ওয়েন্ডেল পিয়ার্স বলেছেন ‘দ্য ওয়্যার’ রিবুটের দরকার নেই
ওয়েন্ডেল পিয়ার্স বলেছেন ‘দ্য ওয়্যার’ রিবুটের দরকার নেই

প্রায় 25 বছর পরে, “সতর্কতা” দিক তারের ওয়েন্ডেল পিয়ার্সকে অভিনয় করার জন্য আর সমাজের কাছে মারাত্মক সতর্কতা হিসাবে দেখা যায় না।

টনি বিজয়ী সম্প্রতি ব্যাখ্যা করেছেন যে এইচবিও শো, যা ২০০২ থেকে ’08 পর্যন্ত পাঁচটি মরসুমে চলেছিল, কেন শোয়ের সামাজিক থিমগুলি রিয়েল টাইমে “আজ প্রদর্শিত” হয় বলে পুনরায় বুট করার নিশ্চয়তা দেয় না।

তারের এমন কিছু যা ক্লাসিক, “তিনি বলেছিলেন কোলাইডার। “এটি কী ক্লাসিক করে তোলে (এটি) এর সাথে কথা বলে, এটি তখন দর্শকদের সাথে কথা বলেছিল, এটি এখন আমাদের সাথে কথা বলে, এটি শ্রোতাদের সাথে এটি শেষ হওয়ার অনেক পরে কথা বলবে।”

বাল্টিমোরের পুলিশ এবং মাদক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ডেভিড সাইমন-নির্মিত সিরিজটি ব্যাখ্যা করে “এটি ছিল যে এটি ছিল যে এটি ছিল, এটি মানুষকে মানুষের প্রকৃতির একটি কুৎসিত দিক রয়েছে তা জানতে দেয়,” পিয়ের্স উল্লেখ করেছিলেন, “আমরা আজ দেখছি যে এটি প্রদর্শন করা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “আমি যখন এখানে দুর্দান্ত সুন্দর হলিউড বুলেভার্ডে দাঁড়িয়ে আছি, তাদের আমেরিকান সিক্রেট পুলিশ রয়েছে যারা আজ ম্যাকআর্থার পার্কে অভিযান চালিয়েছিল অকারণে নাগরিকদের উপর বন্দুক নিয়ে এসেছিল,” তিনি বলেছিলেন।

“এটি একটি বিপজ্জনক জিনিস,” পিয়ার্স যোগ করেছেন। “এ কারণেই তারের তাই মারাত্মক। এটি তখন খনিতে একটি ক্যানারি ছিল এবং এটি এখন খনিতে একটি ক্যানারি। আমরা কোন ধরণের সমাজের অংশ হতে চাই? “

পিয়ার্স পাঁচ-মৌসুমের রান জুড়ে অভিনীত ভেটেরান হোমাইসাইড গোয়েন্দা উইলিয়াম ‘বঙ্ক’ মোরল্যান্ডের চরিত্রে প্রশংসিত শোয়ের উপস্থিতিতে উপস্থিত হয়েছিল।

