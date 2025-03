ওয়াসম এবং ওপেনজিএল নিয়ে আমার পরীক্ষা -নিরীক্ষা

// src/InstancedSphere.cpp shapeVAO . LinkAttrib ( shapeVBO , 0 , 3 , GL_FLOAT , 8 * sizeof ( float ), ( void * ) 0 ); // saved the basic mesh points. shapeVAO . LinkAttrib ( shapeVBO , 1 , 3 , GL_FLOAT , 8 * sizeof ( float ), ( void * )( 3 * sizeof ( float ))); // save the indices from the same shape buffer shapeVAO . LinkAttrib ( shapeVBO , 2 , 2 , GL_FLOAT , 8 * sizeof ( float ), ( void * )( 6 * sizeof ( float ))); // save texture coords instanceVBO = VBO ( mat4s ); for ( int i = 0 ; i < 4 ; i ++ ) { shapeVAO . LinkAttrib ( instanceVBO , 2 + i , 4 , GL_FLOAT , sizeof ( glm :: mat4 ), ( void * )( i * sizeof ( glm :: vec4 ))); glVertexAttribDivisor ( 2 + i , 1 ); // This tells OpenGL this is per-instance } colorVBO = VBO ( instanceColors ); // this should be dynamic shapeVAO . LinkAttrib ( colorVBO , 6 , 4 , GL_FLOAT , 4 * sizeof ( float ), ( void * ) 0 ); // link the indices from the color buffer. glVertexAttribDivisor ( 6 , 1 ); textureVBO = VBO ( instanceTextures ); textureVBO . Bind (); shapeVAO . LinkAttrib ( textureVBO , 7 , 1 , GL_INT , sizeof ( int ), ( void * ) 0 ); // link texture ids