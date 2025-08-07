You are Here
ওয়াশিংটনে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মহিলা হতে পারে রাজ্যের স্থানীয়ভাবে অর্জিত মামলা হতে পারে
ওয়াশিংটন রাজ্য কর্মকর্তারা প্রকাশ করেছেন যে ক স্থানীয় মহিলা নির্ণয় করা হয়েছে ম্যালেরিয়ার সাথে, যা নিশ্চিত হয়ে গেলে, এই রোগের প্রথম পরিচিত ঘটনাটি রাজ্যে অর্জিত হবে।

কর্মকর্তাদের মতে, ২ আগস্ট পরজীবীর কারণে মশার বাহিত অসুস্থতা ম্যালেরিয়া ধরা পড়ে। বুধবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্য ও ফেডারেল জনস্বাস্থ্য সংস্থাগুলি সংক্রমণের উত্স নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন যে সংক্রমণটি এমন কোনও মশার দ্বারা সংক্রমণ হতে পারে যা ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়ার ভ্রমণ-সম্পর্কিত মামলা ছিল এমন অন্য কাউকে বিট করে। মহিলা বর্তমানে চিকিত্সা পাচ্ছেন এবং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এই রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, ঠাণ্ডা, শরীরের ব্যথা, ক্লান্তি, বমি বমিভাব এবং ডায়রিয়া। সংক্রামিত ব্যক্তির লক্ষণগুলি দেখাতে শুরু করতে এটি 30 দিন পর্যন্ত সময় নিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ম্যালেরিয়ার মামলাগুলি সাধারণত ভ্রমণের সাথে যুক্ত থাকে-কেবলমাত্র উপ-সাহারান আফ্রিকান দেশগুলির সাথে সম্পর্কযুক্ত দর্শনার্থীদের সাথে-এবং এই রোগটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় হিসাবে বিবেচিত হয় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকরভাবে কার্যকরভাবে বিবেচিত হয় না 1950 এর দশকে ম্যালেরিয়া নির্মূল কীটনাশক এবং উন্নত নিকাশী সহ আক্রমণাত্মক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির জন্য ধন্যবাদ। তবে অ্যানোফিলিস মশা যা সারা দেশে ম্যালেরিয়া জীবনযাপন করে: তারা যদি এই রোগে আক্রান্ত কাউকে কামড়ায় তবে বাগগুলি সম্ভবত এই অঞ্চলের অন্যান্য লোকদের কাছে ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করে এমন পরজীবীটি প্রেরণ করতে পারে।

অফিসিয়াল অনুমান অনুসারে, প্রতি বছর ওয়াশিংটনে ম্যালেরিয়ার 20-70 টির মধ্যে লিপিবদ্ধ হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত প্রায় 2,000 টি মামলা থাকে। যদিও অনেকে ভ্রমণের সাথে যুক্ত, স্থানীয়ভাবে অর্জিত সংক্রমণে সাম্প্রতিক একটি উত্সাহ রয়েছে।

2023 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 20 বছরের মধ্যে স্থানীয়ভাবে অর্জিত ম্যালেরিয়া কেসটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এবং সেই বছরের মে এবং অক্টোবরের মধ্যে ফ্লোরিডা, টেক্সাস, মেরিল্যান্ড এবং আরকানসাস জুড়ে এই জাতীয় 10 টি কেস রিপোর্ট করা হয়েছিল।

জলবায়ু পরিবর্তন স্থানীয় ম্যালেরিয়া সংক্রমণের ঘটনাগুলি চালিত করতে পারে: ম্যালেরিয়া যে পরজীবী কারণে ম্যালেরিয়ার ফলে উষ্ণ তাপমাত্রা সমৃদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন হয় এবং এবং গবেষণা পরামর্শ দেয় গ্রহটি উষ্ণ হওয়ার সাথে সাথে পূর্বে ম্যালেরিয়া মুক্ত অঞ্চলে এই রোগের আরও বেশি ঘটনা দেখা দিতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র histor তিহাসিকভাবে হয়েছে শীর্ষ দাতা দেশ ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টায়, স্বাস্থ্য অলাভজনক কেএফএফ অনুসারে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন এই বছরের শুরুর দিকে দেশের বৈদেশিক সহায়তা কর্মসূচিগুলি কেটে ফেলার সময় এই উদ্যোগগুলি হিট হয়েছিল, রাষ্ট্রপতির ম্যালেরিয়া উদ্যোগের বেশিরভাগ কাজ – ২০০৫ সালে চালু হওয়া একটি ইউএসএআইডি প্রোগ্রাম যেখানে এই রোগের স্থানীয় দেশগুলিতে ম্যালেরিয়া হ্রাস করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল।

ওয়াশিংটনে তদন্তের অংশ হিসাবে, কর্মকর্তারা মশার ফাঁদে ও পরীক্ষার জন্য মার্কিন স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে কাজ করছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জোর দিয়েছিল যে যে রাজ্যের যে মহিলাটি সংক্রামিত হয়েছিল সে অঞ্চলে লোকেরা ম্যালেরিয়া সংক্রমণের খুব কম ঝুঁকিতে রয়ে গেছে।

টাকোমা-পিয়ার্স কাউন্টির স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জেমস মিলার এ বলেছেন, “পিয়ার্স কাউন্টিতে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি খুব কম রয়েছে।” বিবৃতি। “ম্যালেরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামগ্রিকভাবে একটি বিরল রোগ – এবং চলমান সংক্রমণে আক্রান্ত দেশগুলিতে এক্সপোজারের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটে।”

