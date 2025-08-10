You are Here
ওয়েলনেস ড্রিঙ্কস কি সত্যই তারা যা বলে তা করে?
News

ওয়েলনেস ড্রিঙ্কস কি সত্যই তারা যা বলে তা করে?

গেটি চিত্রগুলি গোলাপী পেরেক বার্নিশযুক্ত একজন মহিলা বরফে ভরা গ্লাসে একটি উজ্জ্বল কমলা রঙের ক্যান .েলে দেয়। তরল গোলাপী এবং ফিজিগেটি ইমেজ

একটি ক্যান শান্ত। কয়েক চুমুক পরে শিথিলকরণ।

কিছু পানীয় সংস্থাগুলি আপনাকে শীতল করতে সহায়তা করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি পানীয়গুলির সাথে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

লুসি এবং সেরেনা তাদের শপথ করে। তারা ভাল বন্ধু যারা অনেকের মতোই কেরিয়ার, ছোট বাচ্চা হওয়ার বিশৃঙ্খলা, ফিট থাকার চেষ্টা করছে এবং এর মধ্যে থাকা সমস্ত কিছুরও।

“এই পানীয়গুলি আমার সমস্ত উদ্বেগ এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবে না,” সেরেনা বলেছেন, “তবে তারা যদি আমাকে কিছুটা উত্সাহ দেয় – তবে আমি তা নেব।”

লুসি এগুলিও সত্যিই দরকারী বলে মনে করে, বিশেষত যখন সে কিছুটা অভিভূত বোধ করে।

“যদি আমি সেই নিম্ন-স্তরের আতঙ্ক পাই, তবে ভ্রমণের পানীয় বা এর মতো কিছু দিয়ে আমি এটিকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি।”

তবে শিল্পের একটির বিজ্ঞাপনের পরে সর্বাধিক পরিচিত ব্র্যান্ডগুলি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এর পানীয়গুলি স্ট্রেস এবং উদ্বেগের সাথে সহায়তা করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য, এই ধরণের পানীয়গুলি তারা তৈরি করার মতো কার্যকর কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বিবিসি নিউজ পুষ্টিবিদ এবং ডায়েটিশিয়ানদের সাথে কথা বলেছে যারা সন্দেহজনক যে পানীয়গুলিতে স্বল্প পরিমাণে পরিপূরকগুলি সত্যই জেনের এই ধারণাটি আনতে পারে।

একজন মনোবিজ্ঞানী পরামর্শ দিয়েছেন যে আমরা যখন নিজের জন্য এমন কিছু যা ট্রিটের মতো অনুভব করি তখন নিজের জন্য সময় আলাদা করে রাখি তখন আমরা আসলে “আমাদের নিজস্ব শান্ত তৈরি করতে” পারি।

স্টিভেন ওকস লুসি এবং সেরেনা পার্কের বেঞ্চে মদ্যপান ভ্রমণে বসে আছেনস্টিভেন ওকস

লুসি এবং সেরেনা বলছেন যে পানীয়গুলি যদি জীবনকে চাপ দেয় তবে তাদের শান্ত বোধ করতে পারে

একটি বাজার গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, “কার্যকরী পানীয়” বাজার – এটি অতিরিক্ত স্বাস্থ্য বেনিফিট সহ পানীয়গুলি বুমিং করছে, ব্রিটিশ সুপারমার্কেটগুলি গত 12 মাসে বিক্রয় 24.5% কমেছে বলে একটি বাজার গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে। প্রায় 30% যুক্তরাজ্যের পরিবার এখন এই কার্যকরী পানীয়গুলি কিনে, সংখ্যার দ্বারা ওয়ার্ল্ডপ্যানেল বলে।

সুতরাং, তাদের মধ্যে আসলে কী রয়েছে যা আপনাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে বা আপনার স্বাস্থ্যকে উত্সাহ দিতে সহায়তা করবে বলে মনে করা হচ্ছে? ঠিক আছে, এখানেই জিনিসগুলি জটিল হয়ে উঠতে পারে, কারণ প্রতিটি ব্র্যান্ড আলাদা পদ্ধতির গ্রহণ করে।

ট্রিপের মাইন্ডফুল মিশ্রণের পাশাপাশি, রিয়াল, গ্রাস অ্যান্ড কো, গুড্রে এবং সুপার মার্কেটের নিজস্ব ব্র্যান্ডগুলির মতো অন্যান্য সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপন দেয় যে তাদের পানীয়গুলিতে পরিপূরক রয়েছে:

  • সিংহের ম্যান এক্সট্রাক্ট – পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে এক ধরণের মাশরুম পাওয়া যায়
  • এল-থানাইন-একটি অ্যামিনো অ্যাসিড মূলত সবুজ এবং কালো চা পাওয়া যায়
  • অশ্বস্বন্ধা – এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অঞ্চলে চাষ করা একটি b ষধি
  • ম্যাগনেসিয়াম – একটি খনিজ মানুষের দেহকে সঠিকভাবে কাজ করা দরকার

এই পরিপূরকগুলি সাধারণত অনেকগুলি স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলজনক পণ্যগুলিতে পাওয়া যায় এবং মেজাজ বাড়ানো, শক্তি বাড়ানো, জ্ঞানকে সমর্থন করা এবং স্ট্রেসে সহায়তা করার সাথে জড়িত।

তবে এর প্রমাণ কতটা দৃ ust ়? এটি জটিল কারণ প্রতিটি বিভিন্ন স্তরের কার্যকারিতা প্রস্তাব করে বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্যতার অনেকগুলি অধ্যয়ন রয়েছে।

ট্রিপের বিজ্ঞাপন, যা এর উপাদানগুলি হ’ল স্ট্রেস এবং উদ্বেগের বুস্টারগুলি ছিল, বিজ্ঞাপনের মানদণ্ড এজেন্সি (এএসএ) কোডটি লঙ্ঘন করেছিল, এএসএ রায় দিয়ে যে ট্রিপের দাবী তাদের পানীয়গুলি “প্রতিরোধ, চিকিত্সা বা রোগ নিরাময় করতে পারে” খুব দূরে ছিল।

ট্রিপ বিবিসি নিউজকে “ওয়েবসাইটে একটি একক পৃষ্ঠা” সম্পর্কিত রায়কে বলেছিল এবং এটি “পরিবর্তনগুলি অনুরোধ করা” করেছে। এটি বলেছে যে এটি আত্মবিশ্বাসী যে এটি উপাদানগুলি “শান্ত” শব্দের ব্যবহারের অনুমতি দেয় যা “বহু ব্র্যান্ডের দ্বারা ব্যাপকভাবে এবং আইনত ব্যবহৃত হয়”।

বাম দিক থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে গেটি চিত্রগুলি: সিংহের ম্যান, অশ্বস্বন্ধা রুট এবং পাউডার, ম্যাগনেসিয়াম পরিপূরক বড়ি এবং কালো চা - এল -থানিনের উত্সগেটি ইমেজ

বাম দিক থেকে ক্লকওয়াইজ: সিংহের ম্যান, অশ্বস্বন্ধা রুট এবং পাউডার, ম্যাগনেসিয়াম পরিপূরক বড়ি এবং কালো চা – এল -থানিনের উত্স

ডায়েটিশিয়ান রিমা প্যাটেল এই পানীয়গুলিতে পরিপূরক পরিমাণের পরিমাণ গ্রাহকদের সংবেদনশীল ভারসাম্য, শান্তির অনুভূতি বা স্ট্রেস রিলিফ যা শিল্প জুড়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না তা উদ্বিগ্ন। তিনি ফুংহি সিংহের ম্যানের চারপাশে প্রমাণের ক্রমবর্ধমান সংস্থাটি হাইলাইট করেছেন, তবে বলেছেন যে এর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে কিনা সে সম্পর্কে কোনও চূড়ান্ত অনুসন্ধান নেই।

“গবেষণাটি এখনও শৈশবে খুব বেশি,” তিনি বলেছেন। “আরও উন্নত ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলির মধ্যে একটিতেঅল্প সংখ্যক অংশগ্রহণকারীকে 1800mg দেওয়া হয়েছিল – এটি এই পানীয়গুলির মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে কমপক্ষে চারগুণ বেশি। “

অধ্যয়নগুলি সূচিত করে যে মহিলারা এই ধরণের পরিপূরকগুলি গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে তবে তারা সর্বদা গবেষণায় সামনে এবং কেন্দ্র নয়।

এমএস প্যাটেল ব্যাখ্যা করেছেন, মহিলা অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত গবেষণার অভাব আংশিকভাবে মাসিক চক্র এবং ওঠানামা করা হরমোনগুলিতে নিচে রয়েছে, এটি আরও “ট্র্যাক করতে জটিল” করে তোলে, মিসেস প্যাটেল ব্যাখ্যা করেছেন।

তবে এই পানীয়গুলি অ্যালকোহল পান করার জন্য একটি ভাল বিকল্প তৈরি করতে পারে যা সে বলে, এবং তার ক্লায়েন্ট রয়েছে যারা প্রতি রাতে ওয়াইন বা জিন এবং টনিক থাকা থেকে এই পানীয়গুলির একটি ক্যান খোলার জন্য তাদের অনিচ্ছায় সহায়তা করার জন্য স্যুইচ তৈরি করে।

“আমি মনে করি আপনি এক চিমটি লবণ দিয়ে প্রচুর দাবি নিতে পারেন, তবে তারা অবশ্যই লোকদের সেই অন্য বিকল্পটি দিচ্ছেন।”

এমিলি মে এমিলি মেএমিলি মে

এমিলি মে কফি শপে বয়স্ক ক্লায়েন্টেল বলেছেন যেখানে তিনি কাজ করেন সত্যই সুস্থ পানীয়ের মধ্যে রয়েছে

পারফরম্যান্স পুষ্টিবিদ ডাঃ সিনিয়াদ রবার্টস বলেছেন যে পরিপূরকগুলি একটি পার্থক্য আনতে পারে তবে তারা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কিছু লোকের জন্য কাজ করে – যেমন উচ্চ -পারফর্মিং অ্যাথলেট যারা অতিরিক্ত প্রান্ত চান, বা নির্দিষ্ট পুষ্টির ঘাটতিযুক্ত লোকেরা – সাধারণ জনগণের পক্ষে অগত্যা নয়।

ডাঃ রবার্টস বলেছেন, “ক্র্যাক অন” স্বাদটি যদি আপনি উপভোগ করেন তবে আপনি যদি স্ট্রেস এবং উদ্বেগ হ্রাস করতে চান তবে আপনি সম্ভবত আপনার £ 2 বা 3 ডলার সংরক্ষণ করছেন এবং এটি “মাসের শেষে থেরাপি সেশন বা ম্যাসেজ” এর দিকে রাখছেন।

তিনি আরও যোগ করেন, “ফিজি পানীয়তে সিংহের ম্যান বা আশগাওয়ান্ডার একটি চিহ্ন কোনও পার্থক্য আনবে না,” তিনি যোগ করেন।

এমিলি মে, 25, কয়েক বছর আগে গ্লাস্টনবারিতে প্রথমে এই পানীয়গুলি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি তাদের মাধ্যমে জেনের একটি অবস্থায় পৌঁছানোর চেষ্টা করার বিষয়ে অত্যধিক বিরক্ত হন না – তিনি কেবল স্বাদ পছন্দ করেন।

“আমি এডিএইচডি,” এমিলি বলেছেন, “সুতরাং আমাকে শান্ত করার জন্য আমার অবশ্যই এই পানীয়গুলির মধ্যে একটির চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন হবে।”

ট্রিপের মাধ্যমে ট্রিপ অফ ট্রিপের একটি স্ক্রিন শটের অংশটি তার ওয়েবসাইট থেকে নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপনের একটি হালকা নীল নীল ক্যান দেখায়। পাঠ্যে এটি বলেছে যে অনেকগুলি উপাদান রয়েছে "শান্ত জন্য তৈরি"।মাধ্যমে ট্রিপ

ট্রিপের নিষিদ্ধ বিজ্ঞাপনটি স্বাস্থ্য দাবি করেছে যা নিষিদ্ধ, বিজ্ঞাপন স্ট্যান্ডার্ড কর্তৃপক্ষ (এএসএ) বলেছে

বিজ্ঞাপনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম রেখা রয়েছে যে কোনও পণ্য আপনাকে শান্ত এবং শান্তির অনুভূতি দেবে এবং এই ধরণের পানীয় দাবি করা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিতে সহায়তা করবে।

মনোবিজ্ঞানী নাতাশা তিওয়ারি বলেছেন যে মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা সুস্থতা খাতে “ক্রমবর্ধমান সংঘাত”, একটি “বিষাক্ত মিশ্রণ” তৈরি করে।

তিনি বলেন, একটি ইতিবাচক – তবুও অস্থায়ী – পরিবর্তন হতে পারে এবং গ্রাহকরা একটি গুঞ্জন অনুভব করতে পারেন, তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কারণে নয়, কারণ “পণ্যের অভিজ্ঞতার চারপাশের সমস্ত কিছুই আসল”।

“সুতরাং আপনি একটি পানীয় কিনেছেন যা বলা যাক, বাজারের বিকল্পগুলির চেয়ে কিছুটা প্রাইসিয়ার। অতএব আপনি নিঃশব্দে বসে এবং সুন্দরভাবে উপভোগ করার প্রতিশ্রুতি দেন,” তিনি বলে। “আপনি ব্র্যান্ডিংয়ের দিকে তাকান – যা সুন্দর এবং শান্ত – আপনি এই মুহুর্তে আপনার পরিবেশটি প্রক্রিয়াজাত করছেন এবং তারপরে আপনি যা সত্যই অভিজ্ঞতা নিচ্ছেন তা আপনার অন্যথায় ব্যস্ত দিনে একটি শান্ত মুহূর্ত That’s এটি নকল নয়” “

এবং এটি শান্তির সেই ছোট্ট উইন্ডোটি যা লুসি এবং সেরেনা আকাঙ্ক্ষা করে – এবং কয়েক মিনিটের জন্য একটি ফিজি পানীয় তাদের দেয় যে বিজ্ঞান সত্যই সম্মত হোক বা না হোক।

বিবিসি নিউজ এই নিবন্ধে উল্লিখিত সমস্ত ব্র্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করেছে। গ্রাস অ্যান্ড কো আমাদের বলেছিলেন যে “বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নির্মিত উচ্চ-শক্তি প্রাকৃতিক অ্যাডাপ্টোজেন এবং ভিটামিন-প্যাকড মিশ্রণগুলি সরবরাহ করা … যা অনুমোদিত স্বাস্থ্য দাবি দ্বারা সমর্থিত।”

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts