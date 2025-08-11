You are Here
ওয়েইন লাইনকার কন্যা টিয়ার ল্যাভিশ বিয়ের বক্তৃতার আগে স্নায়ুগুলির সাথে লড়াই করে যখন তিনি সূর্য-ভিজে ম্যালোর্কায় ফুটবল ম্যানেজার হ্যারি অ্যাগম্বারের সাথে গিঁট বাঁধেন
News

ওয়েইন লাইনকার কন্যা টিয়ার ল্যাভিশ বিয়ের বক্তৃতার আগে স্নায়ুগুলির সাথে লড়াই করে যখন তিনি সূর্য-ভিজে ম্যালোর্কায় ফুটবল ম্যানেজার হ্যারি অ্যাগম্বারের সাথে গিঁট বাঁধেন

রবিবার সান ভিজে ম্যালোর্কায় হ্যারি আগম্বারের সাথে গিঁট বেঁধে দেওয়ার সময় কন্যা টিয়ার ল্যাভিশ বিয়েতে তাঁর বক্তৃতার আগে ওয়েন লাইনকার স্নায়ুর সাথে লড়াই করেছিলেন।

ভক্তদের ভাগ্যের জন্য জিজ্ঞাসা করার জন্য তার বড় মুহুর্তের আগে ইনস্টাগ্রামে যাওয়ার সময় গ্যারি লাইনকারের উদ্যোক্তা এবং ভাই, 63৩ বছর বয়সী একটি কালো টাক্সিডোতে ড্যাপারকে দেখেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ভাইবোন উপস্থিত থাকলে এটি অজানা।

ওয়েইন কনিষ্ঠ পুত্র ফ্রেডির (21) এর পাশাপাশি স্ন্যাপগুলির জন্যও পোজ দিয়েছেন, যিনি একটি ট্যান স্যুটে একটি সমান স্মার্ট চিত্র কেটেছিলেন যা তিনি একটি খাস্তা সাদা শার্ট দিয়ে পরেছিলেন।

টিন্টেড শেডের পিছনে চোখ রক্ষা করে ওয়েন তার অনুসারীদের বলেছিলেন: ‘বাহ কি দিন অবিশ্বাস্য আমার রাজকন্যা আমার রাজকন্যাকে আইলটিতে নীচে নেমেছিল,’

‘এখনই আমার বক্তৃতাটি করতে যাচ্ছি, আমাকে ভাগ্য ছেলেদের কামনা করুন’ ক্যামেরার জন্য কৌতুকপূর্ণ মুখ টানানোর আগে।

দুবাইতে বসবাসরত ২ 26 বছর বয়সী অনুষ্ঠানের 24 ঘন্টা আগে ফুটবল ম্যানেজার হ্যারি (31) এবং তাদের তিন বছরের ছেলে আলবা তাদের অতিথিদের ম্যালোর্কায় স্বাগত জানাতে একটি বাশ ছুঁড়েছিলেন।

রবিবার সান ভিজে ম্যালোর্কায় হ্যারি আগম্বারের সাথে গিঁট বেঁধে দেওয়ার সময় কন্যা টিয়ার ল্যাভিশ বিয়েতে তাঁর বক্তৃতার আগে ওয়েন লাইনকার স্নায়ুর সাথে লড়াই করেছিলেন

রবিবার সান ভিজে ম্যালোর্কায় হ্যারি আগম্বারের সাথে গিঁট বেঁধে দেওয়ার সময় কন্যা টিয়ার ল্যাভিশ বিয়েতে তাঁর বক্তৃতার আগে ওয়েন লাইনকার স্নায়ুর সাথে লড়াই করেছিলেন

দুবাইতে বসবাসরত ২ 26 বছর বয়সী অনুষ্ঠানের আগে টিআইএ (৩১) এবং তাদের তিন বছরের ছেলে আলবা তাদের অতিথিদের স্বাগত জানাতে একটি বাশ ছুঁড়েছিলেন (টিয়া এবং হ্যারি চিত্রযুক্ত)

দুবাইতে বসবাসরত ২ 26 বছর বয়সী অনুষ্ঠানের আগে টিআইএ (৩১) এবং তাদের তিন বছরের ছেলে আলবা তাদের অতিথিদের স্বাগত জানাতে একটি বাশ ছুঁড়েছিলেন (টিয়া এবং হ্যারি চিত্রযুক্ত)

টিয়া একটি শ্যাম্পেন লেইস পোশাকে স্তব্ধ হয়ে গেল যা তার চোয়াল-ড্রপিং চিত্রের প্রতিটি ইঞ্চি জড়িয়ে ধরেছিল, যখন বর হ্যারি একটি ক্লাসিক স্যুট বেছে নিয়েছিল।

ভেন্যুটি বিশাল লক্ষণগুলির সাথে সজ্জিত ছিল যা ‘আগের নাইট’ পাশাপাশি ল্যাভিশ ফুলের প্রদর্শনগুলি পড়েছিল।

ওয়েন চারজনের বাবা, পাশাপাশি কন্যা টিয়া, তাঁর তিন পুত্র ফ্রেডি, ডুয়েন, ৪০ বছর বয়সী এবং ৩৩ বছর বয়সী শান রয়েছে – এর আগে তিনি বলেছিলেন যে তিনি তাঁর সন্তানের মায়েদের সাথে ভাল কথা বলেছেন, যার নাম সব প্রকাশ করা হয়নি।

বৃহস্পতিবার টিয়া প্রকাশ করেছে যে তিনি এবং হ্যারি বাগদানের এক বছর পরে তিনি তার বড় দিনের আগে ম্যালোর্কায় এসেছিলেন।

একজনের মা একটি বিমানবন্দর ট্রলির একটি ছবি পোস্ট করেছিলেন লুই ভিটন ব্যাগ সহ বেশ কয়েকটি মামলা, পাশাপাশি তার বিয়ের পোশাক।

টিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি তার পোশাকটি আইটেম অন আইটেম হিসাবে নিয়েছিলেন এবং এটি বিমানের ওভারহেড লকারে সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন – যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিনি লিখেছেন: ‘আমার পোশাকের ক্ষেত্রে আমি কেবল এটি হাতের লাগেজ হিসাবে নিয়েছি এবং বিমানটিতে উঠা পর্যন্ত কেউ কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনি।

আমি এটির জন্য পুরো ওভারহেড লকারটি পেতে সক্ষম হয়েছি তবে আমি আপনার পোশাকটি ঠিক আপনার পাশে রাখার জন্য একটি সিট বুকিংয়ের পরামর্শ দিচ্ছি।

উদ্যোক্তা এবং টিভির গ্যারি লাইনকারের ভাই, 63৩ বছর বয়সী তার বড় মুহুর্তের আগে ইনস্টাগ্রামে যাওয়ার সময় একটি কালো টাক্সিডোতে ড্যাপারকে দেখতে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করার জন্য ভক্তদের জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন

উদ্যোক্তা এবং টিভির গ্যারি লাইনকারের ভাই, 63৩ বছর বয়সী তার বড় মুহুর্তের আগে ইনস্টাগ্রামে যাওয়ার সময় একটি কালো টাক্সিডোতে ড্যাপারকে দেখতে ভক্তদের জিজ্ঞাসা করার জন্য ভক্তদের জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন

ওয়েন কনিষ্ঠ পুত্র ফ্রেডির পাশাপাশি 21 বছর বয়সী স্ন্যাপগুলির জন্যও পোজ দিয়েছেন, যিনি একটি ট্যান স্যুটে একটি সমান স্মার্ট চিত্র কেটেছিলেন যা তিনি একটি খাস্তা সাদা শার্টের সাথে পরেছিলেন

ওয়েন কনিষ্ঠ পুত্র ফ্রেডির পাশাপাশি 21 বছর বয়সী স্ন্যাপগুলির জন্যও পোজ দিয়েছেন, যিনি একটি ট্যান স্যুটে একটি সমান স্মার্ট চিত্র কেটেছিলেন যা তিনি একটি খাস্তা সাদা শার্টের সাথে পরেছিলেন

অন্য একটি পোস্টে তিনি বলেছিলেন: 'আমার মেয়েকে আইল থেকে নামার জন্য প্রস্তুত'

অন্য একটি পোস্টে তিনি বলেছিলেন: ‘আমার মেয়েকে আইল থেকে নামার জন্য প্রস্তুত’

ভেন্যুটি বিশাল লক্ষণগুলির সাথে সজ্জিত ছিল যা ‘আগের নাইট’ পাশাপাশি ল্যাভিশ ফুলের প্রদর্শনগুলি পড়েছিল

টিয়া একটি শ্যাম্পেন লেইস পোশাকে স্তব্ধ হয়ে গেছে যা তার চোয়াল-ড্রপিং চিত্রের প্রতিটি ইঞ্চি জড়িয়ে ধরেছিল, যখন বর হ্যারি একটি ক্লাসিক স্যুট বেছে নিয়েছিল

টিয়া একটি শ্যাম্পেন লেইস পোশাকে স্তব্ধ হয়ে গেছে যা তার চোয়াল-ড্রপিং চিত্রের প্রতিটি ইঞ্চি জড়িয়ে ধরেছিল, যখন বর হ্যারি একটি ক্লাসিক স্যুট বেছে নিয়েছিল

বিয়ের আগে ওয়েন কন্যা টিয়া এবং নাতি আলবার সাথে মানসম্পন্ন সময় উপভোগ করেছিলেন

বিয়ের আগে ওয়েন কন্যা টিয়া এবং নাতি আলবার সাথে মানসম্পন্ন সময় উপভোগ করেছিলেন

একে অপরকে এড়িয়ে যাওয়ার কয়েক বছর পরে - ওয়েইন এবং গ্যারি গত মাসে ইবিজার প্রাক্তন বিবিসি তারকা পুত্র হ্যারির বিয়েতে পুনরায় মিলিত হয়েছিল, বছরগুলিতে তারা প্রথমবারের মতো একসাথে দেখা হয়েছে বলে চিহ্নিত করে

একে অপরকে এড়িয়ে যাওয়ার কয়েক বছর পরে – ওয়েইন এবং গ্যারি গত মাসে ইবিজার প্রাক্তন বিবিসি তারকা পুত্র হ্যারির বিয়েতে পুনরায় মিলিত হয়েছিল, বছরগুলিতে তারা প্রথমবারের মতো একসাথে দেখা হয়েছে বলে চিহ্নিত করে

ইনস্টাগ্রামে ভাগ করা একটি ভিডিওতে, গ্যারি তার ছোট ভাইয়ের কাছে এই জুটিটির সাথে এই জুটিটি সম্ভবত পারিবারিক ইভেন্টের জন্য হ্যাচেটকে কবর দেওয়ার আগে পানীয়টি ঘাড়ে ফেলেছিল

ইনস্টাগ্রামে ভাগ করা একটি ভিডিওতে, গ্যারি তার ছোট ভাইয়ের কাছে এই জুটিটির সাথে এই জুটিটি সম্ভবত পারিবারিক ইভেন্টের জন্য হ্যাচেটকে কবর দেওয়ার আগে পানীয়টি ঘাড়ে ফেলেছিল

‘তারা যেমন বলেছিল যে যদি কোনও লকার না পাওয়া যায় তবে এটি হোল্ডে রাখা হত! কারণ বিমানটিতে কোনও ওয়ার্ডরোব স্থান ছিল না কারণ এটি একটি ছোট বিএ ছিল, এটি আমার মনে হয় আমি ভাগ্যবান! সবেমাত্র এটি একটি দ্বিগুণ ড্রেস ব্যাগে নিয়েছে।

টিআইএ, যিনি সম্প্রতি 32 টি টুকরো বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রেটিলিটলথিংয়ের জন্য 20-বর্ণের ছুটির সম্পাদনা চালু করেছিলেন, তাদের ইউনিয়ন উদযাপনের জন্য বন্ধু এবং পরিবার যোগদান করবেন।

তিনি সম্প্রতি ইবিজায় তার চাচাত ভাই হ্যারি বিয়ের বিয়েতে অংশ নিয়েছিলেন, কারণ তিনি 17 বছরের পারিবারিক বিরোধ সত্ত্বেও বাবার সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

গ্যারি এবং ওয়েনের বিরোধ ২০০৮ সাল থেকে, যখন ইংল্যান্ড এবং বার্সেলোনার প্রাক্তন স্ট্রাইকার গ্যারি ড্যানিয়েল বক্সকে দেখতে শুরু করেছিলেন এবং ছুটিতে আইবিজায় নিয়ে এসেছিলেন।

‘আমার মতে, ড্যানিয়েল আমার ভাইয়ের সাথে আমার সম্পর্কের জন্য ব্যয় করেছিলেন। দুঃখজনকভাবে গ্যারি আর আমার জীবনের অংশ নয়, ‘ওয়েন এপ্রিল 2015 এ দ্য সানকে বলেছিলেন।

ওয়েন যখন তাদের সাপ্তাহিক ফোন কথোপকথন এবং হোম ভিজিট হঠাৎ করে শেষ হয়েছিল তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল – তবে তিনি ড্যানিয়েলের সাথে প্রথম প্রথম মুখোমুখি হয়ে এটি দোষারোপ করেছিলেন, যিনি গ্যারি ২০০৯ সালে বিয়ে করেছিলেন তবে ২০১ 2016 সালে বিবাহবিচ্ছেদ করেছিলেন।

‘তারা ২০০৮ সালের আগস্টে আইবিজায় এসেছিল এবং এটি সত্যিই বিশ্রী ছিল। আমি ড্যানিয়েলের সাথে স্পার্ক করিনি এবং আমাদের সম্পর্ক শীতল ছিল, ‘ওয়েন বলেছিলেন।

ওয়েন দাবি করেছিলেন যে ড্যানিয়েল প্রথম দিন তার ঘরে থাকতেন এবং পরের রাতে তারা একটি রাতের সময় একে অপরের সাথে কথা বলেননি।

প্রভাবশালী গ্যারির সাথে উত্তেজনা এনে তার ভাইকে বিরক্ত করার ঝুঁকি নিতে চায়নি – তবে ওয়েন কখনও ছুটির পরে ড্যানিয়েলের সাথে কথা বলেননি।

টিয়া এবং হ্যারি আট বছর ধরে একসাথে রয়েছেন এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বরে জরুরি সি-বিভাগের মাধ্যমে আলবার স্বাগত জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার টিয়া প্রকাশ করেছে যে তিনি এবং হ্যারি বাগদানের এক বছর পরে তার বড় দিনের আগে তিনি ম্যালোর্কায় এসেছিলেন

বৃহস্পতিবার টিয়া প্রকাশ করেছে যে তিনি এবং হ্যারি বাগদানের এক বছর পরে তার বড় দিনের আগে তিনি ম্যালোর্কায় এসেছিলেন

একজনের মা লুই ভিটন ব্যাগ সহ বেশ কয়েকটি মামলা, পাশাপাশি তার বিয়ের পোশাক সহ একটি বিমানবন্দর ট্রলির একটি ছবি পোস্ট করেছেন

একজনের মা লুই ভিটন ব্যাগ সহ বেশ কয়েকটি মামলা, পাশাপাশি তার বিয়ের পোশাক সহ একটি বিমানবন্দর ট্রলির একটি ছবি পোস্ট করেছেন

টিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি তার পোশাকটি একটি ক্যারি অন আইটেম হিসাবে নিয়েছিলেন এবং এটি বিমানের ওভারহেড লকারে সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন - যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ

টিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি তার পোশাকটি একটি ক্যারি অন আইটেম হিসাবে নিয়েছিলেন এবং এটি বিমানের ওভারহেড লকারে সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন – যা তিনি প্রকাশ করেছিলেন একটি ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ

টিয়া এর আগে ইবিজার একটি রোমান্টিক বিচ প্রস্তাবের সময় তার ফুটবল ম্যানেজার অংশীদার এক হাঁটুতে নামার স্ন্যাপগুলি ভাগ করে নিয়েছে

টিয়া এর আগে ইবিজার একটি রোমান্টিক বিচ প্রস্তাবের সময় তার ফুটবল ম্যানেজার অংশীদার এক হাঁটুতে নামার স্ন্যাপগুলি ভাগ করে নিয়েছে

টিয়া এর আগে ইবিজার একটি রোমান্টিক সৈকত প্রস্তাবের সময় তার ফুটবল ম্যানেজার অংশীদার এক হাঁটুতে নামার স্ন্যাপগুলি ভাগ করে নিয়েছিল।

তাদের দুই বছরের ছেলে আলবা পিকনিক কম্বলটি দেখেছিল বলে তিনি বিশেষ মুহুর্তের জন্য একটি সাদা পোশাকে চমকপ্রদ লাগছিলেন।

টিয়া ক্যাপশনে লিখেছিল: ‘আমি আমাদের বিশেষ জায়গায় আমার স্বপ্নের মানুষকে হ্যাঁ বলেছিলাম।’

এই দম্পতি সাত বছর ধরে একসাথে রয়েছেন এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বরে জরুরি সি-বিভাগের মাধ্যমে আলবার স্বাগত জানিয়েছেন।

‘সর্বাধিক বিশেষ প্রস্তাব @হ্যারিগম্বার_ আমার সন্তানের মেয়েকে আইলটিতে নামার জন্য আমার জীবনের গর্বের মুহুর্তের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না … তোমাকে দুজনকেই ভালবাসি।’

হ্যারি তার জন্য একটি সুন্দর সূর্যাস্তের প্রস্তাবের আয়োজন করেছিলেন এবং এটি অবশ্যই টিয়ার পক্ষে একটি সহজ হ্যাঁ ছিল যিনি একটি বিশাল পান্না কাটা রিং উপস্থাপন করেছিলেন।

দুবাইতে টিম আরবিয়ান ফ্যালকনস পরিচালনা করা হ্যারি ইনস্টাগ্রামে তার শটগুলি ক্যাপশন করেছিলেন: ‘তিনি হ্যাঁ বলেছিলেন।’

প্রাক্তন ইংলিশ ফুটবলার হ্যারি হিয়ারফোর্ড ইউনাইটেড, সুইন্ডন এবং গ্রেস অ্যাথলেটিকের মিডফিল্ডার হিসাবে অভিনয় করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।