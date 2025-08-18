ওয়েগোভি লিভারের রোগের জন্য মার্কিন অনুমোদন পাওয়ার পরে নোভো নর্ডিস্ক পপ 5% শেয়ার করে

ওয়েগোভি ইনজেকশন কলমগুলি সোমবার, এপ্রিল 28, 2025 এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্মন্ট, ওয়াটারবারিতে সাজানো হয়েছে।
শেলবি নোলস | ব্লুমবার্গ | গেটি ইমেজ
কোম্পানির ব্লকবাস্টার ওয়েগোভি স্থূলত্বের ওষুধের গুরুতর লিভারের রোগের চিকিত্সার জন্য মার্কিন খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের কাছ থেকে ত্বরান্বিত অনুমোদন পাওয়ার পরে সোমবার নভো নর্ডিস্কের শেয়ারগুলি প্রায় 5% চড়েছে।
শুক্রবার সংস্থাটি বলেছে যে মাঝারি থেকে উন্নত লিভার ফাইব্রোসিসযুক্ত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে একটি হ্রাস ক্যালোরি ডায়েট এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বিপাকীয় কর্মহীনতা-সম্পর্কিত স্টিটোহেপাটাইটিস (এমএএসএইচ) এর চিকিত্সার জন্য এটি অনুমোদনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল।
নভো নর্ডিস্কের শেয়ারগুলি লন্ডনের সময় (5:20 এএম ইটি) 10:20 এ 5.32% বেড়েছে।
আমেরিকান লিভার ফাউন্ডেশন অনুসারে, অনুমোদনের ফলে ওয়েগোভি প্রথম জিএলপি -১ শ্রেণীর চিকিত্সা ম্যাশের জন্য অনুমোদিত করে তোলে, একটি প্রগতিশীল লিভারের শর্ত যা মার্কিন লিভার ফাউন্ডেশন অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনুমানিক ৫% প্রাপ্তবয়স্কদের প্রভাবিত করে।
এটি ডায়াবেটিস এবং স্থূলত্বের চিকিত্সার বাইরে ওষুধের অ্যাপ্লিকেশনগুলিকেও অগ্রসর করে এবং বিপাকীয় রোগের বাজারে এর উপস্থিতি বিকাশ করে। অনুমোদনের ফলে কার্ডিওভাসকুলার কারণগুলি থেকে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে ড্রাগের কার্যকারিতা নির্দেশ করে এমন একাধিক অধ্যয়নের অনুসরণ করে।
“ওয়েগোভি এখন ম্যাশের জন্য অনুমোদিত প্রথম এবং একমাত্র জিএলপি -১ চিকিত্সা হিসাবে অনন্যভাবে অবস্থান করছেন, ইতিমধ্যে প্রমাণিত ওজন হ্রাস, কার্ডিওভাসকুলার বেনিফিট এবং সেমাগ্লুটাইডের সাথে যুক্ত প্রমাণের বিস্তৃত সংস্থা পরিপূরক করেছেন,” মার্টিন হলস্ট ল্যাঞ্জ, নোভো নর্ডিস্কের নির্বাহী কর্মকর্তা এবং গবেষণা ও বিকাশের প্রধান, এক বিবৃতিতে বলেছেন।
ত্বরিত অনুমোদনটি এসেন্স ট্রায়ালের প্রথম পর্বের উপর ভিত্তি করে ছিল, যেখানে নভো নর্ডিস্ক ওয়েগোভি বলেছিলেন প্লেসবোয়ের তুলনায় লিভার ফাইব্রোসিসে “একটি পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং উচ্চতর উন্নতি” প্রদর্শিত।
সমীক্ষার অধীনে সংস্থাটি জানিয়েছে যে ওয়েগোভির সাথে চিকিত্সা করা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (.9২.৯%) লোকেরা লিভার ফাইব্রোসিসের কোনও অবনতি না করে স্টিটোহেপাটাইটিস রেজোলিউশন অর্জন করেছে, যার তুলনায় ৩৪.৩% যারা প্লেসবো পরিচালিত হয়েছিল তাদের তুলনায়।
ওয়েগোভির সাথে চিকিত্সা করা তাদের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি (৩ 36.৮%) লিভার ফাইব্রোসিসে উন্নতি অর্জন করেছে 72 সপ্তাহের পরে স্টিটোহেপাটাইটিসকে আরও খারাপ না করে, প্লেসবো প্রাপ্ত 22.4% এর তুলনায়।
এটি একটি উন্নয়নশীল গল্প। আপডেটের জন্য দয়া করে আবার চেক করুন।