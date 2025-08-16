ওয়েন রুনি: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি তাঁর নিজের কথায়

ডাব্লুআর: পরিচালনার সাথে, এটি এমন কিছু ছিল যা আমি সবসময় প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম। আমি এটি একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেছি। আমি সবসময় জীবনে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং জিনিসগুলি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তবে এটিও বুঝতে পেরেছি যে এটিও ভুল হওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে আমি সেই ঝুঁকি এবং চ্যালেঞ্জ নিতে কিছু মনে করি না।
কিছু প্রাক্তন খেলোয়াড় নিখুঁত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে পারে। ডার্বি কাউন্টি ওয়ান … আমি সেখানে খেলছিলাম এবং ফিলিপ কোকু বরখাস্ত হয়ে গেল। আমরা প্রশাসনে গিয়েছিলাম। এটি পরিচালনার জন্য সত্যিই শক্ত শুরু ছিল তবে আমি অনুভব করেছি যে আমরা সত্যিই একটি ভাল কাজ করেছি।
ডিসি ইউনাইটেডে, যখন আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, আমি অনুভব করেছি যে এটি সেভাবে চিত্রিত না হলেও আমরা একটি ভাল কাজ করেছি। আমরা সেখানে যাওয়ার আগে তারা তিনটি মরসুমের নীচে শেষ করেছিল এবং আমরা তাদের প্লে-অফগুলির একটি পয়েন্টের মধ্যে নিয়ে এসেছি।
বার্মিংহাম ওয়ান, সবকিছু ভুল ছিল – এটির সময়, ভক্তরা আমাকে সত্যিই একটি সুযোগ দেয়নি, আমরা গেমস হারিয়েছি। এটি ঠিক তখনই অনুভূত হয়েছিল তবে এটির দিকে ফিরে তাকানো, এটি ছিল না।
এবং প্লাইমাউথে, আমরা আমাদের যা ছিল তার জন্য ঠিকঠাক করছিলাম এবং তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এর পরে আমি ভেবেছিলাম, ‘আমি জানি না কেন আমি নিজেকে এই অবস্থানগুলিতে রাখছি’। আমি পন্ডিত্রি করার দিকে নজর রেখেছি, বিট করেছি এবং এটি উপভোগ করেছি এবং অনুভব করেছি যে সময়টি সঠিক। তাই আমি এখানে!