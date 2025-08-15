ওয়েস্টসাইড গন ডঃ ড্রের অ্যালবাম ‘কমপটন’ ছিঁড়ে

ওয়েস্টসাইড গন আবার ডঃ ড্রের শেষ অ্যালবামে ছিঁড়ে গেছে কমপটন।
প্রাথমিকভাবে 2015 সালে প্রকাশিত, গ্রিসেলদা র্যাপার এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে তিনি এক দশক আগে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রকল্পের খুব বেশি ভাবেননি।
তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন: “এন-জিজিএএস কমপটনকে ড্রপ করার জন্য 15 বছর অপেক্ষা করেছিল এবং এটি আবর্জনা এবং হিটলার পরেন হার্মিস 2 তৈরি করতে আমার 15 ঘন্টা সময় লেগেছে এবং এটি একটি মাস্টারপিস।”
10 বছর পরে তার পোস্টটি অনুসরণ করে, গন যোগ করেছেন: “10 বছর পরে এবং এখনও এই এন-জিজিএগুলির কোনও দ্বারা মুগ্ধ হয়নি। এখনও একটি দিনে অ্যালবাম তৈরি করা এবং 12 টি এখনও আওটি প্রতিযোগী, হিলস বছরের আইপি রয়েছে।
ডাঃ ড্রে এখনও ওয়েস্টসাইড গানের মন্তব্যে সাড়া দিতে পারেননি।
বাফেলো র্যাপার একমাত্র হিপহপ তারকা নন যে ডিজে কুইকের দেরিতে কিছু ছায়া ড্রের পথ ছুঁড়ে ফেলেছে তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি তাঁর সহকর্মী এলএ নেটিভ প্রাপ্ত একই ধরণের স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।
এক্স -তে, একজন অনুরাগী লিখেছেন: “ডিজে কুইক আসলে ডঃ ড্র্রে সবাই মনে করেন।”
কুইক তারপরে পোস্টটিতে প্রতিক্রিয়া জানালেন: “অবশেষে। কারও কাছে এটি বলার মতো বল ছিল।”
এটি প্রথমবার নয় যে কুইক নিজেকে এনডাব্লুএর সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে একই পদে ফেলেছে।
২০২২ সালে, তিনি বলেছিলেন: “আমি জানি এটি প্রথম দিকে। তবে আমি যেখানে ড্রে ছিলেন সেখানে থাকার প্রাপ্য I
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এটি কোনও পডকাস্টে থাকার দরকার নেই।
কুইক আরও বলেছিলেন: “আমি জানি যে আমি আমার মতো হওয়া দরকার ততটা জনপ্রিয় হব না, তবে আমার কাছে 10 টি শিল্পী সুপারস্টার রয়েছে।