথে জেলেনস্কির বিরুদ্ধে নতুন আমেরিকান “অ্যাম্বুশ” এড়াতে, ফেব্রুয়ারিতে তার আগের হোয়াইট হাউস সফরের সময় প্রকাশ্যে অপমানিত হয়েছিল।

