ওয়েস্টফিল্ড বন্ডি জংশন ট্র্যাজেডি কীভাবে একজন সাক্ষীকে অবিশ্বাস্য জীবন-পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত করেছিল

শনিবার বিকেলে সিডনি কখনই ভুলতে পারে না।
ওয়েস্টফিল্ড বন্ডি জংশনে একটি সাধারণ দিন হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকেছিল যখন একাকী আক্রমণকারী জোয়েল কচি একটি ছুরি দিয়ে সজ্জিত কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, ছয়জনকে হত্যা করে, অন্যকে আহত করে এবং আরও অনেককে আঘাত করে ফেলে।
নাইকের সহকারী ব্যবস্থাপক অ্যামি ভ্যান ডার জ্যাগটের জন্য, ১৩ এপ্রিল, ২০২৪ সালের সেই দুর্ভাগ্যজনক দিনটি ছিল জীবন-পরিবর্তনকারী।
আতঙ্কিত সহকর্মীদের পাশাপাশি লকড নাইকের স্টোরের ভিতরে উঠে এসে তিনি বিশৃঙ্খলার সময় শপিং সেন্টার জুড়ে আতঙ্কিত চিৎকারগুলি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তাকে যে অসহায়ত্বকে আঁকড়ে ধরেছিল তা স্পষ্টভাবে মনে আছে।
‘এই মুহুর্তে, একেবারে সন্ত্রাস এবং অ্যাড্রেনালিনের মাঝে, আমার মধ্য দিয়ে একটি মারাত্মক সংকল্প বেড়ে যায় – sh াল হয়ে যাওয়ার জ্বলন্ত ইচ্ছা, আশ্রয়কেনা নয়; উদ্ধারকর্তা, উদ্ধারকৃত নয়, ‘মিসেস ভ্যান ডার জ্যাগট, 37, বলেছেন নিউজ.কম.উ.উ.
‘ভয়ের দুর্বলতার সাক্ষী এবং পুরোপুরি অসহায় বোধ করা – যা পুলিশ অফিসার হওয়ার আমার সিদ্ধান্তকে আরও দৃ ified ় করে তোলে। এটা সত্যিই আমার জন্য এটি সীমাবদ্ধ।
‘আমি সমস্ত দক্ষতা এবং জ্ঞান রাখতে চাই যাতে আমি সেই বিপদের দিকে দৌড়াতে পারি, এ থেকে পালাতে না পেরে।’
বিশেষত একজন মহিলা সেদিন তার উপর একটি ছাপ ফেলেছিলেন: পরিদর্শক অ্যামি স্কট, সাহসী অফিসার যিনি কচির মুখোমুখি হয়ে এবং তাকে গুলি করে হত্যা করে তাণ্ডব শেষ করেছিলেন।
অ্যামি ভ্যান ডের জাগ্ট (চিত্রযুক্ত) ওয়েস্টফিল্ড বন্ডি জংশন আক্রমণে ইকামে ধরা পড়ার 18 মাসেরও কম সময় পরে এনএসডাব্লু পুলিশে যোগদান করেছেন
ভ্যান ডার জ্যাগ্ট ইন্সপেক্টর অ্যামি স্কট দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যিনি সাহসিকতার সাথে বন্ডি জংশন কিলার জোয়েল কোচির মুখোমুখি হন
‘অ্যামি স্কট সেদিন নায়ক ছিলেন। আমি আর একজন অ্যামি। আমি ভেবেছিলাম, ‘এটি একটি চিহ্ন,’ ‘তিনি বলেছিলেন।
এই চিহ্নটি দ্রুত একটি নতুন পথে পরিণত হয়েছিল এবং চার মাসের মধ্যে, মিসেস ভ্যান ডার জ্যাগ্ট এনএসডাব্লু পুলিশ একাডেমিতে প্রবেশ করেছিলেন।
শুক্রবার, তিনি গর্বের সাথে গলবার্নে 300 টিরও বেশি সহকর্মী পুলিশ স্নাতকদের সাথে মিছিল করেছেন – 13 বছরের মধ্যে নতুন অফিসারদের বৃহত্তম দল।
সোমবার, তিনি প্রবেশনারি কনস্টেবল হিসাবে তার প্রথম শিফট নেবেন।
তাঁর গল্পটি এনএসডাব্লু পুলিশ মন্ত্রী ইয়াসমিন ক্যাটলি একত্রিত করেছিলেন, যিনি একটি জনগণের বিবৃতিতে তাঁর সাহস ও দৃ determination ়তার প্রশংসা করেছিলেন।
ক্যাটলি বলেছিলেন, ‘অ্যামির নীল রঙের ক্যারিয়ারে যাত্রা সাহস এবং মমত্ববোধ দ্বারা চিহ্নিত একটি,’ ক্যাটলি বলেছিলেন।
‘১৩ এপ্রিল ২০২৪ -এ, তিনি বন্ডি জংশন ওয়েস্টফিল্ডে কাজ করছিলেন যখন ভয়াবহ মারাত্মক ছুরিকাঘাত হয়েছিল। তিনি সেই মুহুর্তে অসহায় বোধ করার কথা মনে করেন এবং অন্যকে সাহায্য করার জন্য তার জীবন উত্সর্গ করতে চেয়েছিলেন।
‘সেদিন তার জীবনের গতিপথ বদলেছে, এবং আমরা আমাদের মহান রাষ্ট্রের সেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আমরা আরও গর্ব করতে পারি না।’
অ্যামি ভ্যান ডের জাগত (শুক্রবার প্রিয়জনদের সাথে চিত্রিত) ওয়েস্টফিল্ডের নাইকে স্টোরে কাজ করছিল যখন বিশৃঙ্খলা প্রকাশ হয়েছিল
খুচরা কর্মী পুলিশ অফিসারকে হিরো হিসাবে পরিদর্শক অ্যামি স্কটকে (চিত্রযুক্ত) সম্মান জানিয়েছেন
ভ্যান ডের জালের পুলিশিং কেরিয়ারটি এনএসডাব্লু পুলিশ বাহিনীর জন্য একটি সংজ্ঞায়িত মুহুর্তে শুরু হয়েছিল।
নতুন নিয়োগকারীরা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে কমিশনার কারেন ওয়েব, সংগঠনের নেতৃত্বদানকারী প্রথম মহিলা, পদত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
ওয়েব আগামী মাসে অবসর নেবে, সরকারকে এখন একটি বাহিনীর 24 তম কমিশনারকে নিয়োগের জন্য ছেড়ে দেবে 17,000 শক্তিশালী।
প্রোবেশনারি কনস্টেবল ভ্যান ডের জ্যাগ্টের সাধারণ উদ্দেশ্য কুকুর স্কোয়াড বা কৌশলগত ক্রিয়াকলাপে তার দর্শনীয় স্থান রয়েছে, যে ইউনিটগুলি তিনি বিশ্বাস করেন যে এপ্রিল বিকেলে সেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে সাহসিকতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন তা প্রতিফলিত করে।